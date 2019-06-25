В Грузии предложили пустить для туристов из РФ бесплатные шаттлы

В Грузии предложили организовать бесплатные шаттлы для граждан Российской Федерации.



Что происходит в Грузии: российский депутат спровоцировал массовые протесты / Новости от 21.06.2019 11:39

Таким образом российские туристы смогут прибывать в постсоветскую республику альтернативными маршрутами.

Со столь любопытным предложением в эфире одного из грузинских телеканалов выступил глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Согласно его задумке, бесплатные шаттлы будут забирать граждан РФ из трех точек — аэропортов азербайджанского города Баку, столицы Армении Еревана и турецкого города Трабзон.

Шалва Алавердашвили отметил, что окончательно решение должно быть принято совместно с Министерством иностранных дел Грузии.

Алавердашвили также признал, что пока неизвестно, как отреагируют на бесплатные шаттлы российские туристы. Однако, отметил глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии, выбора у россиян становится все меньше и меньше.

Шалва Алавердашвили указал, что якобы именно российские туристы обратились с просьбой придумать новые способы приезда в республику.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Грузией было отменено на минувшей неделе. Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки пассажиров в Грузию.

Находящимся же в настоящее время в Грузии туристам из России власти настоятельно рекомендовали покинуть страну.

Отметим, что, по словам экспертов в сфере туризма, именно граждане РФ являются главной статье дохода грузинского туристического сектора.

Напомним, что 20 июня у здания парламента Грузии в Тбилиси вспыхнули массовые протесты после участия российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Ранее председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин поделился своим видением ситуации происходящего в постсоветской республике.

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