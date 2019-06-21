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Источник Правда.Ру

Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию

Мир » Бывший СССР » Грузия print

Вчера, 20 июня, в Тбилиси, столице Грузии, прошли массовые беспорядки.


События в Грузии и МИД России. Почему депутаты убегали

Днем в здании парламента Грузии проходила 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимали участие делегаты из России, в том числе президент ассамблеи, депутат Государственной думы Российской Федерации от партии КПРФ Сергей Гаврилов.

Ряд оппозиционных депутатов Грузии выразил недовольство в связи с тем, что Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Нашлись и те, кто остался недоволен тем фактом, что Сергей Гаврилов говорил на русском языке. Эти факты якобы и стали поводом для массовых беспорядков.

Своим видением ситуации с "Правдой.Ру" поделился Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ.

— Причинами случившегося стали сразу несколько обстоятельств. Во-первых, ситуация в Межпарламентской ассамблее. Я сам состою в этой постоянной делегации, но не поехал туда и предупреждал, что ехать туда не надо. Меня не послушали.

По нашей инициативе ассамблея собиралась обсудить ситуацию с церковью на Украине. Греческая сторона, солидарная и лояльная с епископом Константинопольского патриархата Варфоломеем, решила обсуждению помешать. Они пригласили митрополита Галльского Эммануила, правую руку Варфоломея. Пригласили, воспользовавшись неразборчивостью и некомпетентностью нашего президента ассамблеи Сергея Гаврилова.

Пригласили и делегацию с Украины. Она, кстати, с 2014 года ни разу не приезжала на Ассамблею. Приглашенные тут же вышли на контакт с Михаилом Саакашвили. Таким вот способом греческая делегация свела счеты со своими политическими противниками во власти.

Все это совпало и вызвало такую детонацию, ведь Грузия представляет собой пороховой склад. Без гарантий, повторюсь, ездить туда не нужно было. Гаврилов никаких гарантий не добился и утаил, как мы выяснили накануне поездки, факт приглашения депутатов Украины на ассамблею. В результате произошло такое вот унижение.

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Темы грузия церковь экспертное мнение константин затулин беспорядки в грузии антироссийские протесты
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