Уход за кожей в области декольте отличается своими особенностями из-за ее тонкости, наличия меньшего количества подкожно-жировой клетчатки и склонности к пигментации и куперозу, объясняет доктор Авербух.
Для обеспечения увлажнения и питания этой зоны рекомендуется использовать специальные средства или кремы для лица, содержащие антиоксиданты, витамины С и Е, натуральные масла и гиалуроновую кислоту. Для очищения кожи можно применять мягкие пилинги и маски, которые следует использовать регулярно для обновления клеток и профилактики преждевременного старения. Важно также защищать область декольте от солнечных лучей с помощью средств с УФ-фильтрами. Регулярные физические упражнения, контрастный душ и массаж с натуральными маслами также помогут сохранить кожу упругой и молодой.
Для ухода можно использовать домашние маски на основе фруктов, таких как бананы, персики и абрикосы, которые обладают питательными и увлажняющими свойствами.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.