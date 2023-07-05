Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Живое общение: говорящие статуи Лондона

4:28
Туризм

Talking Statues — проект, осуществляемый организацией Sing London, был запущен в 2014 году. Девиз проекта, размещенный на его официальном сайте, звучит так: "Если бы статуи могли говорить, какие истории они бы рассказали?"

Живое общение: говорящие статуи Лондона
Фото: pixabay.com

Этот проект оживляет памятники известным личностям и литературным персонажам. Он уже завоевал популярность в таких городах, как Манчестер, Дублин, Чарльстон и Чикаго. Однако в данной статье мы рассмотрим статуи великого города Великобритании — Лондона. Именно здесь знаменитые актеры оживляют эти скульптуры своими голосами.

Статуя Шерлока Холмса: тайны, разгаданные гением сыщика

Одна из самых известных "говорящих статуй" — статуя Шерлока Холмса, установленная в 1999 году на Мэрилебон-роуд неподалеку от музея на Бейкер-стрит. Холмс изображен в своем знаменитом плаще и шляпе, держа в руках трубку, прямо возле выхода из станции метро "Бэйкер-стрит стэйшн". Автором скульптуры является Джон Даблдэй.

Энтони Горовиц, автор нескольких книг-продолжений о знаменитом сыщике, написал текст для Холмса, а озвучил его актер Эд Стоппард. Холмс рассказывает о легендах, связанных с его именем, разоблачает некоторые из них и, кроме того, рассказывает о людях, проходящих мимо него каждый день.

Статуя Питера Пэна: волшебство в сердце Лондона

Еще одна скульптура, привлекающая внимание туристов, — статуя Питера Пэна, созданная скульптором Джорджем Фрэмптоном. Она находится в Кенсингтонском саду и была установлена в 1912 году, задолго до статуи Холмса. Питер Пэн стоит на постаменте, а у его основания сидят феи, белки и кролики.

Вечный мальчик изображен играющим на дудочке, а остальные персонажи композиции с удивлением слушают его музыку. Статуя Пэна также "говорит". Текст для этой скульптуры написала драматург Элла Хиксон, а озвучил ее Дэниел Рош, малоизвестный британский актер, снявшийся в нескольких сериалах. Речь Питера Пэна длится целых три минуты и погружает слушателей в атмосферу Нетландии.

Другие интересные статуи Лондона

Статуя Шерлока Холмса и статуя Питера Пэна — лишь две из множества статуй, оживающих благодаря проекту Talking Statues. На вокзале Паддингтон "говорит" памятник Неизвестному Солдату, также известный как мемориал воинам-железнодорожникам, павшим во время Первой мировой войны.

Около Британской библиотеки можно найти монументальную скульптуру Исаака Ньютона, озвученную шекспировским актером Саймоном Расселом Билом. Рядом с мостом Блэкфрайерс расположен памятник королеве Виктории. В Лондоне даже есть статуя кота и козы. Все эти скульптуры снабжены живыми, философскими и, порой, историческими монологами.

Проект Talking Statues: взаимодействие со статуями

Все статуи, оживлённые благодаря проекту Talking Statues, взаимодействуют с посетителями с помощью смартфонов. Рядом с "говорящими статуями" установлены наклейки с QR-кодами. После скачивания соответствующего приложения, люди могут сканировать код и прослушивать предварительно записанные речи статуй. Это создает ощущение живого общения со скульптурой и позволяет насладиться хорошо поставленными голосами и живыми человеческими эмоциями. Проект Talking Statues является трогательным сочетанием современных технологий и классического искусства, которое оставляет незабываемые впечатления у посетителей Лондона.

Таким образом, проект Talking Statues в Лондоне открывает новые возможности для взаимодействия с искусством и культурным наследием города. Оживляя статуи и позволяя им "говорить", проект приглашает туристов и жителей Лондона в увлекательное путешествие в историю, литературу и фольклор. Лондонские статуи становятся не просто монументами, а живыми рассказчиками, способными рассказать удивительные истории, привлечь внимание и увлечь каждого, кто обратит на них взгляд.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Лондон — Экскурсия по городу и достопримечательности
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы лондон туризм путешествия великобритания
Новости
Ходаковский заявил, что две бригады ВСУ потеряли 60 процентов личного состава
Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии за насилие над силовиком
Певец РФ Григорий Лепс проинформировал о готовности взяться за оружие для защиты родины
В России планируют лечить ПТСР на СВО препаратом на основе конопли
Читатели FT уличили главу МО Украины Резникова в жестокости после слов о полигоне для Запада
10 интереснейших фактов о съедобных растениях
Россиянка разочаровалась в "люксовом" отдыхе в санатории Анапы
Индивидуальный предприниматель написал открытое письмо Минюсту РФ
Insider: затонувший в Атлантике батискаф "Титан" был сильно повреждён молнией в 2018 году
Рост цен на автомобили в России неизбежен: падение курса рубля влияет на рынок
Популярное
Сахара и трансжиров — хоть отбавляй: три источника рака на столе назвал врач

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.

Врач Марк Гадзиян перечислил россиянам три источника рака на столе
Украина уже сдалась, перспективы СВО достаточны ясны
Украина сворачивает наступление. В 2024 году Трамп подпишет с Путиным мирный договор
Подоляк: линия фронта может обвалиться через неделю
Не жирное: эндокринолог назвала еду, которая губит поджелудочную
У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев Система государственности Литвы находится в глубоком кризисе Ярас Валюкенас
Об опасности мяса медведя предупредил врач Александр Лукашев
Многодетному отцу отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
Последние материалы
Россиянка разочаровалась в "люксовом" отдыхе в санатории Анапы
Индивидуальный предприниматель написал открытое письмо Минюсту РФ
Insider: затонувший в Атлантике батискаф "Титан" был сильно повреждён молнией в 2018 году
Рост цен на автомобили в России неизбежен: падение курса рубля влияет на рынок
РИА Новости: Лидер группы "Ногу свело" оспорил решение Минюста о статусе иноагента
FT: Великобритания, Франция и США предупредили Россию об ударе в случае применения ядерного оружия
CBS News: обнаруженный в Белом доме порошок находился в шкафу камеры хранения
Карасёв: эскалация на Украине развалит НАТО, а Европа погрузится в хаос
Политолог: Россия нанесёт ядерный удар по ВС Германии и Польши в случае войны с НАТО
Замглавы МИД Галузин: так называемое украинское контрнаступление захлёбывается
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников