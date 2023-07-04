Горы Ергаки: сокровище Сибири

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Горы Ергаки, сформированные много тысяч лет назад, не только хранят первозданную природную красоту, но и легенды древних народов, кочевавших по Сибири. Их тайны и истории, пронизанные временем, могут быть раскрыты только Спящим Саяном — хранителем Долины Царей.

Фото: boomers-daily .com/2020/09/01/new-aerial-travel-videos-ergaki-in-siberia-russia/

Почему Ергаки так названы?

Почти все названия местности на юге Сибири хранят в себе секреты тысячелетней истории коренных народов. Здесь обитали тюркоязычные этносы, которые жили на этих землях задолго до прихода русскоязычных переселенцев.

Современное название "Ергаки" достаточно молодое. Еще в начале XX века на картах Сибири можно было встретить название "Иргаки". Местные жители говорят, что такое написание происходит от тувинского слова "эргек" или "улуг-эргек", что означает "большой палец". Именно таким образом местные жители называли самый выдающийся горный пик, который известен как Звездный.

Любимое место туристов в Сибири

Горный массив Ергаки, свидетельствующий о древности и мощи, поражает воображение путешественников. Его природная красота переносит нас во времена, когда на этих землях еще встречались мамонты и ледники. В каждой возвышенности можно угадать очертания людей, животных и целые легенды, передающие нам историю древних гор.

Могущественные ледники когда-то сформировали причудливые скалы-останцы, напоминающие персонажей былин. Они остаются на вершинах хребта, удобно расположившись на его северных склонах, где высота острых и недоступных пиков превышает две тысячи метров.

Природное богатство южных склонов Ергаки

Южные склоны горного комплекса Ергаки обладают большей пологостью и разнообразием. Здесь можно увидеть прозрачные озера, густые темные кедровые леса и радостные альпийские луга с разноцветными травами и цветами. Большая часть флоры занесена в Красную книгу, что свидетельствует о ее уникальности.

Удивительная компактность и доступность

Походы в горы Ергаки стали популярными не только благодаря живописным видам, но и из-за их удивительной компактности. За один день путешествия, перемещаясь от одной смотровой площадки к другой, можно увидеть практически все достопримечательности заповедника (по крайней мере, издалека).

Однако, чтобы посетить все знаковые места, требуется некоторая физическая подготовка, так как сложность горных перевалов и подъемов может достигать высокого уровня. В этом и заключается уникальность горной системы Ергаки, поскольку здесь можно организовать походы любого уровня сложности, включая профессиональные треккинги для опытных туристов и альпинистов.

Неповторимая красота Ергаков

Каждый год все больше людей желают пройти по индивидуально разработанному маршруту, проводимому профессиональными гидами, исследуя очаровательный и первозданный природный парк. Уникальные горные пейзажи с пышными формами гор и множеством кристально чистых озер, питаемых вечными ледниками, поражают даже самых искушенных путешественников. Если вы ищете возможность отправиться в "дикие" и нетронутые цивилизацией места, то лучше маршрута по горам Ергаки трудно найти.

Горы Ергаки — это живой архив древних легенд и природной красоты. Их величественные пики, ледники, скалы и озера создают неповторимый ландшафт, который притягивает туристов со всего мира. Походы по Ергакам предоставляют уникальную возможность ощутить величие природы, насладиться панорамными видами и погрузиться в атмосферу мистических легенд и историй. Это место, где можно забыть о повседневных заботах и ощутить гармонию с окружающей природой.