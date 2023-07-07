Чем хороши для летнего отпуска Египет и Мексика

2:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето — лучшее время, когда можно отдохнуть и развлечься после утомительной работы или учёбы. Но встает вопрос: где лучше всего провести это время, чтобы получить максимальное удовольствие от отдыха.

Фото: pixabay.com

Египет: идеальное место для активного и пассивного отдыха

Египет — одна из самых популярных стран среди туристов. И неудивительно, ведь Египет может предложить качественный досуг как любителям активного, так и пассивного отдыха.

Отельная база в Египте предлагает большой выбор: отели Египта имеют различный уровень комфорта, начиная от 2-звёздочных и заканчивая роскошными 5-звёздочными Deluxe-отелями.

Красное море — идеальное место для занятий дайвингом, снорклингом или кайтингом. Если вы предпочитаете спокойный отдых, то выбор пляжа у Красного моря несомненно будет правильным, так как его красота поражает воображение.

Важной причиной посетить Египет являются древние пирамиды, крепости и храмы. Древние египтяне строили так, что эти здания, которым по несколько тысяч лет, выглядят крепче современных построек. Египетские пирамиды являются официальным чудом света.

Мексика: страна с богатой историей и острой кухней

Мексика — удивительная страна с богатой историей, идеально подходящая для тех, кто всегда восхищался величественными пирамидами и древними народами с их уникальными верованиями и традициями. Чего стоит знаменитая Пирамида Солнца или другие величественные сооружения древних цивилизаций на земле соседней Гватемалы!

Мексиканская кухня — одна из самых популярных в мире и имеет большой спрос у гурманов. Несмотря на ограниченное количество ингредиентов, она может удивить разнообразием блюд. Местные соусы, особенно с добавлением перца чили, запомнятся своей пикантностью.

Мексиканский карнавал — это праздник, который впечатлит каждого. Он является одним из самых популярных в мире, и есть лишь несколько мест, которые могут похвастаться такой же грандиозностью. В Мексике на время карнавала улицы украшаются особенным образом. Везде звучит музыка, видно фейерверки и множество людей, наряженных в яркие костюмы, танцующих и веселящихся. Участие в мексиканском карнавале гарантирует незабываемые впечатления.

Карнавал в Мексике начинается за 7 дней до католического Великого поста и длится около 7 дней. Если у вас будет такая возможность, обязательно отправляйтесь на этот праздник!

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