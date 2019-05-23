Германия объявила о плане ликвидации клановой преступности

Германию наводнили "арабские и турецкие клановые банды", этому способствовала политика канцлера Ангелы Меркель.



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Особенно страдает западная Рурская область, где в середине января был проведен крупный рейд с развертыванием 1300 полицейских. По данным полиции Северного Рейна-Вестфалии, в этой области действуют 104 преступных клана. Только в 2016 -2018 годах они признаны ответственными за 14 тысяч уголовных преступлений, совершенных 6500 подозреваемых, сообщил министр внутренних дел области Герберт Реул (ХДС).

Берлинская Tagesspiegel пишет: "Конечно, арабские или турецкие кланы не должны считаться преступными по определению, и не все члены этих семейных сообществ являются преступниками. Но германское государство способствовало созданию основ для этих кланов, участники которых приехали в Западную Германию без документов и без гражданства. В течение многих лет их терпели как беженцев, не изгоняя и не натурализуя их".

Как поясняет газета, доход преступного клана обеспечивается торговлей наркотиками, содержанием кальянных, где они реализуются, торговлей крадеными автомобилями, а также мошенничеством — выдачей, например, фальшивых документов или обманом социально уязвимых групп. Банды имеют связи в полиции и при рейдах быстро задействуют систему оповещения.

По крайней мере шесть берлинских полицейских сотрудничают с арабскими кланами, сказал представитель "Ассоциации сотрудников уголовной полиции и полицейских" Томас Вуппесал в интервью радиостанции RBB. "По нашей информации, мы можем предположить, что как минимум шесть, если не десять коллег поддерживают каналы связи с окружением арабских кланов. Для этих полицейских семейные отношения в кланах важнее верховенства закона", — сказал он.

Положением обеспокоен министр внутренних дел Хорст Зеехофер, который считает, что кланы считают немецкое общество "добычей". Он представил план из семи пунктов для борьбы с клановой преступностью под названием "BLICK", сообщает Bild. Цель состоит в том, чтобы раскрыть преступные структуры, определить способы их работы и связи.

Вероятно, уже в рамках этого плана, 23 мая в Эссене и десяти других городах Северного Рейна-Вестфалии полиция провела оперрацию против банды иракских рокеров, которые называют себя "воинами Мухаммеда". Они обвиняются в контрабанде и незаконной торговле оружием, наркопреступности и изготовлении поддельных удостоверений личности. Группа под названием "Al Salam 313", которая в 2016–2017 годах демонстрировала свое присутствие преимущественно в Интернете, сейчас развернулась "на земле". Два года назад она состояла из примерно 50 человек, но у нее уже были ответвления в другие европейские страны, включая Данию, Голландию и Швецию. полиция провела обыски и аресты.

Как сообщала "Правда.Ру", политика толерантности к мигрантам в Евросоюзе, которую защищает Ангела Меркель, привела к росту популистских и националистических настроений вобществе, это способствут победе на выбоах антимгрантских партий-евроскептиков и формированию соответствующего Европарламента, выборы в который начались 23 мая.

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