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Джалиль Вахитов

Гётеборг — уютный портовый город Швеции с европейским лоском

3:59
Туризм

В западной части Швеции расположен прекрасный портовый город Гётеборг, который привлекает миллионы туристов. Попасть в Гётеборг несложно благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре.

Гётеборг — уютный портовый город Швеции с европейским лоском
Фото: www.vogue .com/article/gothenburg-sweden-travel-guide

История и архитектура Гётеборга

Устье реки Гёта-Эльв было заселено ещё в XI веке. В XVII веке король Карл IX основал Гётеборг, назвав город в честь местных жителей, гётов. Город начал стремительно развиваться под руководством немецких и голландских архитекторов. Поэтому Гетеборг отличается заметным европейским влиянием на свою архитектуру, что выделяет его на фоне других шведских городов.

В следующем столетии Гётеборг стал важным международным портом, принимавшим корабли из Англии и Шотландии. Город быстро превратился в европейский центр, куда стали поступать импортные товары с Дальнего Востока, а британский стиль стал показателем моды.

Второй по численности город в Швеции

Сегодня Гётеборг — второй по численности населения город в Швеции после Стокгольма, где проживает около 500 тысяч человек. Город привлекает туристов своей дружелюбной атмосферой и предлагает широкий выбор мест и способов отдыха. Помимо традиционных экскурсионных туров, в Гетеборге можно насладиться живописными пейзажами, расслабиться в съёмном домике наедине с природой.

Особенно популярны среди гостей и местных жителей города пляжи, находящиеся вдали от жилых районов. Несмотря на высокую популярность туризма в Швеции, центр Гётеборга всегда остается спокойным и идеально приспособленным для длительных пеших прогулок.

Старый город (Хага) — сердце Гётеборга

Старый город, также известный как Хага, является историческим центром Гётеборга и восхищает своими старинными улочками, архитектурой и достопримечательностями. Там же находятся остатки крепостных рвов, известных как Русендальсканален. Этот канал позволяет туристам увидеть центр города с борта прогулочного катера. На главной площади Старого города можно увидеть памятник королю Густаву II Адольфу, который был возведён в честь этого правителя, перенесшего город на то место, где он сейчас находится, в 1619 году.

Культурное наследие и развлечения

Гётеборг обладает богатым культурным наследием и предлагает множество достопримечательностей: 16 музеев (Музей мировой культуры, Музей науки "Экспериментум" и другие), прекрасные парки, среди которых особенно популярен Дворцовый парк, а также выставки и галереи современного искусства.

Чтобы лучше познакомиться с городом, можно совершить прогулку на трамвае. В окрестностях Гётеборга также есть интересные места, которые стоит посетить: например, крепость Эльфсборг, где регулярно проводятся турниры в стиле Средневековья.

Неподалеку от города находятся живописные курортные острова, такие как Винга, Бреннё, Стюшё, Дунсё. В каждом из них есть гостиницы, а добраться до островов можно на пароме.

А главное, Гётеборг является настоящим гастрономическим уголком, где собраны лучшие рестораны. В последние годы местные шеф-повара занимают первые места на национальных конкурсах кулинарии.

Современная жизнь в традиционном обличии

Этот уютный шведский город сочетает в себе национальные традиции и современный образ жизни. Гётеборг дружелюбно приветствует туристов и жителей Швеции. Он предлагает много возможностей для отдыха, от исторических достопримечательностей до прекрасной природы и вкуснейшей еды. Отправляйтесь в Гётеборг и насладитесь неповторимой атмосферой этого замечательного города.

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Гётеборг — второй город Швеции
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы музей швеция туризм путешествия
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