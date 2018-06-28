Из-за чего пол-России хочет "свалить из страны"?

Последние исследования показали, что больше половины населения планеты потенциально готово сменить место жительства ради профессионального роста.

Социологи Boston Consulting Group совместно с Network и HeadHunter выяснили, что к переезду за границу ради новой работы готовы в среднем 57 процентов жителей каждой страны.

В России этот показатель заметно меньше среднемирового. В нашей стране только 46 процентов работников готовы к переезду за кордон ради профессиональной карьеры, показывают результаты исследования "Анализ глобального рынка талантов — 2018".

Причиной этого являются языковой барьер и боязнь покидать насиженные места, отмечают эксперты. Переехать в другую страну ради работы готово меньшее число россиян, чем в среднем по миру.

Такие выводы сделаны на основе опроса 366 тысяч респондентов из 197 стран, включая 24 тысячи из России. "Лишь 46 процентов респондентов из России готовы уехать из страны ради более перспективной карьеры. Этот показатель почти не изменился по сравнению с 45 процентами четыре года назад и значительно ниже среднемирового уровня (57 процентов)", — пишут авторы исследования.

При этом отмечается, что нерешительность в вопросах переезда ради карьерных перспектив фактически не распространяется на российскую молодежь. Так, больше всего заинтересованы в переезде молодые люди в возрасте до 21 года. Из них почти 60 процентов заявляют о готовности переехать ради улучшения карьерных перспектив.

Самые легкие на подъем россияне работают в маркетинге, рекламе и коммуникациях (58 процентов желают переехать за границу), IT и технологиях (54 процента), оцифровке, аналитике и автоматизации (53 процента) и управлении (52 процента).

Заметим, среди стран для карьеры россияне выделяют в первую очередь Германию, США и Великобританию. Причем привлекательность последней, а также Франции и Швейцарии для россиян по сравнению с 2014 годом немного снизилась. В последние годы это общая тенденция для указанных стран, подчеркивают в BCG.

По мнению экспертов, "тот факт, что более молодые граждане и высококвалифицированные специалисты хотели бы переехать ради работы, говорит о том, что переход России к экономике знаний занимает более длительное время, чем в других ведущих странах".

"РФ не хватает такого же количества динамичных малых предприятий и многонациональных корпораций, которые в других крупных странах выступают в качестве основных создателей рабочих мест", — подчеркивают в BCG.

Свою роль играет и низкая подвижность российского населения. "Людям сложно поменять работу даже внутри страны, не говоря о переезде в другие страны", — говорят эксперты.

По факту, "средняя российская семья за жизнь переезжает один-два раза, тогда как средняя американская — пять-семь раз". Как пояснил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, такая оседлость связана как с психологическими причинами, так и с инфраструктурными. "Психологически переезд — это большой стресс. Вторая проблема — инфраструктурная. Суть в том, что в России нет цивилизованного рынка аренды жилья, а ведь это ключевой вопрос в переезде в другой регион. Если нет такого рынка внутри страны, то у граждан нет и опыта перемещения всего своего быта, а значит, им страшно пробовать это в первый раз и сразу в незнакомой языковой среде", — полагает Илья Жарский. Не увеличивает мобильность населения и сохраняющийся институт прописки, резюмирует он.

Заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева подчеркнула, что "переезд удобен для людей одиноких, а тем, кто уже обзавелся семьей, достаточно трудно поменять свой образ жизни. Многие люди также не готовы расстаться на длительное время со своим привычным окружением, родственниками и друзьями. Люди предпочитают определенность в жизни, неизвестность многих пугает, а одновременная смена места работы и страны проживания только повышает риски".

Таким образом, доля желающих уехать ради карьеры из страны россиян год от года практически не меняется. Но как место для карьеры Россия пока что популярна в основном среди соседних стран. Так, в качестве места работы Россия главным образом популярна среди жителей ряда стран — членов СНГ, включая Узбекистан, Казахстан, Киргизию и Белоруссию, а также Латвию, так как предлагает более высокий уровень жизни, рассказала Анна Кокорева.

Вместе с тем, 46 процентов россиян, желающих уехать из страны ради карьеры, — это много.

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