Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Владан Джурич

Коррупция в UFC: она существует?

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) - самый приоритетный и дорогой турнир в смешанных единоборствах. В таком чемпионате явно крутятся большие деньги, о чем говорят масштабные арены в Абу-Даби или огромная публика на московской площадке.

Чем выше бюджет турнира, тем больше вероятность наличия коррупционных схем. В UFC коррупцию можно рассматривать в нескольких разрезах - от подкупа рефери до умышленной фальсификации лабораторных проб после допинг-тестирования.

Коррупция в телеправах

Телевизионные права - это отдельная тема для разговора. Если касаться только одного UFC, то деньги за передачу телеправ просто текут рекой. Один просмотр платной трансляции боя обойдется в среднем в 25 долларов. Но основной поток средств идет далеко не через платные трансляции.

UFC использует собственную площадку UFC Fight Pass, которая работает по подписке. Это позволяет зрителю смотреть бой из любой точки мира. Кроме того, элитный чемпионат транслируется через социальные сети, что также говорит об огромных бюджетах компаний.

В телеправах как раз и кроются проблемы. Компании могут продавать свои права любым организациям, выставляя за это немыслимые суммы. Это потенциально увеличивает количество пиратских трансляций или запрещенных ретрансляций.

Однако в таком деле очень сложно определить, где обман, а где правда из-за необъятного количества договоров и нюансов. В таком случае зафиксировать противоправное действие при передаче телеправ трудно.

Коррупция в судействе

Многие, кто смотрел UFC Fight Night 62, помнят бой Леандро Сильвы и Дрю Добера, в котором отличился рефери. В ходе боя арбитр решил просто остановить бой, но причин для остановки не было.

Во время выполнения ухода Дрю из захвата рефери Эдуардо Херди остановил бой. Поводов для остановки не было, поскольку все приемы были выполнены в рамках правил. Позже оказалось, что победивший боец - Леандро - был связан с рефери - они тренировались на одной площадке. Не исключено, что оба могли «договориться» о результатах боя.

Подобных случаев, на самом деле, мало, поскольку рефери проходят серьезный отбор перед тем, как начать деятельность. Они также проходят сложнейшие тренировки, добавляя к этому знания правил и регламента проведения боя.  

Еще сложнее выявить умышленные намерения рефери, поскольку в UFC есть нестрогий свод правил. Арбитру ничего не мешает сказать, что он принял решение, основываясь на безопасности боя или невозможности бойца защищаться. Здесь практически полностью задействован человеческий фактор.

Коррупция в допинг-тестировании

За весь допинг в UFC отвечает Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и американское агентство (USADA). При необходимости оно будет сотрудничать с другими антидопинговыми организациями-участниками антидопингового кодекса.

За положительный допинг-тест бойца ждет дисквалификация на два года. Это стандартная практика, которая периодически встречается.

Поскольку допинг-тестирование само по себе очень дорогое исследование, и допинг просто стал неотъемлемой частью профессионального спорта, факты коррупционных схем могут существовать. Самый банальный сценарий - фальсификации проб.

На случай обнаружения положительной допинг-пробы у бойцов есть лазейка. Они могут заявить, что непричастны к попаданию вещества в организм, как это сделал Нейт Диас, который должен был выступить на турнире UFC 244 в Нью-Йорке. Впрочем, не всем так повезет в ходе расследования, поэтому тема допинга остается болью для всего мирового спорта.

Как видно, в UFC могут быть случаи коррупционных схем и представленные сценарии - лишь небольшая часть схем, которая выглядит намного сложнее.

Бороться с допингом в единоборствах практически нет смысла, поскольку именно в MMA допинг действительно может дать результат. Поведение рефери как факт договорного боя также практически невозможно доказать, а коррупцию в телеправах сложно пресечь при таком большом взаимодействии компаний. 

Темы ufc коррупция смешанные единоборства
Актуальная аналитика
Единоборства. Новости и обзоры
Коррупция в UFC: она существует?
Новости спорта
Восемь тренажеров, заменяющих посещение спортзала
Авто
Транспорт: изменения в регистрации
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Песков объяснил поведение Лукашенко
Крымчанка зарезала своего 7-летнего сына в машине
В Испании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Челябинске хотят поджечь карантинный центр
Иран отразил "самую масштабную" кибератаку в истории страны
Друзь пожаловался, что не может прожить на пенсию
Петербургского политолога арестовали по подозрению в мошенничестве
Менеджер Нурмагомедова отверг идею реванша с Макгрегором
Поклонская сделает тест, чтобы доказать украинскую принадлежность
Пловчиха из Британии будет выступать за российскую сборную
Последние материалы
Крымчанка зарезала своего 7-летнего сына в машине
Коррупция в UFC: она существует?
В Испании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Челябинске хотят поджечь карантинный центр
Иран отразил "самую масштабную" кибератаку в истории страны
Друзь пожаловался, что не может прожить на пенсию
Петербургского политолога арестовали по подозрению в мошенничестве
Менеджер Нурмагомедова отверг идею реванша с Макгрегором
Поклонская сделает тест, чтобы доказать украинскую принадлежность
Пловчиха из Британии будет выступать за российскую сборную
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину

В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".

Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши
Военные новости
Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши
Единоборства. Новости и обзоры
Боксёр Усик ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
Евросоюз
А нас за что? США ввели санкции против Болгарии
Соломон Соловьев Василий Чапаев и его звездные братья - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный креатив: Россия может обрести девиз Василий Амирджанов Любовь Степушова А нас за что? США ввели санкции против Болгарии Любовь Степушова
Комментарии
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Друзь пожаловался, что не может прожить на пенсию
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Боксёр Усик ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
Конституционный креатив: Россия может обрести девиз
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Налоги растут. Россия ждет Гитлера?
Конституционный креатив: Россия может обрести девиз
Налоги растут. Россия ждет Гитлера?
Коронавирус-2: В США началась вспышка "очень заразного" норовируса
Истерия продолжается: как россияне готовы встретить коронавирус
Конституционный креатив: Россия может обрести девиз
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ