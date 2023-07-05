Живое общение: говорящие статуи Лондона

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Talking Statues — проект, осуществляемый организацией Sing London, был запущен в 2014 году. Девиз проекта, размещенный на его официальном сайте, звучит так: "Если бы статуи могли говорить, какие истории они бы рассказали?"

Фото: pixabay.com

Этот проект оживляет памятники известным личностям и литературным персонажам. Он уже завоевал популярность в таких городах, как Манчестер, Дублин, Чарльстон и Чикаго. Однако в данной статье мы рассмотрим статуи великого города Великобритании — Лондона. Именно здесь знаменитые актеры оживляют эти скульптуры своими голосами.

Статуя Шерлока Холмса: тайны, разгаданные гением сыщика

Одна из самых известных "говорящих статуй" — статуя Шерлока Холмса, установленная в 1999 году на Мэрилебон-роуд неподалеку от музея на Бейкер-стрит. Холмс изображен в своем знаменитом плаще и шляпе, держа в руках трубку, прямо возле выхода из станции метро "Бэйкер-стрит стэйшн". Автором скульптуры является Джон Даблдэй.

Энтони Горовиц, автор нескольких книг-продолжений о знаменитом сыщике, написал текст для Холмса, а озвучил его актер Эд Стоппард. Холмс рассказывает о легендах, связанных с его именем, разоблачает некоторые из них и, кроме того, рассказывает о людях, проходящих мимо него каждый день.

Статуя Питера Пэна: волшебство в сердце Лондона

Еще одна скульптура, привлекающая внимание туристов, — статуя Питера Пэна, созданная скульптором Джорджем Фрэмптоном. Она находится в Кенсингтонском саду и была установлена в 1912 году, задолго до статуи Холмса. Питер Пэн стоит на постаменте, а у его основания сидят феи, белки и кролики.

Вечный мальчик изображен играющим на дудочке, а остальные персонажи композиции с удивлением слушают его музыку. Статуя Пэна также "говорит". Текст для этой скульптуры написала драматург Элла Хиксон, а озвучил ее Дэниел Рош, малоизвестный британский актер, снявшийся в нескольких сериалах. Речь Питера Пэна длится целых три минуты и погружает слушателей в атмосферу Нетландии.

Другие интересные статуи Лондона

Статуя Шерлока Холмса и статуя Питера Пэна — лишь две из множества статуй, оживающих благодаря проекту Talking Statues. На вокзале Паддингтон "говорит" памятник Неизвестному Солдату, также известный как мемориал воинам-железнодорожникам, павшим во время Первой мировой войны.

Около Британской библиотеки можно найти монументальную скульптуру Исаака Ньютона, озвученную шекспировским актером Саймоном Расселом Билом. Рядом с мостом Блэкфрайерс расположен памятник королеве Виктории. В Лондоне даже есть статуя кота и козы. Все эти скульптуры снабжены живыми, философскими и, порой, историческими монологами.

Проект Talking Statues: взаимодействие со статуями

Все статуи, оживлённые благодаря проекту Talking Statues, взаимодействуют с посетителями с помощью смартфонов. Рядом с "говорящими статуями" установлены наклейки с QR-кодами. После скачивания соответствующего приложения, люди могут сканировать код и прослушивать предварительно записанные речи статуй. Это создает ощущение живого общения со скульптурой и позволяет насладиться хорошо поставленными голосами и живыми человеческими эмоциями. Проект Talking Statues является трогательным сочетанием современных технологий и классического искусства, которое оставляет незабываемые впечатления у посетителей Лондона.

Таким образом, проект Talking Statues в Лондоне открывает новые возможности для взаимодействия с искусством и культурным наследием города. Оживляя статуи и позволяя им "говорить", проект приглашает туристов и жителей Лондона в увлекательное путешествие в историю, литературу и фольклор. Лондонские статуи становятся не просто монументами, а живыми рассказчиками, способными рассказать удивительные истории, привлечь внимание и увлечь каждого, кто обратит на них взгляд.

Лондон — Экскурсия по городу и достопримечательности