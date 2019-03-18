Неизвестные открыли стрельбу в нидерландском городе Утрехт

В городе Утрехт, одном из самых больших населенных пунктов современных Нидерландов, неизвестные открыли стрельбу по местным жителям.

Об инциденте сообщает одно из крупнейших в мире новостных агентств Reuters.

Так, пишут авторы материала, ранним утром сегодняшнего дня неизвестный или неизвестные открыли стрельбу по жителям Утрехта. Сначала сообщалось, что бойня началась на трамвайной остановке. Позже же якобы стало известно о том, что стрельба происходила непосредственно в вагоне трамвая.

Полиция города Утрехта сообщает об одном погибшем. Информация о случившемся разнится — кто-то утверждает, что нападавший был один, другие же указывают, что стрелков было несколько.

В данный момент в Утрехте властями введен самый высокий уровень террористической опасности. Учителям школ и дошкольных учреждений приказано было закрыться в помещениях изнутри. Правоохранительные органы, опасаясь очередного теракта, эвакуируют мусульман из местных мечетей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Новой Зеландии буквально на прошлой неделе мужчина расстрелял несколько десятков человек в двух местных церквях. Личность нападавшего установлена. Мужчина, оказывается, долго планировал свое ужасное преступление и даже написал 37-страничный манифест.

Также "Правда.Ру" писала о том, что именно написал в своем манифесте зачинщик массового убийства. Мусульман, которых он убил, мужчина считает "захватчиками", а себя — "мстителем".

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