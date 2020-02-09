Коррупция в UFC: она существует?

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) - самый приоритетный и дорогой турнир в смешанных единоборствах. В таком чемпионате явно крутятся большие деньги, о чем говорят масштабные арены в Абу-Даби или огромная публика на московской площадке.

Чем выше бюджет турнира, тем больше вероятность наличия коррупционных схем. В UFC коррупцию можно рассматривать в нескольких разрезах - от подкупа рефери до умышленной фальсификации лабораторных проб после допинг-тестирования.

Коррупция в телеправах

Телевизионные права - это отдельная тема для разговора. Если касаться только одного UFC, то деньги за передачу телеправ просто текут рекой. Один просмотр платной трансляции боя обойдется в среднем в 25 долларов. Но основной поток средств идет далеко не через платные трансляции.

UFC использует собственную площадку UFC Fight Pass, которая работает по подписке. Это позволяет зрителю смотреть бой из любой точки мира. Кроме того, элитный чемпионат транслируется через социальные сети, что также говорит об огромных бюджетах компаний.

В телеправах как раз и кроются проблемы. Компании могут продавать свои права любым организациям, выставляя за это немыслимые суммы. Это потенциально увеличивает количество пиратских трансляций или запрещенных ретрансляций.

Однако в таком деле очень сложно определить, где обман, а где правда из-за необъятного количества договоров и нюансов. В таком случае зафиксировать противоправное действие при передаче телеправ трудно.

Коррупция в судействе

Многие, кто смотрел UFC Fight Night 62, помнят бой Леандро Сильвы и Дрю Добера, в котором отличился рефери. В ходе боя арбитр решил просто остановить бой, но причин для остановки не было.

Во время выполнения ухода Дрю из захвата рефери Эдуардо Херди остановил бой. Поводов для остановки не было, поскольку все приемы были выполнены в рамках правил. Позже оказалось, что победивший боец - Леандро - был связан с рефери - они тренировались на одной площадке. Не исключено, что оба могли «договориться» о результатах боя.

Подобных случаев, на самом деле, мало, поскольку рефери проходят серьезный отбор перед тем, как начать деятельность. Они также проходят сложнейшие тренировки, добавляя к этому знания правил и регламента проведения боя.

Еще сложнее выявить умышленные намерения рефери, поскольку в UFC есть нестрогий свод правил. Арбитру ничего не мешает сказать, что он принял решение, основываясь на безопасности боя или невозможности бойца защищаться. Здесь практически полностью задействован человеческий фактор.

Коррупция в допинг-тестировании

За весь допинг в UFC отвечает Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и американское агентство (USADA). При необходимости оно будет сотрудничать с другими антидопинговыми организациями-участниками антидопингового кодекса.

За положительный допинг-тест бойца ждет дисквалификация на два года. Это стандартная практика, которая периодически встречается.

Поскольку допинг-тестирование само по себе очень дорогое исследование, и допинг просто стал неотъемлемой частью профессионального спорта, факты коррупционных схем могут существовать. Самый банальный сценарий - фальсификации проб.

На случай обнаружения положительной допинг-пробы у бойцов есть лазейка. Они могут заявить, что непричастны к попаданию вещества в организм, как это сделал Нейт Диас, который должен был выступить на турнире UFC 244 в Нью-Йорке. Впрочем, не всем так повезет в ходе расследования, поэтому тема допинга остается болью для всего мирового спорта.

Как видно, в UFC могут быть случаи коррупционных схем и представленные сценарии - лишь небольшая часть схем, которая выглядит намного сложнее.

Бороться с допингом в единоборствах практически нет смысла, поскольку именно в MMA допинг действительно может дать результат. Поведение рефери как факт договорного боя также практически невозможно доказать, а коррупцию в телеправах сложно пресечь при таком большом взаимодействии компаний.