Сладкая жизнь своими руками

Белоснежные замки из тортов и килограммы мастики - уже не в моде. Портреты тёщи на юбилейном кексе тоже. Шеф-кондитер Наталия Кревская о том, как стать кондитером нового поколения, сделать кондитерскую на дому и всегда оставаться в сладком тренде...



Сладкая жизнь своими руками

В эфире Pravda.ru программа "Теория Потребления"