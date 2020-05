Практически весь европейский футбол анонсировал даты возобновления. Прошло более двух месяцев и большинство игроков успели сильно измениться.

Футболисты, заметно сменившие имидж:

Капитан королевского клуба отрастил бороду. Теперь он похож на настоящего предводителя сливочных.

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Дэ Хеа отрастил роскошную бороду. Классический образ испанского футболиста.

Месси пришел на тренировку без привычной для болельщиков бороды. Он стал выглядеть гораздо моложе.

Правый защитник "Тоттенхэма" Серж Орье сменил имидж. Ивуарийский футболист уже трижды нарушал карантин.

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко укоротил волосы, но бороду и усы оставил.

Бельгийский полузащитник, выступающий за немецкую "Боруссию Дортмунд", Алекс Витсель полностью преобразился.

Кто заметно оброс?

Французский футболист малийского происхождения Н'Голо Канте отрастил волосы. Это вызвало большое удивление у публики.

A couple of new hairstyles to report: pic.twitter.com/BWau2oDMs3