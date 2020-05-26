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Автор Владан Джурич

Как изменились звезды футбола за время карантина

Спорт

Практически весь европейский футбол анонсировал даты возобновления. Прошло более двух месяцев и большинство игроков успели сильно измениться.

Кто из звезд изменил имидж?

Футболисты, заметно сменившие имидж:

  • капитан "Реал Мадрида" и защитник Серхио Рамос;
  • опорный полузащитник "Челси" Н'Голо Канте;
  • капитан "Барселоны" и форвард Лионель Месси.

Капитан королевского клуба отрастил бороду. Теперь он похож на настоящего предводителя сливочных.

 
 
 
 
 
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💥 Cuenta atrás ⚽️ 💥 Countdown ⚽️ #HalaMadrid

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Дэ Хеа отрастил роскошную бороду. Классический образ испанского футболиста.

 
 
 
 
 
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M y b e a r d y m a n 🧔🏼🥰 @d_degeaofficial #CadaDiaMas💘

Публикация от Edurne (@edurnity)

Месси пришел на тренировку без привычной для болельщиков бороды. Он стал выглядеть гораздо моложе.

 
 
 
 
 
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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Правый защитник "Тоттенхэма" Серж Орье сменил имидж. Ивуарийский футболист уже трижды нарушал карантин.

 
 
 
 
 
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Yes Sir 🤭💧🔥 @justscuts 🤝 #LeCoiffeurEstBon🤓

Публикация от Thecrazychild93 (@sergeaurier)

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко укоротил волосы, но бороду и усы оставил.

 
 
 
 
 
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Всем здоровья ✌️ ### www. boutique38ae.ru

Публикация от Eshchenko. Andrey (@eshchenko.andrey)

Бельгийский полузащитник, выступающий за немецкую "Боруссию Дортмунд", Алекс Витсель полностью преобразился.

 
 
 
 
 
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Back on the training pitch and out in the sun 🤙🏽☀️ #AW28

Публикация от Axel Witsel (@axelwitsel28)

Кто заметно оброс?

Французский футболист малийского происхождения Н'Голо Канте отрастил волосы. Это вызвало большое удивление у публики.

Напомним, что малиец был обеспокоен своим здоровьем после первой тренировки. Дело в том, что брат Канте недавно умер от сердечного приступа, а сам футболист в марте упал в обморок. "Челси" разрешил малийцу остаться дома.

Как пишет издание The Times, опорный полузащитник может пропустить оставшиеся туры сезона.

Российский футболист, выступающий за "Сельту" на правах аренды, Федор Смолов отрастил длинные волосы. Болельщики оценили Федора.

Сборная России отреагировала на новую прическу Смолова в соцсетях:

"Сейчас каждый из нас — немного Смолов. Прическа в стиле самоизоляции".

Напомним, что испанская "Сельта" рассчитывает сохранить Федора Смолова в команде. Об этом пишет Faro De Vigo. Россиянин провел шесть матчей за испанский клуб и забил один гол в ворота "Реалу".

Бразильский атакующий полузащитник "Ливерпуля" Роберто Фирмино заметно оброс и потерял свою шикарную зализанную шевелюру.

 
 
 
 
 
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😁🙌🏼😁

Публикация от Roberto Firmino (@roberto_firmino)

Крайний защитник "Интера" Эшли Янг также пришел на тренировку с новой прической.

 
 
 
 
 
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Ваша жизнь никогда не будет прежней — оказывается, у Эшли Янга есть волосы 😲

Публикация от Sports. ru (@sportsru)

Кто из футболистов перекрасился?

Центральный защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай решил перекраситься в светлый цвет.

 
 
 
 
 
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💣¡BOOOOM!💣. #G24 #newlook

Публикация от Ezequiel Garay (@ezequielgaray24)

Аргентинец заразился коронавирусом и получил травму колена в марте. В начале мая он выздоровел и сообщил о начале индивидуальных тренировок.

Защитник получил разрыв крестообразных связок. Гарай сможет вернуться к общим тренировкам только в августе.

Атакующий полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела также перекрасился.

 
 
 
 
 
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⚽️⚽️😀😀

Публикация от Erik Lamela (@eriklamela)

Кто остался без заметных изменений?

Нападающий "Ювентуса" Кришитиану Роналду не изменил имидж.

 
 
 
 
 
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When we become patient and consistent, we find the way to get through the difficulties ⚽️💪🏻 #backontrack #beresponsible

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ранее португалец выкладывал видео, в котором его супруга Джорджина Родригес стрижет его.

 
 
 
 
 
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Stay home and keep stylish 💇🏽‍♂️👩‍❤️‍💋‍👨 #stayhomestaysafe

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане немного оброс, но не сильно изменился внешне.

 
 
 
 
 
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Hello 👋 🦠 Corona please stay away 👊

Публикация от Sadio Mane (@sadiomaneofficiel)

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