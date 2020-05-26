Как изменились звезды футбола за время карантина

Практически весь европейский футбол анонсировал даты возобновления. Прошло более двух месяцев и большинство игроков успели сильно измениться.

Кто из звезд изменил имидж?

Футболисты, заметно сменившие имидж:

капитан "Реал Мадрида" и защитник Серхио Рамос ;

; опорный полузащитник "Челси" Н'Голо Канте;

капитан "Барселоны" и форвард Лионель Месси.

Капитан королевского клуба отрастил бороду. Теперь он похож на настоящего предводителя сливочных.

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Дэ Хеа отрастил роскошную бороду. Классический образ испанского футболиста.

Месси пришел на тренировку без привычной для болельщиков бороды. Он стал выглядеть гораздо моложе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo Messi (@leomessi) 25 Май 2020 в 5:01 PDT

Правый защитник "Тоттенхэма" Серж Орье сменил имидж. Ивуарийский футболист уже трижды нарушал карантин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Yes Sir 🤭💧🔥 @justscuts 🤝 #LeCoiffeurEstBon🤓 Публикация от Thecrazychild93 (@sergeaurier) 19 Май 2020 в 1:53 PDT

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко укоротил волосы, но бороду и усы оставил.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Всем здоровья ✌️ ### www. boutique38ae.ru Публикация от Eshchenko. Andrey (@eshchenko.andrey) 30 Апр 2020 в 7:34 PDT

Бельгийский полузащитник, выступающий за немецкую "Боруссию Дортмунд", Алекс Витсель полностью преобразился.

Кто заметно оброс?

Французский футболист малийского происхождения Н'Голо Канте отрастил волосы. Это вызвало большое удивление у публики.

A couple of new hairstyles to report: pic.twitter.com/BWau2oDMs3 — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) May 19, 2020

Напомним, что малиец был обеспокоен своим здоровьем после первой тренировки. Дело в том, что брат Канте недавно умер от сердечного приступа, а сам футболист в марте упал в обморок. "Челси" разрешил малийцу остаться дома.

Как пишет издание The Times, опорный полузащитник может пропустить оставшиеся туры сезона.

Российский футболист, выступающий за "Сельту" на правах аренды, Федор Смолов отрастил длинные волосы. Болельщики оценили Федора.

Сборная России отреагировала на новую прическу Смолова в соцсетях:

"Сейчас каждый из нас — немного Смолов. Прическа в стиле самоизоляции".

Сейчас каждый из нас — немного Смолов. Прическа в стиле самоизоляции ✂️

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📸 "Сельта"#НашиПарни pic.twitter.com/KHTQaWLlcl — Сборная России (@TeamRussia) May 18, 2020

Напомним, что испанская "Сельта" рассчитывает сохранить Федора Смолова в команде. Об этом пишет Faro De Vigo. Россиянин провел шесть матчей за испанский клуб и забил один гол в ворота "Реалу".

Бразильский атакующий полузащитник "Ливерпуля" Роберто Фирмино заметно оброс и потерял свою шикарную зализанную шевелюру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 😁🙌🏼😁 Публикация от Roberto Firmino (@roberto_firmino) 20 Май 2020 в 3:20 PDT

Крайний защитник "Интера" Эшли Янг также пришел на тренировку с новой прической.

Кто из футболистов перекрасился?

Центральный защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай решил перекраситься в светлый цвет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💣¡BOOOOM!💣. #G24 #newlook Публикация от Ezequiel Garay (@ezequielgaray24) 6 Май 2020 в 3:49 PDT

Аргентинец заразился коронавирусом и получил травму колена в марте. В начале мая он выздоровел и сообщил о начале индивидуальных тренировок.

Защитник получил разрыв крестообразных связок. Гарай сможет вернуться к общим тренировкам только в августе.

Атакующий полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела также перекрасился.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ⚽️⚽️😀😀 Публикация от Erik Lamela (@eriklamela) 20 Май 2020 в 12:04 PDT

Кто остался без заметных изменений?

Нападающий "Ювентуса" Кришитиану Роналду не изменил имидж.

Ранее португалец выкладывал видео, в котором его супруга Джорджина Родригес стрижет его.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Stay home and keep stylish 💇🏽‍♂️👩‍❤️‍💋‍👨 #stayhomestaysafe Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 4 Апр 2020 в 5:40 PDT

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане немного оброс, но не сильно изменился внешне.