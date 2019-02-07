Япония косвенно признала суверенитет России над Южными Курилами

Япония косвенно признала суверенитет России над Южными Курилами, это означает, что переговоры о "передаче" идут. Что еще требует Москва от Токио, объясняет эксперт Виталий Швыдко.

Агентство Kyodo сообщило, что во время ежегодного общенационального съезда за "возвращение Курил", проходящего в День "северных территорий" в Токио, впервые не использовалась фраза о "незаконной оккупации" островов Россией.

Понятно, что это реверанс в сторону России, но что он означает с учетом того, что днями ранее деловое японское издание Japan Business Press заявило, что США могут разместить свои ракеты систем ПРО на Южных Курилах, если Москва вдруг решит острова "вернуть"?

Как сказал "Правде.Ру" заведующий сектором экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виталий Швыдко, одно из требований российской стороны по поводу территориального вопроса было требование предварительного признания суверенитета России над Южными Курилами. "То есть японцы должны снять тезис о незаконной оккупации. Он пока еще не снят. Но вроде бы есть уже какая-то неформальная договоренность, что он будет снят, и тем самым будет признан суверенитет России над этими островами сказал эксперт.

И то, что не прозвучала обычная для японцев фраза — это "такая форма косвенного признания суверенитета России над этими островами", добавил он.

Второе условие по "передаче островов", которое ставит Россия, по словам Виталия Швыдкого — это выход Японии из западных санкций в отношении России. Что же касается американской военной базы на островах, то "мы требуем, чтобы был принят закон парламентом Японии, который бы запрещал размещение иностранных военных объектов на этих островах", — сказал Виталий Швыдко.

Как сообщала "Правда Ру" гражданское общество России не позволит правительству, выполняющему заказ крупного капитала, "передать" Южные Курилы Японии. Об этом сказал в эфире программы "Точка зрения" историк-дипломат Николай Платошкин.

Фото: Курильские острова. Великая отечественная война, mil.ru

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