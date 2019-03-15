О чем говорит манифест новозеландского убийцы

Новозеландский "стрелок", расстрелявший верующих в мечети, не был "одиноким волком". Запад пропустил важный момент — формирование организованного христианского (по аналогии с исламским) экстремизма.﻿

Манифест "мстителя" мусульманам

Местные службы безопасности уже доложили о том, что задержаны трое мужчин и одна женщина после того, как в четверг уроженец Австралии 28-летний Брентон Таррант расстрелял в двух мечетях города Крайсчерча около 50 человек. На первый взгляд это преступление в стиле Андерса Брейвика, который убил 77 человек в Норвегии в 2011 году. Но доказано, что Брейвик был "одиноким волком", а вот Таррант, все указывает на это — является членом экстремистской группы, хорошо подготовленной и вооруженной.

В течение 17 минут он вел видеотрансляцию массового убийства, а перед этим написал 37-страничный "манифест", в котором объяснял свои мотивы. И сам поставил диагноз своим действиям — "террористическая атака".

Таррант сказал, что он выходец из "рабочего класса, семьи с низким доходом". Он недавно приехал в Новую Зеландию из Австралии, чтобы спланировать нападение, которое "раскроет правду о нападении на нашу цивилизацию", "что нигде в мире не безопасно, что захватчики — на всех наших землях".

Под "захватчиками" Таррант подразумевает мусульман, а целью акции является- "напрямую снизить уровень иммиграции в европейские земли" и "обеспечить существование нашего народа и будущее белых детей". Убийца описал нападение также как акт "мести захватчикам за сотни тысяч смертей, причиненных ими на европейских землях на протяжении всей истории, за порабощение миллионов европейцев, вывезенных со своих земель исламскими работорговцами… (и) за тысячи жизней европейцев, потерянных в результате террористических атак по всей европейской земле ".

В частности, он хотел отомстить за убийство 11-летней девочки Эббе Акерлунд в теракте в Стокгольме в 2017 году. Трансляцию Таррант вел через Facebook и многие анонимные пользователи одобряли его действия.

Организованный экстремизм откуда не ждали

Новая Зеландия — это страна, где не просто купить автоматическое или полуавтоматическое оружие из которого стрелял Таррант. Нужна лицензия, которая выдается после тщательной полицейской проверки. Новозеландская пресса отмечает, что вряд ли сам убийца, как недавний мигрант, мог ее получить.

Кажется, гораздо более вероятным, что оружие было ему предоставлено местными членами группы. Выясняется, что она обладала не только стрелковым арсеналом, но ей также удалось установить самодельные взрывные устройства по всему городу, что требует координации действий и определенных навыков. Премьер-министр Хасинда Ардерн при этом подтвердила, что имен арестованных по делу не было ни в каком списке наблюдения спецслужб.

То есть, очевидно, что на Западе упустили момент формирования организованного протестного экстремистского движения белых, держащих в руках Библию (к христианам не имеющим никакого отношения, впрочем, как и те кто идет на убийства в руке с Кораном — к мусульманам). Они таким радикальным образом выступают против политики мирового "плавильного котла", мультикультурализма и толерантности.

Специалист по безопасности Пол Бьюкенен сказал Herald. nz, что Таррант посещал ультраправые сообщества в социальных сетях, включая группу, которая использовалась расстрелявшем верующих в синагоге в Питтсбурге в прошлом году. Бьюкенен считает, что в "Крайстчерче есть очень активное сообщество сторонников превосходства белых. Сообщество, которое неоднократно нападало на беженцев и цветных за последние 20 лет. Это худшее из нападений".

"Сейчас мы заразились вирусом конфронтационной, почти смертоносной политики, которая слишком часто встречается в Соединенных Штатах и ​​Европе. И теперь она пришла к нам", — сказал Бьюкенен.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" заведующий Центром Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков, в Европе напряжение между мигрантами, чаще всего из мусульманских стран, и местным населением снимается в судах и полиции, "может быть, выйдут с плакатами в руках".

Австралия, Новая Зеландия, по словам эксперта — это патриархальное общество, в котором "идеи непринятия чужаков заканчиваются таким страшным образом". "Когда на пляже мигранты попытались приставать к австралийским женщинам, то вывалилась толпа из 500 или 600 австралийцев, которые тут же начали их избивать, и тут же через несколько дней буквально весь Сидней был на ногах", — напомнил Дитрий Мосяков.

То есть "западная периферия" так и не вошла в либеральную культуру, в мультикультурализм, толерантность. "Нам кажется, что в Новой Зеландии рай на Земле, это так, если вы туда приехали туристом. Но если вы там живете, то это жизнь, не включенная в глобальный западный тренд, по большой части", — отметил эксперт.

По его словам, это массовое убийство "вызовет огромное и справедливое волнение в мусульманском мире, потому что это абсолютно неспровоцированный теракт — в Новой Зеландии нет мусульманского экстремизма".

"С другой стороны, в Юго-Восточной Азии были примеры такого экстремизма, например, когда взрывали на Бали австралийцев. Это говорит о глубочайшем противоречии, которое существует в современном западном мире. И возникают сомнения в том, что либеральная парадигма достаточно успешно регулирует межнациональные и межрелигиозные отношения", — сделал вывод Дмитрий Мосяков.

Фото: Брентон Таррант, YouTube.

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