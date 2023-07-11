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Джалиль Вахитов

Алушта — уютный курортный городок с красивой набережной и древней крепостью

2:40
Туризм

Алушта — замечательный курортный городок, который расположился на Южном берегу Крыма. Он весьма популярен среди туристов благодаря живописной местности, долгому купальному сезону и разнообразным развлечениям. Но здесь есть и достопримечательности, которые находятся в самом городе или его окрестностях, поэтому до них можно добраться и пешком.

Алушта — уютный курортный городок с красивой набережной и древней крепостью
Фото: www.britannica .com/place/Alushta

Просторная набережная

Набережная является самым популярным местом среди туристов. Здесь можно прогуляться вдоль моря, так как набережная проходит практически через весь город. Кафе, рестораны, сувенирные магазины, фруктовые лотки, аттракционы — всё это также находится на территории набережной. Там же располагается знаменитая белая ротонда с шестью колоннами - символ Алушты.

Водопад Джур-Джур

Водопад Джур-Джур — это популярное место, где любят отдыхать местные жители и путешественники. Его прелесть заключается в том, что он не пересыхает даже в самое засушливое лето, привлекая людей своей прохладой и живописностью. Ради этого чуда природы сюда приезжает много туристов.

Долина Привидений

 

Долина Привидений — это скопление скал причудливых формы. По вечерам это место покрывается туманом и навевает жуть. Долина расположена на западном склоне горы Демерджи, и в 1981 году это место было названо геологическим и природным памятником. Долина Привидений стала полноценным туристическим объектом.

Крепость Алустон

 

Генуэзская крепость Алустон — вернее, то, что от неё осталось, — находится практически в центре курортного городка и является частью культурного наследия. Эта крепость хранит в себе удивительную историю, с которой можно познакомиться, посетив экскурсию с гидом.

Парк "Крым в миниатюре"

Парк "Крым в миниатюре" — это место, где основные крымские достопримечательности представлены в уменьшенном размере. В Крыму таких "миниатюрных" парков несколько.

Аквапарк "Миндальная роща"

 

 Аквапарк "Миндальная роща" расположен под открытым небом и понравится как детям, так и взрослым. Это не просто аквапарк, а полноценный курортный и развлекательный комплекс, в котором есть разные варианты размещения, а также кафе, рестораны и зоны отдыха.

В зоне водных развлечений представлено более 10 горок разных размеров, 6 бассейнов, несколько искусственных водопадов, джакузи и детские игровые площадки.

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АЛУШТА. Как здесь сейчас? Набережная 2023
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы крым россия туризм путешествия
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