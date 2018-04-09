Сладкая жизнь своими руками

Белоснежные замки из тортов и килограммы мастики - уже не в моде. Портреты тёщи на юбилейном кексе тоже. Шеф-кондитер Наталия Кревская о том, как стать кондитером нового поколения, сделать кондитерскую на дому и всегда оставаться в сладком тренде...
В эфире Pravda.ru программа "Теория Потребления"
Власти Китая заявили, что последние заявления и действия президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем смехотворны и эксцентричны.
Отсутствие активных действий России в ответ на захват судна "Норд" в Азовском море вызывает недоумение.
Президент России Владимир Путин заявил, что у россиян есть код, который делает их особенными людьми.