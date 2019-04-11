Нидерланды показывают, отчего умрет Евросоюз

Европейские мужчины породили силу, которая уничтожает их женщин, а значит и детей. Эта сила в Европе называется "толерантность", а на самом деле — вседозволенность. Поэтому приход партий "зравого смысла" к власти повсеместен, и они видят в России единомышленников.

Нидерланды — оплот толерантности

Нидерланды — это страна донор Евросоюза, страна, выигравшая от вступления в ЕС, его основа, в том числе, в плане "разгула" либеральных ценностей. Но отношение к ним меняется, особенно после того, как 18 марта в Утрехте в трамвае 37-летний мигрант из Турции, получивший нидерландское гражданство, расстрелял пассажиров трамвая.

Сейчас страна обсуждает историю нелегала из Эритреи — 19-летнего мигранта Амана К., который ждет ждет приговора за сексуальные нападения на 11 девушек и молодых женщин по всей стране. Прокурор требует полтора года тюрьмы. Мигрант спокойно передвигался по всей Европе, его жертвы боялись свидетельствовать против него, потому что их могли обвинить в расизме, пишет голландский портал limburger. nl.

И это еще не все шокирующие новости из мира толерантности. Психиатр мигранта сказал, что Аман К. страдает "расстройством адаптации", а адвокат потребовал отправить его на лечение. Но поскольку мужчина не имеет вида на жительство, то, по словам прокурора, это невозможно. Суд должен вынести решение через неделю. В основном мужчина искал свои жертвы в поездах и на вокзалах, затем начинал к ним сексуально приставать, насильно усаживая на колени.

На одежде многих жертв обнаружены следы его ДНК. Младшим девушкам — 13 и 15 лет, все жертвы психологически травмированы, одна из них говорит, что боится мужчин и ездить в транспорте. Кстати, Аман К., безусловно, отрицал на суде все обвинения.

Общество, которое не бережет женщин — обречено

История эритрейского мигранта — классическая для Европы. Аман К. бежал из Эритреи в Судан, а затем был подобран в море гуманитарным кораблем, финансируемом Соросом. Перед Нидерландами он посетил Данию и Германию. Прибыв в Нидерланды, подал ходатайство о предоставлении убежища, которое было отклонено властями в первой инстанции, заявившим, что он не имеет на это права (трудовой мигрант, а не бегущий от войны).

Заметим, что за последние пять лет в Европу прибыли более 2 миллионов мигрантов — подавляющее большинство без документов. На самом деле, никто не знает, кто эти "беженцы", каковы их истории, квалификации, профессии, что они замышляют, куда едут. Они не стремятся интегрироваться в европейское общество, что ведет к росту преступности и угрозы терроризма.

Но это не самое главное, главное то, что Европа совершенно не заботится о своих молодых женщинах, которые будут нести стресс пережитого до конца своей жизни. История о зверском изнасиловании и убийстве в Германии 14 -летней девочки в прошлом году привела к массовым протестам. И понятно почему, всюду навязывается мнение, что преступления мигрантов — это единичные случаи, что не надо обобщать, а противодействие мигранции — это расизм.

Факты показывают, что это вовсе не так. Повсеместно существуют мигрантские гетто, недоступные для полиции, растет преступность, насилие в отношении женщин, разваливаются системы помощи, отмечен рост антисемитизма, депрессии, страха у населения.

Швеция сегодня намного опережает, например, Ямайку, Коста-Рику или Боливию по статистике изнасилований. На сто тысяч женщин в Швеции приходится 66 изнасилований, чего никогда не было в истории страны.

Где она, Европа здравого смысла?

История Амана К. закончится тривиально. Он подаст апелляцию на решение отклонить предоставление убежища и останется в Нидерландах. Проведет полтора года в тюрьме, выйдет и продолжит нападения. Брюссель не будет решать эту проблему, ее должны решать сами голландцы, и они это уже делают. Партия "Форум за демократию" добилась крупного успеха на выборах в парламенты провинций. Представители партии, созданной только два года тому назад, получат 12 мандатов в Первой палате парламента, и сформирует одну из двух крупнейших фракций.

Глава "Форума" Тьерри Баудет обвинил правительство Рютте в том, что оно "широко распахнуло" границы Нидерландов. Напомнив о теракте в Утрехте, Баудет сказал, что в стране разгуливают насильники и воры, что является позором. В прошлом Баудет агитировал за выход Нидерландов из Евросоюза.

Перед майскими выборами в Европарламент, 8 апреля, руководители четырех партий — сторонников национальных суверенитетов стран ЕС провели рабочую встречу в Милане. Предвыборным слоганом альянса, главой которого является лидер итальянской "Лиги" Маттео Сальвини, стала фраза "К Европе здравого смысла".

Помимо Сальвини, участие во встрече приняли лидеры и представители немецкой Альтернатива для Германии (Afd), партии "Истинные финны", датской Народной партии. Социологи полагают, что альянс может рассчитывать не менее чем на 10% мест в Европарламенте, дальнейший рост зависит от того, с какими еще политическими силами удастся договориться. Эти силы считаются на Западе "полезными идиотами" Путина, но не он их создал. Просто ценности в России и у этой новой Европы совпадают.

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