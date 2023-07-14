Петрозаводск — это удивительный город, расположенный на берегу Онежского озера. Он также является "воротами" к пяти морям: Белому, Каспийскому, Чёрному, Балтийскому и Баренцеву. Здесь Петром Первым был основан оружейный завод, который служил местом для производства пушек, а его возведение было связано с театром военных действий. К двухсотлетию царя был установлен семиметровый памятник, изображающий основателя города во всей его величественности.
Петрозаводск начал свое развитие с оружейного завода, который позже преобразовался в тракторный. Сегодня на его месте находится Музей промышленной истории города. Здесь вы сможете увидеть уникальные исторические предметы и даже прикоснуться к ним. Посещение этого музея будет интересным как для взрослых, так и для детей.
Вы многое узнаете не только об оружии и металлургической промышленности, но и о водной энергии, которая играла важную роль в истории города. Музей находится на улице Калинина, а вход в него бесплатный для всех посетителей, но по предварительной записи.
Прогуливаясь по площади Ленина, обязательно загляните в краеведческий Национальный музей, который расположен в бывшем губернаторском доме. Музей предлагает огромное количество экспонатов, которые помогут вам окунуться в быт и культуру жителей Карелии.
В непосредственной близости от него находится сад, который является не только местом отдыха горожан и гостей города, но и памятником ландшафтного искусства.
В шаговой доступности от музея расположен Александро-Невский собор, который был основан в 1808 году. Этот огромный собор вмещает более тысячи человек и по сей день является действующим.
Совершите увлекательный променад по Онежской набережной, где вы встретите множество живописных скульптур. Одна из них — "Дерево желаний" — это настоящее дерево с ухом. По местной легенде, если вы передадите этому дереву свои тайные желания, они обязательно сбудутся. Над "ухом" закреплена табличка с указанием.
В 1994 году на набережной была установлена скульптура "Тюбингенское панно", состоящая из цветных столбиков, торчащих из земли. Она символизирует радость и печаль одновременно и стала настоящей достопримечательностью города. Памятник передали Петрозаводску из города-побратима Тюбингена.
Не пропустите возможность посетить остров Кижи, на котором находится уникальный музей-заповедник. За четыре часа вы сможете ознакомиться с основными экспозициями, расположенными рядом с пристанью. В непосредственной близости находится магазинчик с сувенирами, где можно приобрести изделия из карельской березы, косметику или карельский бальзам. Чтобы добраться до острова, вам потребуется теплоход "Метеор" с водного вокзала, расположенного на набережной рядом с памятником Петру Первому. Цена взрослого билета в оба конца составляет 800 рублей, студенты, школьники и пенсионеры поедут за 400 рублей, а детям до 5 лет вход бесплатный.
Петрозаводск — это исторически и культурно насыщенный город, который привлекает туристов своим богатым наследием и уникальными достопримечательностями.
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.