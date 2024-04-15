Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями

8:20 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Любите ли вы Пензу? Любите ли вы Пензу так, как я? Скорее всего, вы не ответите на этот вопрос. Да и я до недавнего времени ничего внятного про этот среднерусский город ничего бы не ответила. Он как-то прошёл мимо моей журналистской жизни. Но уверяю вас, если вы всё-таки размышляете, куда бы поехать, например, на майские праздники, поезжайте в Пензу. Вы не пожалеете!

Город этот никак нельзя назвать туристической или курортной меккой. Обычный областной небогатый провинциальный русский город. И вот в этом-то и его прелесть.

Почему-то вспоминаются слова Александра Пушкина, когда он описывает красоту Татьяны:

Она была нетороплива,

Не холодна, не говорлива,

Без взора наглого для всех,

Без притязаний на успех...

Вот это всё про Пензу. Она ведь тоже женского рода.

В ней нет духа стяжательства, то есть когда на всех прибывших приезжих смотрят в "прицел" с точки зрения, сколько на тебе можно заработать. Здесь не ходят толпы туристов под опытным взглядом экскурсоводов. Город только- только пытается привлечь к себе внимание избалованной красотами и удобствами заезжей публики.

Зато здесь можно неспешно гулять по городу со спокойным созерцанием реки Суры и многочисленных особняков XVIII-XIX веков, которые стараниями местной администрации не превратились в руины, а наоборот, приобрели новую жизнь, стали

музеями,

галереями,

культурными площадками.

Вообще, видимо, пензенцам (или пензякам, как говорили раньше) повезло. То старинное наследие, от которого во многих городах открещиваются (ведь часто проще что-то новое построить, чем привести в порядок старину), здесь засверкало какой-то опрятностью и уместностью.

Пенза — культурный город

В Пензе мы провели три прекрасных дня и просто влюбились в город. Величественный собор на вершине холма — на месте старой крепости. Пешеходная Московская улица, сбегающая с холма и уходящая вдаль, нарядная, праздничная, с массой магазинчиков и кафе по обеим сторонам, полная гуляющих людей.

Уникальный Музей одной картины, нигде больше в мире нет такого. В кинозале, расположенном в небольшом особняке XIX века, вам сначала покажут фильм, снятый о художнике картины, о его времени, биографии, методах работы, замыслах и мечтах. Причём фильм экспонируется на три стены сразу и вы оказываетесь как бы внутри него, а потом сеанс заканчивается, занавес отодвигается и вот она — сама картина, о которой вы только что узнали столько нового и интересного. Можете подойти и рассмотреть. Картины периодически меняются. Мы видели работу Бориса Кустодиева "Троицын день", привезённую в Пензу из картинной галереи Саратова.

А музей Всеволода Мейерхольда? Просто чудесный. В здании, где прошло детство режиссёра, где есть вещи, принадлежавшие семье и переданные музею внучкой Всеволода Эмильевича. И где работают прекрасные экскурсоводы, которые могут увлекательно рассказать о жизни мастера и его творчестве. Жаль, нам не удалось посетить Театр доктора Дапертутто, который показывает свои представления тут же, в музее.

Ещё в Пензе есть прекрасная картинная галерея с работами русских художников первого ряда. Есть Литературный музей и Дом-музей Василия Ключевского, нашего историка.

Я уж не говорю о Тарханах — усадьбе, принадлежавшей бабушке Михаила Лермонтова Елизавете Арсеньевой, где прошло детство поэта. Усадьба находится в 110 километрах от Пензы. Это прекрасное место, расположенное на высоком берегу реки, в окружении садов и прудов, хотели бы посетить многие любители поэзии и творчества знаменитого поэта. Нам повезло, мы туда съездили. И, полагаем, поняли, как сформировался непростой характер гениального Лермонтова…

Пенза — город театральный

А ещё нам посчастливилось попасть на премьеру спектакля " Мой сумасшедший папа", поставленную режиссёром Константином Бутиным и студенческим театром "Кириллица" по одноименной повести писателя Ирины Андриановой.

Отдельно стоит остановиться на повести и спектакле. У повести "Мой сумасшедший папа" — счастливая судьба. Она несколько раз была опубликована:

в 1989 году в журнале "Парус" (Минск),

в сборнике издательства "Детская литература" "Абориген",

в японском журнале "Иванушка" (Токио),

вышла отдельным изданием в издательстве "Детская литература".

По её мотивам в 2018 году кишинёвская молодёжная группа сняла короткометражный фильм.

И теперь Пенза…

Константин Бутин прочитал повесть "Мой сумасшедший папа", когда ему было 13 лет. В течение многих лет вспоминал историю, написанную Ириной Андриановой. Вспоминал и сопереживал, размышлял, думал над поступками героев. Они не отпускали его, герои жили рядом, шли по улице в двух шагах — протяни руку и коснёшься горячей ладони Командирши, пальцев-щупальцев красавца Чёрта…

Всё случилось своим чередом. Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прошло почти четверть века. Константин Бутин стал взрослым человеком, открыл свой авторский театр "Кириллица", поставил спектакли по произведениям Гоголя, Шукшина, Достоевского, всего 12 премьер. Тут-то и подошла очередь "Моего сумасшедшего папы"…

О чём всё же "Мой сумасшедший папа"? О том, как вырастают наши дети, как входят во взрослую жизнь, начинают делать поступки и проступки, конфликтуют с родителями и не только конфликтуют, но и предают предков, подводят их по-чёрному. А потом осознают тёмные дела, которые совершили, и учатся раскаиваться. Тяжёлая это работа… Но если раскаяние случается, значит, юный человек повзрослел, научился отвечать за свои деяния…

Перед премьерой спектакля зал гудел, как улей. Пустых кресел не было. А когда началось действие, стояла такая тишина, что, наверное, было слышно, как стучат сердца исполнителей, режиссёра и автора. История Командирши и её отца захватила зал мгновенно, ведь все мы в чём-то командирши, а где-то и папы, беззаветно любящие своё дитя.

Актёры народного театра "Кириллица" играли на разрыв аорты. Спектакль длился чуть больше часа, но в конце его многие зрители так остро сопереживали героине и её отцу, что, не стесняясь, плакали.

Мнение театрального критика Ирины Голицыной:

"Спектакли, обращённые к очень сложной публике — подросткам, появляются у нас нечасто. На подростков многие взрослые давно махнули рукой, ведь подрастающие дети — такие ершистые, сложные, непредсказуемые люди! "Мы устали от них! Мы не знаем, как с ними справляться!" — кричат родители. И… отходят в сторону. А ершистые и непредсказуемые вылезают из своих детских шкурок, готовятся к длинной взрослой жизни, и, конечно, с ними надо вести разговоры о многих вещах, показывать, что хорошо, а что плохо. Надо уметь будить их сердца и души. Константину Бутину это удалось — и поговорить, и показать, и разбудить "суровые" подростковые сердца. С помощью спектакля "Мой сумасшедший папа".

PS Если судьба занесёт вас в милый город Пензу и вам захочется побывать там в необычном месте, идите в театр "Кириллица"! Славного вечера вам и чистых, искренних слёз на спектаклях режиссёра Константина Бутина!

Мы очень благодарны администрации города Пензы, руководству Центра культуры, где находится театр "Кириллица", и его режиссёру Константину Бутову за тёплый приём, за замечательную культурную программу, за предоставленную возможность посмотреть не только премьеру, но и многие достопримечательности Пензы.

Город пока не считается меккой туризма, но если вы соберётесь посетить его, поверьте, не пожалеете. Вы будете довольны поездкой.

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