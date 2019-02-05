СМИ Японии назвали Курилы идеальными для размещения ракет США

Часть Курильских островов, статус которых оспаривает Япония, признаны идеальным местом размещения ракет США, сообщает Japan Business Press.
Издание отмечает, что данная мера направленна, прежде всего, на создание дополнительной защиты от северокорейских баллистических ракет. В статье указывают, что сбить ракету возможно только в первые минуты после ее запуска. Исходя из этого, наиболее подходящим местом для базирования систем ПВО признаны четыре российских острова, через которые полетят ракеты, запущенные КНДР в США.
Авторы статьи замечают, что контроль над островами Кунашир и Итуруп, принадлежащих России, позволит блокировать главную базу Тихоокеанского флота ВМФ РФ и лишить его свободного доступа в открытое море, а также контролировать Владивосток.
Японские журналисты указали и на то, что размещение американских средств ПВО даст возможность отслеживать запуски ракет российских подводных лодок из Охотского моря. "Охотское море - священная обитель стратегических подводных лодок, поэтому этот регион патрулируют многочисленные корабли. Однако если на островах в случае их передачи появятся японо-американские силы, то в линии обороны, защищающей подлодки, возникнет брешь", - пишут в статье.
Стратегическое значение Южных Курил, признают в издании, не позволит России согласиться на их передачу Японии.
Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о желании Польши разместить у себя ядерные ракеты США и создать на территории страны американскую военную базу. Такой шаг, по мнению польских политиков, необходим для "ответа на российскую угрозу". Президент Белоруссия Александр Лукашенко пригрозил полякам также разместить "что-нибудь" совместно в Россией.
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