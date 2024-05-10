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Секреты ухода за зоной декольте: как сохранить кожу молодой и упругой

Забота о коже в зоне декольте

1:07
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Уход за кожей в области декольте отличается своими особенностями из-за ее тонкости, наличия меньшего количества подкожно-жировой клетчатки и склонности к пигментации и куперозу, объясняет доктор Авербух.

Забота о коже в зоне декольте
Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для обеспечения увлажнения и питания этой зоны рекомендуется использовать специальные средства или кремы для лица, содержащие антиоксиданты, витамины С и Е, натуральные масла и гиалуроновую кислоту. Для очищения кожи можно применять мягкие пилинги и маски, которые следует использовать регулярно для обновления клеток и профилактики преждевременного старения. Важно также защищать область декольте от солнечных лучей с помощью средств с УФ-фильтрами. Регулярные физические упражнения, контрастный душ и массаж с натуральными маслами также помогут сохранить кожу упругой и молодой.

Для ухода можно использовать домашние маски на основе фруктов, таких как бананы, персики и абрикосы, которые обладают питательными и увлажняющими свойствами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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