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Автор Татьяна Питерякова

Восемь тренажеров, заменяющих посещение спортзала

Спорт

Многие мечтают о том, чтобы сбросить лишние килограммы и улучшить работу сердца. Однако не у каждого есть время на спортзал, в который порой приходится ехать на другой конец города. Но есть и другой выход — можно просто приобрести один из нижеприведенных тренажеров.

Степпер

Этот компактный тренажер можно без труда разместить в каком-нибудь углу дома. С помощью степпера удается сжигать лишние калории.

От "спортсмена" требуется только встать на педали и шагать. В последние годы люди страдают от недостатка ходьбы, которая очень полезна.

Мини-велотренажер

Это приспособление для занятий спортом подойдет самым ленивым, или тем, у кого для размещения велосипеда в доме нет места. Благодаря маленькому велотренажеру удастся накачать ноги и нормализовать работу сердца.

Скакалка

Как ни странно, хорошим тренажером является обычная скакалка. На ней лучше прыгать во дворе, на свежем воздухе, ведь не у каждого в доме есть просторное место.

Скакалкой пользуются и спортсмены, и люди, желающие устранить лишние килограммы. Благодаря ее применению удастся поддерживать организм в тонусе и оставаться бодрым.

Ролик

Это небольшое и простое приспособление считается одним из самых полезных домашних тренажеров. Для его использования нужно лечь на пол и потренироваться, а результат не заставит себя ожидать.

Батут

В доме вполне можно уместить небольшой батут. Благодаря прыжкам на нем, удастся нагрузить сердце, а также ликвидировать лишние сантиметры на теле.

Обруч

Обруч удобен для хранения, так как разбирается и занимает немного места. Благодаря его регулярному использованию удастся подкорректировать фигуру. При необходимости обруч можно взять с собой в дорогу.

Ленты для фитнеса

Желающим поработать на силу и растяжку мышц можно приобрести ленты для фитнеса. Обычно они идут в наборе по 5 штук, а изготавливаются из натурального латекса.

TRX

Этот универсальный современный тренажер считается одним из лучших. С его помощью можно делать упражнения в любом месте, накачивая мышцы в нужных местах. По цене такая вещь приемлема, к тому же легко помещается в дамской сумочке.

Многие люди пытаются бороться с лишними калориями и стараются сохранить идеальные пропорции фигуры. В этом деле одним правильным питанием не обойтись — необходимы еще и физические нагрузки. Благо, в продаже есть тренажеры, позволяющие упражняться в любом месте. Фитнес-ленты, скакалка и обруч легко поместятся в сумочку. Благодаря их использованию укрепятся мышцы, да и чувствовать себя новоявленный спортсмен станет гораздо лучше.

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