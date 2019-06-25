Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Грузии предложили пустить для туристов из РФ бесплатные шаттлы

Мир » Бывший СССР » Грузия print

В Грузии предложили организовать бесплатные шаттлы для граждан Российской Федерации.


Что происходит в Грузии: российский депутат спровоцировал массовые протесты / Новости от 21.06.2019 11:39

Таким образом российские туристы смогут прибывать в постсоветскую республику альтернативными маршрутами.

Со столь любопытным предложением в эфире одного из грузинских телеканалов выступил глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Согласно его задумке, бесплатные шаттлы будут забирать граждан РФ из трех точек — аэропортов азербайджанского города Баку, столицы Армении Еревана и турецкого города Трабзон.

Шалва Алавердашвили отметил, что окончательно решение должно быть принято совместно с Министерством иностранных дел Грузии.

Алавердашвили также признал, что пока неизвестно, как отреагируют на бесплатные шаттлы российские туристы. Однако, отметил глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии, выбора у россиян становится все меньше и меньше.

Шалва Алавердашвили указал, что якобы именно российские туристы обратились с просьбой придумать новые способы приезда в республику.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Грузией было отменено на минувшей неделе. Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки пассажиров в Грузию.

Находящимся же в настоящее время в Грузии туристам из России власти настоятельно рекомендовали покинуть страну.

Отметим, что, по словам экспертов в сфере туризма, именно граждане РФ являются главной статье дохода грузинского туристического сектора.

Напомним, что 20 июня у здания парламента Грузии в Тбилиси вспыхнули массовые протесты после участия российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Ранее председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин поделился своим видением ситуации происходящего в постсоветской республике.

Читайте также: 

Россия-Грузия - дружить будем?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы грузия самолет тбилиси
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Бывший дом Николаса Кейджа выходит на рынок за 10,95 миллиона долларов
Недвижимость
В какое время выгоднее купить жилье?
Недвижимость
Квартира-распашонка: особенности планировки и стоит ли покупать?
Новости Все >
Ряд американских миллиардеров предложили ввести налог на богатство в США
Песков: Путин своевременно рассмотрит просьбу Евкурова об отставке с поста главы Ингушетии
Неймар пойдет на существенное снижение зарплаты в "Барселоне"
По итогам Инвестиционного Сабантуя подписан ряд соглашений на 69 млрд рублей
Пенсионерке из Челябинска грозит тюрьма за оправдание терроризма
Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Почта Mail.ru откажется от паролей и перейдет на одноразовые коды
Рок-опера "Преступление и наказание": закрытие театрального сезона
Министр образования Хакасии считает, что "Горе от ума" написал Радищев
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию клубов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения

"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!

Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
Военные новости
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
Новости Европы
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Экономика
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения

"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!

Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Новости Грузии
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Новости Грузии
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Экономика
Российские виноделы не поддержали идею запрета на ввоз грузинских вин
Путешествия
Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля

С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля
Кадыров прокомментировал беспорядки в Грузии
Мир. Новости мира
Кадыров прокомментировал беспорядки в Грузии
Власть
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
Новости Грузии
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Рустем Сафронов Трамп уверенно идет на второй срок Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Опрос: 36% россиян считают, что СССР не был готов к войне
Опрос: 36% россиян считают, что СССР не был готов к войне
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
Опрос: 36% россиян считают, что СССР не был готов к войне
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Участники ПАСЕ оспорили полномочия делегации из России
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
Депутат Госдумы предложил ввести производственную практику в школах
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
TNS: русский язык в украинской Сети популярнее мовы
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ