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Петр Дерябин

Семь специй для здоровья сердца

4:32
Спорт

Вы уже знаете, что диета и образ жизни играют огромную роль в поддержании здоровья и предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний. Но знали ли вы, что специи в вашем кухонном шкафу могут укрепить ваше общее здоровье, а также помочь предотвратить будущие проблемы со здоровьем сердца?

Семь специй для здоровья сердца

Это правда. Многие специи содержат определенные соединения, которые помогают снижать "плохой" холестерин, очищать артерии и вызывать анти-инфламаторную реакцию в организме — все, что необходимо для здоровья сердца.

Некоторые специи увеличивают кровоток, что является важным ключом к более здоровой жизни. Это связано с тем, что кровь содержит кислород, белки, ферменты и питательные вещества, которые помогают заживлять и восстанавливать ваше тело.

Это одна из причин, по которой физические упражнения полезны для вас. Они увеличивают необходимый кровоток и укрепляют ваши мышцы, включая сердечную мышцу.

Итак, если вы хотите разнообразить свои блюда и улучшить здоровье сердца, то эти специи должны быть первыми на вашем списке!

1. Чеснок

ПРЕИМУЩЕСТВА. Снижает кровяное давление и улучшает уровень холестерина, что может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ при приготовлении паровых овощей, мяса, рыбы, картофеля, зерновых.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Чеснок был одним из первых культурно выращенных растений и до сих пор растет в дикой природе в Италии и Франции.

2. Какао

ПРЕИМУЩЕСТВА. Может снизить риск инфаркта или инсульта, предотвращая образование тромбов, которые могут привести к сердечной недостаточности.

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ при приготовлении овсянки, смузи, кофе.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Какао-дерево достигает высоты четырех-пяти метров, растет в тропиках. Порошок изготавливается из обжаренных, очищенных и высушенных какао-бобов.

3. Черный перец

ПРЕИМУЩЕСТВА. Помогает регулировать холестерин, снижая вероятность возникновения инсульта или сердечного приступа, и повышает усвоение некоторых питательных веществ. Перец помогает улучшить общее здоровье.

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ при приготовлении мяса, рыбы, овощей, зерновых.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Черный перец называют королем специй. Специю изготавливают из сушеных незрелых плодов одноименного индийского растения.

4. Корица

ПРЕИМУЩЕСТВА. Корица богата антиоксидантами, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина и сохранить стабильным уровень "хорошего" холестерина.

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ при приготовлении овсянки, тостов, кофе/чая.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Существуют два типа корицы: цейлонская и кассия. Оба изготавливаются из коры коричных деревьев.

5. Карри

ПРЕИМУЩЕСТВА. Специи, составляющие карри, богаты антибактериальными и противовоспалительными свойствами и помогают облегчить хроническое воспаление, которое может привести к заболеваниям сердца.

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ при приготовлении мяса, рыбы, риса, супов, заправок для салатов и соусов.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Карри — это смесь различных сухих специй:

  • куркумы,
  • тмина,
  • кориандра,
  • черного перца,
  • чили,
  • имбиря

(и других специй в зависимости от марки). Все они помогают улучшить здоровье сердца.

6. Имбирь

ПРЕИМУЩЕСТВА. Помогает снизить риск блокировки артерий, что является общей причиной сердечных приступов и заболеваний сердца.

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ при приготовлении мяса, маринадов, овощей, супов.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Корни имбиря, которые можно найти в продуктовых магазинах, можно легко выращивать.

7. Кайенский перец

ПРЕИМУЩЕСТВА. Помогает предотвратить образование тромбов в артериях и крови, очищая артерии и предотвращая заболевания сердца и сердечный приступ.

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ при приготовлении мяса, рыбы, зерновых культур, салатов, круп.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Кайенский перец богат капсаицином, который является активным ингредиентом в перцовом баллончике.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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