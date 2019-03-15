"Один из самых черных дней": в Новой Зеландии расстреляли прихожан мечети

Жертвами массового расстрела, устроенного в мечети Масджид аль-Нур в новозеландском городе Крайстчерч в пятницу, 15 марта, стали, по предварительным данным, 27 человек. Еще около 30 человек получили ранения. Личность нападавшего установлена. Об этом сообщает агентство 9news.com.

Как рассказали в полиции Новой Зеландии, нападавшим оказался 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Расстрел прихожан мужчина снимал на камеру и транслировал в интернет. Также известно, что перед нападением Таррант разместил на своей странице в Facebook 37-страничный манифест, в котором назвал нападением терактом и объяснил свои действия расовыми мотивами.

По предварительным данным, Таррант вошел в мечеть сразу после дней молитвы с открыл огонь по находящихся там людям. "Когда началась стрельба, люди стали паниковать. Он заходил в разные комнаты и стрелял во всех, когда видел", - рассказал один из очевидцев в интервью агентству.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала трагический инцидент "одним из самых черных дней в истории страны". Она также подтвердила, что полиция задержала одного подозреваемого в совершении нападения. "Очевидно, что то, что здесь произошло, является необычным и беспрецедентным актом насилия", - добавила она.

Представитель полиции Новой Зеландии Майк Буш сообщил, что на данный момент полиция задержала трех мужчин и дну женщину, которые могут быть связаны с нападением на мечеть. Он отметил, что в городе были обнаружены несколько взрывных устройств.

Источник фото: AP photo

Читайте также: Загадка феномена школьников-убийц

В американской школе расстреляли учеников