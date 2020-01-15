Нюансы российской апелляции в CAS

Судебный процесс в Спортивном арбитражном суде идет полным ходом. В прессе появляется много разнообразной информации о возможных исходах событий. Кажется, будто бы вся страна замерла в ожидании вердикта суда.

На самом деле все далеко не просто, потому что судебный процесс, который считается официальной апелляцией Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может затянуться на долгие месяцы из-за своих особенностей.

Вообще, апелляции могло и не быть, если бы Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) стало сотрудничать с российскими специалистами. Прежде чем предъявлять какие-то обвинения, лучше попытаться лично решить вопрос, пусть даже и в рамках публичного выступления.

Но выбор уже сделан, и теперь остается надежда на специалистов из крупной юридической компании Schellenberg Wittmer, представляющих интересы РУСАДА.

Неразбериха с ответственностью

Насколько всем известно, конфликт начался с обвинения антидопингового агентства в махинациях баз данных Московской лаборатории. Но кто будет отвечать за это правонарушение, пока непонятно - то ли к этому причастна ВАДА, то ли РУСАДА, а, может, данные и вовсе были изменены удаленно.

Ведь дело бывшего директора Московской лаборатории Григория Родченкова доказывает, что махинации с пробами действительно были. Но кто понесет за эту соответствующую ответственность?

Игнорирование сотрудничества

Апелляционный процесс мог бы пойти еще быстрее, если бы ВАДА активно сотрудничала с отечественным агентством. Но поскольку этого не было, начались недосказанности и противоречия в документах.

В антидопинговом кодексе говорится об ответственности стран, а в Олимпийской хартии - о спортсменах. Это уже, как минимум, одна не состыковка в документах. При этом Международный олимпийский комитет (МОК), поддержавший Россию, все равно будет обязан выполнить требования ВАДА.

При этом поведение РУСАДА было полностью исправным. В ходе большой пресс-конференции даже президент РФ Владимир Путин сказал, что руководство РУСАДА выбиралось на основе рекомендаций и предпочтений ВАДА.

В итоге вердикт ВАДА выглядит смешным, нелепым и даже больше нелогичным, потому что большая часть дела запутана и противоречит друг другу. Это также повлияет на длительность апелляции. Плюс к этому добавить отказ от сотрудничества ВАДА с РУСАДА, и дело затянется еще на месяцы.

Нет оснований

По сути, вердикт ВАДА безоснователен. На сторону России встали Олимпийские организации и даже иностранные представители мирового спорта. МОК подтверждает качество отношений с Россией, значит, на международной арене российский спорт чист с точки зрения права. Но ВАДА все равно идет по своему пути, накладывая на всю страну санкции.

Для оснований должны быть конкретные доказательства, что базы данных действительно были изменены. Если эта информация не зафиксирована на бумаге с соответствующим штампом, то отстранение может быть недействительным. То же самое касается и всей доказательной базы.

При этом, чтобы доказать виновность России, придется подкрепить все правоустанавливающие документы по каждому российскому спортсмену. Для этого должен быть собран специальный пакет документов. Если это не будет выполнено, то обвинение можно считать безосновательным.

Факторы риска

ВАДА сможет выиграть дело в CAS только в том случае, если будет доказана причастность спортсменов к нескольким моментам. Во-первых, важным документом по допинговому скандалу является доклад Ричарда Макларена. Если имя спортсмена будет внесено, то это будет засчитано, как основание для отстранения.

Во-вторых, заведомо ложные данные баз данных Московской лаборатории могут также стать основанием для отстранения спортсменов. Но доказать факт неправильности проб довольно сложно, поэтому такое основание остается под большим вопросом.

Дополнительно усложняет дело сама апелляционная система CAS. Спортсмены не имеют право лично подавать апелляцию по нарушениям кодекса. Это возможно сделать только через РУСАДА или Олимпийский комитет России (ОКР).

С одной стороны, такие рамки выглядят логично, потому что суд не станет разбираться со спортсменом отдельно, намекая на то, что судебный орган занимается только крупными делами.

С другой, это снова усложняет весь апелляционный процесс из-за объемности дела. В случае с разбирательством ВАДА и РУСАДА, апелляция может растянуться на несколько месяцев. Впрочем, любое дело проходит индивидуально.

Остается надеяться, что в суде будут разобраны все моменты по отдельности. Тогда РУСАДА будет проще защищать свою позицию, отстаивая каждый элемент спора, а значит - больше шансов на победу в суде.