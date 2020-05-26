Практически весь европейский футбол анонсировал даты возобновления. Прошло более двух месяцев и большинство игроков успели сильно измениться.
Футболисты, заметно сменившие имидж:
Капитан королевского клуба отрастил бороду. Теперь он похож на настоящего предводителя сливочных.
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💥 Cuenta atrás ⚽️ 💥 Countdown ⚽️ #HalaMadrid
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Дэ Хеа отрастил роскошную бороду. Классический образ испанского футболиста.
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Месси пришел на тренировку без привычной для болельщиков бороды. Он стал выглядеть гораздо моложе.
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Правый защитник "Тоттенхэма" Серж Орье сменил имидж. Ивуарийский футболист уже трижды нарушал карантин.
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Защитник "Спартака" Андрей Ещенко укоротил волосы, но бороду и усы оставил.
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Бельгийский полузащитник, выступающий за немецкую "Боруссию Дортмунд", Алекс Витсель полностью преобразился.
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Кто заметно оброс?
Французский футболист малийского происхождения Н'Голо Канте отрастил волосы. Это вызвало большое удивление у публики.
A couple of new hairstyles to report: pic.twitter.com/BWau2oDMs3— Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) May 19, 2020
Напомним, что малиец был обеспокоен своим здоровьем после первой тренировки. Дело в том, что брат Канте недавно умер от сердечного приступа, а сам футболист в марте упал в обморок. "Челси" разрешил малийцу остаться дома.
Как пишет издание The Times, опорный полузащитник может пропустить оставшиеся туры сезона.
Российский футболист, выступающий за "Сельту" на правах аренды, Федор Смолов отрастил длинные волосы. Болельщики оценили Федора.
Сборная России отреагировала на новую прическу Смолова в соцсетях:
"Сейчас каждый из нас — немного Смолов. Прическа в стиле самоизоляции".
Сейчас каждый из нас — немного Смолов. Прическа в стиле самоизоляции ✂️— Сборная России (@TeamRussia) May 18, 2020
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📸 "Сельта"#НашиПарни pic.twitter.com/KHTQaWLlcl
Напомним, что испанская "Сельта" рассчитывает сохранить Федора Смолова в команде. Об этом пишет Faro De Vigo. Россиянин провел шесть матчей за испанский клуб и забил один гол в ворота "Реалу".
Бразильский атакующий полузащитник "Ливерпуля" Роберто Фирмино заметно оброс и потерял свою шикарную зализанную шевелюру.
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Крайний защитник "Интера" Эшли Янг также пришел на тренировку с новой прической.
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Ваша жизнь никогда не будет прежней — оказывается, у Эшли Янга есть волосы 😲
Центральный защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай решил перекраситься в светлый цвет.
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Аргентинец заразился коронавирусом и получил травму колена в марте. В начале мая он выздоровел и сообщил о начале индивидуальных тренировок.
Защитник получил разрыв крестообразных связок. Гарай сможет вернуться к общим тренировкам только в августе.
Атакующий полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела также перекрасился.
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Кто остался без заметных изменений?
Нападающий "Ювентуса" Кришитиану Роналду не изменил имидж.
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When we become patient and consistent, we find the way to get through the difficulties ⚽️💪🏻 #backontrack #beresponsible
Ранее португалец выкладывал видео, в котором его супруга Джорджина Родригес стрижет его.
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Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане немного оброс, но не сильно изменился внешне.
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