Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Горы Ергаки: сокровище Сибири

4:04
Туризм

Горы Ергаки, сформированные много тысяч лет назад, не только хранят первозданную природную красоту, но и легенды древних народов, кочевавших по Сибири. Их тайны и истории, пронизанные временем, могут быть раскрыты только Спящим Саяном — хранителем Долины Царей.

Горы Ергаки: сокровище Сибири
Фото: boomers-daily .com/2020/09/01/new-aerial-travel-videos-ergaki-in-siberia-russia/

Почему Ергаки так названы?

Почти все названия местности на юге Сибири хранят в себе секреты тысячелетней истории коренных народов. Здесь обитали тюркоязычные этносы, которые жили на этих землях задолго до прихода русскоязычных переселенцев.

Современное название "Ергаки" достаточно молодое. Еще в начале XX века на картах Сибири можно было встретить название "Иргаки". Местные жители говорят, что такое написание происходит от тувинского слова "эргек" или "улуг-эргек", что означает "большой палец". Именно таким образом местные жители называли самый выдающийся горный пик, который известен как Звездный.

Любимое место туристов в Сибири

 

Горный массив Ергаки, свидетельствующий о древности и мощи, поражает воображение путешественников. Его природная красота переносит нас во времена, когда на этих землях еще встречались мамонты и ледники. В каждой возвышенности можно угадать очертания людей, животных и целые легенды, передающие нам историю древних гор.

Могущественные ледники когда-то сформировали причудливые скалы-останцы, напоминающие персонажей былин. Они остаются на вершинах хребта, удобно расположившись на его северных склонах, где высота острых и недоступных пиков превышает две тысячи метров.

Природное богатство южных склонов Ергаки

Южные склоны горного комплекса Ергаки обладают большей пологостью и разнообразием. Здесь можно увидеть прозрачные озера, густые темные кедровые леса и радостные альпийские луга с разноцветными травами и цветами. Большая часть флоры занесена в Красную книгу, что свидетельствует о ее уникальности.

Удивительная компактность и доступность

 

Походы в горы Ергаки стали популярными не только благодаря живописным видам, но и из-за их удивительной компактности. За один день путешествия, перемещаясь от одной смотровой площадки к другой, можно увидеть практически все достопримечательности заповедника (по крайней мере, издалека).

Однако, чтобы посетить все знаковые места, требуется некоторая физическая подготовка, так как сложность горных перевалов и подъемов может достигать высокого уровня. В этом и заключается уникальность горной системы Ергаки, поскольку здесь можно организовать походы любого уровня сложности, включая профессиональные треккинги для опытных туристов и альпинистов.

Неповторимая красота Ергаков

Каждый год все больше людей желают пройти по индивидуально разработанному маршруту, проводимому профессиональными гидами, исследуя очаровательный и первозданный природный парк. Уникальные горные пейзажи с пышными формами гор и множеством кристально чистых озер, питаемых вечными ледниками, поражают даже самых искушенных путешественников. Если вы ищете возможность отправиться в "дикие" и нетронутые цивилизацией места, то лучше маршрута по горам Ергаки трудно найти.

Горы Ергаки — это живой архив древних легенд и природной красоты. Их величественные пики, ледники, скалы и озера создают неповторимый ландшафт, который притягивает туристов со всего мира. Походы по Ергакам предоставляют уникальную возможность ощутить величие природы, насладиться панорамными видами и погрузиться в атмосферу мистических легенд и историй. Это место, где можно забыть о повседневных заботах и ощутить гармонию с окружающей природой.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Парк Ергаки / жёсткий поход по Сибири! Висячий Камень, Спящий Саян, Зуб Дракона, перевал Птица
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы туризм россия сибирь путешествия
Новости
Президент Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе армии РФ
Актёр Алексей Панин назвал имена разочаровавших его российских артистов, поддержавших СВО
Сёстры Зайцевы сообщили, что сбежавшая в Израиль Алла Пугачёва каждый день думает о России
Пленный боевик ВСУ: "Бросайте оружие, сдавайте позиции и сами сдавайтесь"
Врач-терапевт Чернышова дала советы гражданам РФ, как избежать тромбоза в жару
Истребительная авиация ВКС России сбила вертолёт Ми-8 и самолёт Су-25 ВСУ
В Челябинской области произошла утечка горюче-смазочных материалов
Handelsblatt: надежды НАТО на наступление ВСУ не оправдались, невзирая на все старания
Дома пострадавшие от атак ВСУ восстанавливают в Шебекино и Новой Таволжанке
Контратака ВС РФ на Запорожском фронте: ВСУ массовое бегут у Орехова, бросая позиции и оружие
Популярное
Врач назвала неожиданные напитки, разжижающие кровь

Диетолог Марият Мухина дала журналистам интервью, в котором перечислила напитки, способствующие разжижению крови.

Диетолог Мухина назвала разжижающие кровь напитки
Эндокринолог Зухра Павлова заявила об опасности пивного живота
К чему может привести "безобидный" пивной животик, рассказала врач
Онколог назвал первый признак рака кишечника
Милявская блеснула ягодицами на фестивале VK Fest
Саммит ШОС показал страхи и надежды участников Любовь Степушова Границы Украины: "Умный промолчит, дурак не заметит" Андрей Николаев Елена Гречина: на Смоленщине к войне относятся по-особому Анжела Якубовская
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
Многодетному отцу отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга
Эксперт уверен, что армия России ещё не всё показала
Эксперт уверен, что армия России ещё не всё показала
Последние материалы
Сёстры Зайцевы сообщили, что сбежавшая в Израиль Алла Пугачёва каждый день думает о России
Пленный боевик ВСУ: "Бросайте оружие, сдавайте позиции и сами сдавайтесь"
Врач-терапевт Чернышова дала советы гражданам РФ, как избежать тромбоза в жару
Истребительная авиация ВКС России сбила вертолёт Ми-8 и самолёт Су-25 ВСУ
Саммит ШОС показал страхи и надежды участников
В Челябинской области произошла утечка горюче-смазочных материалов
Handelsblatt: надежды НАТО на наступление ВСУ не оправдались, невзирая на все старания
Розы: лучшие сорта для создания романтического настроения
Дома пострадавшие от атак ВСУ восстанавливают в Шебекино и Новой Таволжанке
Контратака ВС РФ на Запорожском фронте: ВСУ массовое бегут у Орехова, бросая позиции и оружие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников