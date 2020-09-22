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Автор Евгений Стриж

Допинг в спорте: как к нему относились 140 лет назад

Постоянные скандалы с допингом, в которых замешаны спортсмены практически всех стран, не сходят с первых полос газет. Вот лишь некоторые заметки:

Допинг в спорте: как к нему относились 140 лет назад
  • спортсменка из Швейцарии Надя Петер получила обвинение в том, что давала своей лошади допинг;
  • американский боксер-тяжеловес Джаррелл Миллер провалил еще один допинг-тест, вещество не указывается;
  • российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева не попали в международный пул допинг-тестирования — и их представителям пришлось объясняться с прессой.

Суть понятна: допинг сейчас запрещен. Но знаете ли вы, как 140 лет назад к допингу относились, например, в Англии? Специально для такого случая есть прекрасная история, которая позволяет сравнить нравы.

Эдвард Уэстон и его невероятные "кокаиновые приключения"

Эдвард Уэстон был известным путешественником на длинные дистанции, который приехал в Великобританию в январе 1876 года, чтобы принять участие в серии "пешеходных гонок" и испытаний на выносливость.

В Англию мистер Уэстон приехал из Америки, где привык получать бесплатную рекламу, приглашая медицинских специалистов наблюдать за гонками и проверять, как его тело реагирует на экстремальные нагрузки и стрессы. Традицию он продолжил, разослав приглашения специалистам "The Lancet" и "British Medical Journal".

В марте 1876 года, во время попытки пройти 500 миль (примерно 804 км) за 6 дней, один из наблюдателей, Джон Эшбертон Томпсон, заметил, что Уэстон

по ходу дистанции жует листья коки (источник кокаина), чтобы улучшить свою выносливость и скорость восстановления.

Томпсон добросовестно опубликовал этот факт в "British Medical Journal". Однако манера заметки в корне отличалась от привычных нам сейчас. В своем материале Томпсон изо всех сил старался показать, что спортивная честность Уэстона никоим образом не была нарушена употреблением кокаина.

"Нет никаких причин, по которым мистер Уэстон не должен пользоваться всем, что может помочь ему достичь цели.

Его уже одели, накормили и научили ходить и бегать так, что простора для улучшений в этих областях почти не осталось. В нынешних обстоятельствах нет ничего гнусного в употреблении коки.

Я полагаю, что ни один человек не приписал бы все достижения мистера Уэстона наркотику. Его умственные способности, предвидение, его энергия, его настойчивость — все эти компоненты должны быть учтены. Это естественные качества мистера Уэстона, которые он развил в своих интересах", — писал Томпсон.

Мнение экспертов 1870-х: на одном допинге побед не сделаешь

Что еще интереснее — ни один зритель или специалист той эпохи и предположить не смог бы, что Уэстон стал бы кого-то обманывать, принимая наркотики. Тогдашняя пресса считала, что "…употребление коки, вероятно, получит еще больше вариантов". А один врач и вовсе написал в "The Lancet", что "…препараты из коки — благо для спортсменов".

Более того — издание "Northern Echo" напомнило своим читателям, что успех Уэстона — это нечто большее, чем просто кока: какими бы ни были "изумительные свойства" листьев коки, простое их пережевывание не превратит человека в спортсмена.

Но почему же жители Англии тех лет были столь лояльны к допингу? Дело в том, что результаты спортсменов рассматривались как результат совокупности факторов: телесной силы, спортивного мастерства и "неукротимой храбрости и решимости". По мнению экспертов тех лет, допинг был глубоко вторичным по отношению к характеру и навыкам спортсмена — и только за счет него никто не сумел бы достичь спортивных вершин.

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