Секреты ухода за зоной декольте: как сохранить кожу молодой и упругой

Забота о коже в зоне декольте

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за кожей в области декольте отличается своими особенностями из-за ее тонкости, наличия меньшего количества подкожно-жировой клетчатки и склонности к пигментации и куперозу, объясняет доктор Авербух.

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Для обеспечения увлажнения и питания этой зоны рекомендуется использовать специальные средства или кремы для лица, содержащие антиоксиданты, витамины С и Е, натуральные масла и гиалуроновую кислоту. Для очищения кожи можно применять мягкие пилинги и маски, которые следует использовать регулярно для обновления клеток и профилактики преждевременного старения. Важно также защищать область декольте от солнечных лучей с помощью средств с УФ-фильтрами. Регулярные физические упражнения, контрастный душ и массаж с натуральными маслами также помогут сохранить кожу упругой и молодой.

Для ухода можно использовать домашние маски на основе фруктов, таких как бананы, персики и абрикосы, которые обладают питательными и увлажняющими свойствами.