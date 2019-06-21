Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала массовые протесты в стране, заявив, что к ним может быть причастна Российская Федерация. По ее словам, Россия заинтересована в организации внутреннего противостояния в Грузии.
"Наш главный враг и оккупант - это Россия, которая управляет пятой колонной в нашей стране. Это еще более опасно, чем открытое противостояние. Я призываю всех граждан Грузии обратить внимание на то, что внутренние междоусобицы не выгодны никому, кроме РФ", - написала Зурабишвили в Facebook.
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