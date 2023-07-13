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Джалиль Вахитов

Римский Пантеон: символ былого величия огромной империи

2:45
Туризм

Римский Пантеон — известный памятник архитектуры дохристианской эпохи, являющийся одной из самых узнаваемых достопримечательностей итальянской столицы. Его геометрические пропорции и впечатляющий купол вызывают восторг у посетителей. Пантеон таит в себе множество легенд и символизирует былое величие Римской империи.

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Построение римского Пантеона

Всего "Пантеонов" было три. Первый вариант Пантеона возник предположительно в 27 году до н. э. по приказу Марка Агриппы, зятя императора Октавиана Августа. По одной из версий — в честь победы над флотом Антония и Клеопатры. Через полвека здание было разрушено во время пожара, потом отстроено заново — и опять разрушено.

Только при императоре Адриане в 118-126 годах нашей эры римляне смогли возвести известное во всем мире здание, которое продолжает существовать уже почти две тысячи лет. Фасад постройки сохранился до наших дней. Завершение архитектурного проекта Пантеона связывают с Аполлодором Дамасским, греческим инженером и архитектором, который также создал колонну и форум Траяна.

Пантеон — храм всех богов

Слово "Пантеон" происходит от греческого "pan" ("весь") и "theos" ("бог"). Этот термин означает совокупность божественных существ, связанных с определённой мифологией или религией. В периоды язычества внутри Пантеона изображались все основные боги, которым поклонялись жители Римской империи. В храме находились алтари Венеры, Сатурна, Юноны, Марса и Юпитера. Древние римляне приносили в жертвы богам животных, чтобы получить их благосклонность и поддержку.

Окулюс — загадочный символ Пантеона

 

Одной из уникальных особенностей Пантеона является Окулюс - круглое отверстие в верхней части здания. Оно находится точно в центре большого купола храма и позволяет солнечным лучам проникать внутрь (так как в сооружении нет других окон).

Каждый год 21 апреля, в день основания Вечного города, солнечные лучи проходят через Окулюс и падают точно на дверной проём. Это великолепное явление символично сопровождает выход правителя перед народом. В средние века возникли мифы о том, что создание круглого отверстия в верхней части храма было связано с потусторонними силами.

Каждый ценитель истории Древнего Рима обязательно оценит это уникальное сооружение, который до сих пор восхищает своим величием и загадочностью.

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Пантеон. Все чудеса света
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы рим италия европа туризм путешествия
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