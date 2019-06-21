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Грузинский лидер обвинила Россию в организации протестов

Мир » Бывший СССР » Грузия print

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала массовые протесты в стране, заявив, что к ним может быть причастна Российская Федерация. По ее словам, Россия заинтересована в организации внутреннего противостояния в Грузии.


В Грузии тысячи человек вышли на акции протеста после...

"Наш главный враг и оккупант - это Россия, которая управляет пятой колонной в нашей стране. Это еще более опасно, чем открытое противостояние. Я призываю всех граждан Грузии обратить внимание на то, что внутренние междоусобицы не выгодны никому, кроме РФ", - написала Зурабишвили в Facebook.

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Темы россия грузия протесты зурабишвили пятая колонна
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