Дерево желаний, остров Кижи и другие достопримечательности Петрозаводска

3:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Петрозаводск — это удивительный город, расположенный на берегу Онежского озера. Он также является "воротами" к пяти морям: Белому, Каспийскому, Чёрному, Балтийскому и Баренцеву. Здесь Петром Первым был основан оружейный завод, который служил местом для производства пушек, а его возведение было связано с театром военных действий. К двухсотлетию царя был установлен семиметровый памятник, изображающий основателя города во всей его величественности.

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Музей промышленной истории города

Петрозаводск начал свое развитие с оружейного завода, который позже преобразовался в тракторный. Сегодня на его месте находится Музей промышленной истории города. Здесь вы сможете увидеть уникальные исторические предметы и даже прикоснуться к ним. Посещение этого музея будет интересным как для взрослых, так и для детей.

Вы многое узнаете не только об оружии и металлургической промышленности, но и о водной энергии, которая играла важную роль в истории города. Музей находится на улице Калинина, а вход в него бесплатный для всех посетителей, но по предварительной записи.

Национальный музей и собор

Прогуливаясь по площади Ленина, обязательно загляните в краеведческий Национальный музей, который расположен в бывшем губернаторском доме. Музей предлагает огромное количество экспонатов, которые помогут вам окунуться в быт и культуру жителей Карелии.

В непосредственной близости от него находится сад, который является не только местом отдыха горожан и гостей города, но и памятником ландшафтного искусства.

В шаговой доступности от музея расположен Александро-Невский собор, который был основан в 1808 году. Этот огромный собор вмещает более тысячи человек и по сей день является действующим.

Онежская набережная

Совершите увлекательный променад по Онежской набережной, где вы встретите множество живописных скульптур. Одна из них — "Дерево желаний" — это настоящее дерево с ухом. По местной легенде, если вы передадите этому дереву свои тайные желания, они обязательно сбудутся. Над "ухом" закреплена табличка с указанием.

В 1994 году на набережной была установлена скульптура "Тюбингенское панно", состоящая из цветных столбиков, торчащих из земли. Она символизирует радость и печаль одновременно и стала настоящей достопримечательностью города. Памятник передали Петрозаводску из города-побратима Тюбингена.

Путешествие на остров Кижи

Не пропустите возможность посетить остров Кижи, на котором находится уникальный музей-заповедник. За четыре часа вы сможете ознакомиться с основными экспозициями, расположенными рядом с пристанью. В непосредственной близости находится магазинчик с сувенирами, где можно приобрести изделия из карельской березы, косметику или карельский бальзам. Чтобы добраться до острова, вам потребуется теплоход "Метеор" с водного вокзала, расположенного на набережной рядом с памятником Петру Первому. Цена взрослого билета в оба конца составляет 800 рублей, студенты, школьники и пенсионеры поедут за 400 рублей, а детям до 5 лет вход бесплатный.

Петрозаводск — это исторически и культурно насыщенный город, который привлекает туристов своим богатым наследием и уникальными достопримечательностями.

Петрозаводск: прошлое и настоящее столицы Карелии. История, экономика, промышленность и культура.