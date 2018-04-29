Георгий Шпагин - отец оружия Победы

29 апреля исполняется 121 год со дня рождения прославленного советского конструктора-оружейника Георгия Семеновича Шпагина.

Надо же было такому случится, чтобы паренек с "говорящей" фамилией Шпагин занялся оружейным делом. Фамилию его предки, жившие в деревне Клюшниково Ковровского уезда Владимирской губернии, получили во времена, когда актуальной была суворовская мысль: "пуля — дура, штык — молодец".

Георгий Семенович Шпагин доказал, что и пулей можно было воевать не хуже, чем штыком и шпагой. Разработанный им пистолет-пулемет образца 1941 года ППШ, наряду с легендарной "тридцатьчетверкой", стал одним из символов нашей Победы в Великой Отечественной войне. Символично, что двое тезок — гениальный стратег Жуков и гениальный оружейник Шпагин — носили имя Георгия Победоносца.

Некоторые по своему скудоумию осуждают памятники прославленным конструкторам-оружейникам — Шпагину и Калашникову. Им даже не хочется напоминать тривиальную разницу про скальпель в деснице хирурга и в ручищах убийцы. Оружием Шпагина мы отстояли нашу свободу, а все недовольные этим — недобитые гады.

Оружейник-самоучка

Россия всегда была богата талантливыми самородками. Кто-то предпочитает называть народных умельцев кулибиными, читающая публика с удовольствием вспомнит сказ Лескова про Левшу. Таким был и самоучка Шпагин, который без специального образования изучил все имеющиеся образцы вооружения русской армии и в германскую, пока она не стала Первой мировой войной, проходил службу оружейным мастером.

Ремесло оружейника было востребовано и позднее — в годы Гражданской войны. После демобилизации Шпагин поступил в образцовую мастерскую Ковровского пулеметного завода, начальником которой был уже тогда известный советский оружейник Василий Дегтярев.

"Пришел к нам в мастерскую в 1920 году только что демобилизовавшийся по болезни худенький, невысокий паренек по фамилии Шпагин, — вспоминал о будущем создателе пистолета-пулемета ППШ-41 Георгии Шпагине его наставник и учитель Василий Дегтярев. — Он оказался родом из ближней деревни. В армии Шпагин работал в полковой оружейной мастерской и имел кое-какие навыки в слесарной работе. Знаний больших в оружейном деле он не обнаружил, но зато показал редкую сообразительность. Он был живой, любознательный, горячий. Мы приняли его в мастерскую. Я велел ему приготовить инструмент: насадить ручку на напильник, подремонтировать тиски, привести в порядок верстак. Шпагин оказался очень расторопным малым, быстро освоился и начал работать. Во время первой же работы, которую ему поручили — сборки магазинов к автомату Федорова — он придумал усовершенствование: предложил меньше заклепок, но расположил их так, что прочность не уменьшилась. Мы дивились, с какой легкостью он постигал сложные премудрости автоматики".

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Одной из первых самостоятельных работ Шпагина стала конструкция спаренного 6,5-мм танкового пулемета с шаровой установкой. Это изобретение легло в основу создания Георгием Шпагиным шаровой установки для крепления 7,62-мм танкового пулемета ДТ в танках и бронеавтомобилях Красной армии 1930-40-х годов.

В 1938 году Шпагин совместно с Дегтяревым доработал конструкцию приемника для ленточного питания крупнокалиберного пулемета, который впоследствии получил название ДШК образца 1938 года. Под руководством Дегтярева Шпагин совершенствовал и другие конструкции оружия, выпускающегося на Ковровском оружейном заводе.

Создание ППШ-41

Бойцы Красной армии били, по определению тогдашней пропаганды, "белофинов" из пистолетов-пулеметов Дегтярева ППД-34/38 и ППД-40. Несмотря на некоторые недостатки этих образцов стрелкового оружия в целом они неплохо зарекомендовали себя в суровых условиях, и заводам спустили указание наращивать их производство.

Однако устаревшая технология изготовления пистолетов-пулеметов мешала массовому производству простого и дешевого пистолета-пулемета.

В конце августа 1940 года Георгий Шпагин представил свой образец. Оружие получилось настолько удачным и простым, что его производство могли освоить на любых, в том числе и неспециализированных заводах. Одержав победу на конкурсе, 21 декабря того же года пистолет-пулемет Шпагина был принят на вооружение Красной армии под наименованием "7,62-мм пистолет-пулемет системы Шпагина образца 1941 года".

Великая Отечественная война

В устах советских солдат и офицеров, поглаживающих стволы своих боевых ППШ, это сокращение звучало по-родственному — "папаша". В этом семейном прозвище не просто игра слов. В нем слышится отзвук глубокой благодарности. Родной отец дарит нам жизнь, а оружие зачастую спасало жизнь своих обладателей.

Во время Великой Отечественной войны пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) был по достоинству оценен всеми воюющими сторонами. Всего за годы войны советская оборонная промышленность выпустила около 5,5 миллиона образцов этого легендарного стрелкового оружия.

"Сигнальный пистолет Шпагина"

Наряду с созданием пистолета-пулемета Георгий Шпагин в годы войны занимался и проектированием сигнальных пистолетов упрощенных конструкций. Уже в 1943 году на вооружение Красной армии принимается 26-мм сигнальный пистолет Шпагина, получивший обозначение СПШ-43. За создание сигнального пистолета Шпагин был награжден вторым орденом Ленина, а в победном 1945 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Артефакты Музея Победы

В основной военно-исторической экспозиции "Подвиг и Победа великого народа" в столичном Музее Победы среди образцов стрелкового вооружения стран — участниц Второй мировой войны представлены 17 единиц пистолета-пулемета ППШ-41, а также 14 сигнальных пистолетов СПШ-43. Представленный образец сигнального пистолета принадлежал командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Филиппу Октябрьскому. 9 сентября 1943 года из этого пистолета был дан выстрел, послуживший началу Таманской операции, в результате которой Таманский полуостров был полностью освобожден от немецко-фашистских и румынских захватчиков.

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