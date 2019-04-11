Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Балканы Восточная Европа Евросоюз
Автор Любовь Степушова

Нидерланды показывают, отчего умрет Евросоюз

Мир » Европа » Евросоюз

Европейские мужчины породили силу, которая уничтожает их женщин, а значит и детей. Эта сила в Европе называется "толерантность", а на самом деле — вседозволенность. Поэтому приход партий "зравого смысла" к власти повсеместен, и они видят в России единомышленников.

Нидерланды показывают, отчего умрет Евросоюз. 402827.jpeg

Нидерланды — оплот толерантности

Нидерланды — это страна донор Евросоюза, страна, выигравшая от вступления в ЕС, его основа, в том числе, в плане "разгула" либеральных ценностей. Но отношение к ним меняется, особенно после того, как 18 марта в Утрехте в трамвае 37-летний мигрант из Турции, получивший нидерландское гражданство, расстрелял пассажиров трамвая.

Сейчас страна обсуждает историю нелегала из Эритреи — 19-летнего мигранта Амана К., который ждет ждет приговора за сексуальные нападения на 11 девушек и молодых женщин по всей стране. Прокурор требует полтора года тюрьмы. Мигрант спокойно передвигался по всей Европе, его жертвы боялись свидетельствовать против него, потому что их могли обвинить в расизме, пишет голландский портал limburger. nl.

И это еще не все шокирующие новости из мира толерантности. Психиатр мигранта сказал, что Аман К. страдает "расстройством адаптации", а адвокат потребовал отправить его на лечение. Но поскольку мужчина не имеет вида на жительство, то, по словам прокурора, это невозможно. Суд должен вынести решение через неделю. В основном мужчина искал свои жертвы в поездах и на вокзалах, затем начинал к ним сексуально приставать, насильно усаживая на колени.

На одежде многих жертв обнаружены следы его ДНК. Младшим девушкам — 13 и 15 лет, все жертвы психологически травмированы, одна из них говорит, что боится мужчин и ездить в транспорте. Кстати, Аман К., безусловно, отрицал на суде все обвинения.

Общество, которое не бережет женщин — обречено

История эритрейского мигранта — классическая для Европы. Аман К. бежал из Эритреи в Судан, а затем был подобран в море гуманитарным кораблем, финансируемом Соросом. Перед Нидерландами он посетил Данию и Германию. Прибыв в Нидерланды, подал ходатайство о предоставлении убежища, которое было отклонено властями в первой инстанции, заявившим, что он не имеет на это права (трудовой мигрант, а не бегущий от войны).

Заметим, что за последние пять лет в Европу прибыли более 2 миллионов мигрантов — подавляющее большинство без документов. На самом деле, никто не знает, кто эти "беженцы", каковы их истории, квалификации, профессии, что они замышляют, куда едут. Они не стремятся интегрироваться в европейское общество, что ведет к росту преступности и угрозы терроризма.

Но это не самое главное, главное то, что Европа совершенно не заботится о своих молодых женщинах, которые будут нести стресс пережитого до конца своей жизни. История о зверском изнасиловании и убийстве в Германии 14 -летней девочки в прошлом году привела к массовым протестам. И понятно почему, всюду навязывается мнение, что преступления мигрантов — это единичные случаи, что не надо обобщать, а противодействие мигранции — это расизм.

Факты показывают, что это вовсе не так. Повсеместно существуют мигрантские гетто, недоступные для полиции, растет преступность, насилие в отношении женщин, разваливаются системы помощи, отмечен рост антисемитизма, депрессии, страха у населения. 

Швеция сегодня намного опережает, например, Ямайку, Коста-Рику или Боливию по статистике изнасилований. На сто тысяч женщин в Швеции приходится 66 изнасилований, чего никогда не было в истории страны.

Где она, Европа здравого смысла?

История Амана К. закончится тривиально. Он подаст апелляцию на решение отклонить предоставление убежища и останется в Нидерландах. Проведет полтора года в тюрьме, выйдет и продолжит нападения. Брюссель не будет решать эту проблему, ее должны решать сами голландцы, и они это уже делают. Партия "Форум за демократию" добилась крупного успеха на выборах в парламенты провинций. Представители партии, созданной только два года тому назад, получат 12 мандатов в Первой палате парламента, и сформирует одну из двух крупнейших фракций. 

Глава "Форума" Тьерри Баудет обвинил правительство Рютте в том, что оно "широко распахнуло" границы Нидерландов. Напомнив о теракте в Утрехте, Баудет сказал, что в стране разгуливают насильники и воры, что является позором. В прошлом Баудет агитировал за выход Нидерландов из Евросоюза.

Перед майскими выборами в Европарламент, 8 апреля, руководители четырех партий — сторонников национальных суверенитетов стран ЕС провели рабочую встречу в Милане. Предвыборным слоганом альянса, главой которого является лидер итальянской "Лиги" Маттео Сальвини, стала фраза "К Европе здравого смысла".

Помимо Сальвини, участие во встрече приняли лидеры и представители немецкой Альтернатива для Германии (Afd), партии "Истинные финны", датской Народной партии. Социологи полагают, что альянс может рассчитывать не менее чем на 10% мест в Европарламенте, дальнейший рост зависит от того, с какими еще политическими силами удастся договориться. Эти силы считаются на Западе "полезными идиотами" Путина, но не он их создал. Просто ценности в России и у этой новой Европы совпадают.

 Читайте по теме: Как меняется самая русофобская страна Европы Швеция

Премьер Венгрии обвинил мигрантов в распространении "вируса терроризма"

Греция и Болгария призвали Евросоюз определиться с миграционной политикой

Европа готовится к признанию Крыма российским

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Нидерланды национализм толерантность мигранты в Европе мультикультурализм выборы в Европарламент
Обсудить
Актуальная аналитика
Евросоюз
Нидерланды показывают, отчего умрет Евросоюз
Южная Америка
США просто украли деньги Венесуэлы
Красота
Кому поможет шприц с "глотком кислорода"
Новости Все >
Замена "Макарову": "Удав" допустили к серийному производству
Россия вышла в лидеры командного ЧМ по фигурному катанию
Город на целине в Туркменистане построят за 3 года
Какие изменения ждут дачников после реформы?
Мобильный телефон и деньги - наиболее загрязненные повседневные вещи
В больнице Нью-Йорка забеременели 15 сотрудниц
Фигуристка Туктамышева показала идеальный прокат на командном ЧМ. Видео
Следственный комитет открыл уголовное дело по факту обстрелов мирных жителей на Донбассе
Увеличение жилплощадей в рамках реновации в Москве будет умеренным
Работу Путина на посту президента страны поддерживают 55% россиян
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив

Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.

Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret
Авто
На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret
Новости Европы
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Азия
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Военные новости
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив

Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.

Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
Украинский депутат: немецкие делегаты в ПАСЕ грубо нас обругали
Новости Украины
Украинский депутат: немецкие делегаты в ПАСЕ грубо нас обругали
Новости Европы
ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году
КПРФ
Олигархи всех стран, объединяйтесь!
Наука и техника
Умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля

В возрасте 83 лет умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля "Восток", один из руководителей полетов станций "Салют" и "Мир" Виктор Благов.

Умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля
Против закона о неуважении к власти высказались более половины россиян
Общество
Против закона о неуважении к власти высказались более половины россиян
Военные новости
За три года российская армия получит 150 тыс. новых АК-12 и АК-15
Авто
ГИБДД предложила резко поднять штрафы за превышение скорости
Любовь Степушова Нидерланды показывают, отчего умрет Евросоюз Любовь Степушова Рустем Сафронов От Трампа требуют налоговую декларацию Рустем Сафронов Дарья Митина Венесуэла: жизнь продолжается нормально Дарья Митина
Комментарии
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
США используют Украину как троянского коня против Москвы
Работу Путина на посту президента страны поддерживают 55% россиян
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
"Аэрофлот" опроверг информацию об обнаружении НЛО в небе над Москвой
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
В Верховной раде провалилось голосование по вопросу о "включении мозгов"
NEE обвинил Россию в "фобии вторжения"
NEE обвинил Россию в "фобии вторжения"
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Слуцкий назвал условия, которые смогут вернуть Россию в ПАСЕ
"Аэрофлот" опроверг информацию об обнаружении НЛО в небе над Москвой
Пенсионная реформа спровоцирует рост бедности среди граждан предпенсионного возраста
В списке не значилась: Набиуллина и "спираль деградации"
Закрытые чаты таксистов насторожили представителей власти
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
История и современность Все >
Шарлотта Корде была ли она хладнокровной убийцей или смелой героиней?
Шарлотта Корде была ли она хладнокровной убийцей или смелой героиней?
Человек совершает кругосветное путешествие с бродячим котом
Человек совершает кругосветное путешествие с бродячим котом
Замена "Макарову": "Удав" допустили к серийному производству
Замена "Макарову": "Удав" допустили к серийному производству
Следственный комитет открыл уголовное дело по факту обстрелов мирных жителей на Донбассе
Следственный комитет открыл уголовное дело по факту обстрелов мирных жителей на Донбассе
Средневековый спецназ - как уничтожили легендарный Орден тамплиеров
Средневековый спецназ - как уничтожили легендарный Орден тамплиеров
NEE обвинил Россию в "фобии вторжения"
NEE обвинил Россию в "фобии вторжения"
Месть за деда и отца: как внук сторонника Мазепы попытался спасти императора Ивана VI
Месть за деда и отца: как внук сторонника Мазепы попытался спасти императора Ивана VI
Походы "Васеньки": почему провалилось наступление на Крым фаворита царевны Софьи
Походы "Васеньки": почему провалилось наступление на Крым фаворита царевны Софьи
Заслуженный пилот прогнозирует авиакатастрофы в конце 2019 года
Заслуженный пилот прогнозирует авиакатастрофы в конце 2019 года
Москвичи не готовы жить на зарплаты, как у провинциалов
Москвичи не готовы жить на зарплаты, как у провинциалов
Домашнее Все >
Дайкон: особенности выращивания, применение и польза
Овощи
Дайкон: особенности выращивания, применение и польза
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Вредители и болезни
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Цветы и растения
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Плодовые
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Цветы и растения
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Как сделать землю на даче плодороднее
Советы
Как сделать землю на даче плодороднее
Биологи рассказали, чем опасно отбеливание зубов
Биологи рассказали, чем опасно отбеливание зубов
В России могут запретить рекламу заменителей грудного молока
В России могут запретить рекламу заменителей грудного молока
Кто из знаков Зодиака является самыми порочными?
Кто из знаков Зодиака является самыми порочными?
Четыре полезных трюка в постели, или Как удивить своего партнера
Четыре полезных трюка в постели, или Как удивить своего партнера
Филипп Киркоров оценил статью про себя
Филипп Киркоров оценил статью про себя
Собчак рассказала как развивать свой бизнес
Собчак рассказала как развивать свой бизнес
Продукты, которые помогут вам при ПМС
Продукты, которые помогут вам при ПМС
Акварельное свадебное платье Бузовой
Акварельное свадебное платье Бузовой
Росстат: россияне верят в передачу ВИЧ через комаров и посуду
Росстат: россияне верят в передачу ВИЧ через комаров и посуду
В школах будут готовить еду с йодированной солью
В школах будут готовить еду с йодированной солью
Мужское Все >
В Байкале рыбаки будут ловить омуля, а ученые – нейтрино
В Байкале рыбаки будут ловить омуля, а ученые – нейтрино
Рыболовство получило новый траулер
Рыболовство получило новый траулер
Как обустроить квартиру в стиле "лофт"
Как обустроить квартиру в стиле "лофт"
Фотообои в интерьере: как сделать правильный выбор
Фотообои в интерьере: как сделать правильный выбор
Дизайн интерьера в стиле авангард: воплощение света
Дизайн интерьера в стиле авангард: воплощение света
Интерьер в стиле "модерн": особенности и характерные черты
Интерьер в стиле "модерн": особенности и характерные черты
Шесть секретов поддержания чистоты и свежести в холодильнике
Шесть секретов поддержания чистоты и свежести в холодильнике
Тренировки табата: как быстро и эффективно похудеть
Новости спорта
Тренировки табата: как быстро и эффективно похудеть
С чего начался киберспорт. И к чему пришел
Новости спорта
С чего начался киберспорт. И к чему пришел
Жиросжигающая тренировка Эшли Грин
Новости спорта
Жиросжигающая тренировка Эшли Грин
Фитнес в домашних условиях: как все сделать правильно
Новости спорта
Фитнес в домашних условиях: как все сделать правильно
Активные тренировки без результата: в чем причина?
Новости спорта
Активные тренировки без результата: в чем причина?
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Южная Америка
США просто украли деньги Венесуэлы

На добросовестность власти и банкиров США рассчитывать никому и никогда нельзя. Когда надо будет возвращать вложенные средства, они любого кинут при малейшей возможности. Да при этом еще и обвинят во всех грехах. Так уже было не раз не только с людьми, но и с целыми странами. Очередной пример — Венесуэла.

США просто украли деньги Венесуэлы
Курды на Голанах опять попали под раздачу
Ближний Восток
Курды на Голанах опять попали под раздачу
"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"
Мир. Новости мира
"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"
Голанские высоты преткновения: США снова обостряют
Ближний Восток
Голанские высоты преткновения: США снова обостряют
Запад хочет "отжать" новые сербские земли
Балканы
Запад хочет "отжать" новые сербские земли
Приоритеты новой Армении: борьба с коррупцией и Нагорный Карабах
Новости Армении
Приоритеты новой Армении: борьба с коррупцией и Нагорный Карабах
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Новости Европы
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Азия
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции
Новости Африки
Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции
Как живут венесуэльцы на самом деле
Южная Америка
Как живут венесуэльцы на самом деле
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ