Грузинский лидер обвинила Россию в организации протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала массовые протесты в стране, заявив, что к ним может быть причастна Российская Федерация. По ее словам, Россия заинтересована в организации внутреннего противостояния в Грузии.



В Грузии тысячи человек вышли на акции протеста после...

"Наш главный враг и оккупант - это Россия, которая управляет пятой колонной в нашей стране. Это еще более опасно, чем открытое противостояние. Я призываю всех граждан Грузии обратить внимание на то, что внутренние междоусобицы не выгодны никому, кроме РФ", - написала Зурабишвили в Facebook.