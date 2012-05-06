Георгий Победоносец: любим всем миром

13:08 Your browser does not support the audio element. Религия Религии России Православие

Христианская культура, ее наследие, имена и образы величайших святых вплетаются в повседневную ткань нашей жизни настолько органично, что мы этого почти уже не замечаем, привыкли. Возможно, неверующие или невоцерковленные люди жития святого великомученика Георгия Победоносца и не читали, но вот же он — на российском гербе, "серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем змея".

Фото: Правда.Ру

И сколько уже веков у нас на слуху имя Георгия, так или иначе — от Георгиевского креста до "вот тебе, бабушка, и Юрьев день"… Святой великомученик Георгий входил во все сферы русского бытия, был "своим" и для знатных генералов (покровитель воинства православного!) и для крестьян-пахарей, которые молились ему, Егорью, Юрию, о защите домашнего скота, ведь что могло быть для крестьян важнее…

В Церковной истории Евсевия Кесарийского (VIII.5) читаем: "Когда впервые был оглашен указ о церквах [Диоклетиана], некий человек самого высокого, по мирским представлениям, звания, движимый ревностью по Боге и побуждаемый горячей верой, схватил указ, прибитый в Никомидии в общественном месте, и разорвал его на куски как богохульный и нечестивейший.

Это произошло, когда в городе находилось два властителя: один — самый старший — и другой, занимавший после него четвертую ступень в управлении. Этот человек, прославившийся таким образом, выдержал все, что полагалось за такой поступок, сохраняя до последнего вздоха ясный ум и спокойствие". Предполагают, что здесь Евсевий Кесарийский рассказывает именно о святом великомученике Георгии.

Действительно, факты во многом созвучны тому, что повествует нам Житие святого Георгия Победоносца. Он родился в III веке в Каппадокии (Малая Азия), воспитывался родителями в благочестии и, конечно же, пример отца, замученного за исповедание Христа, не мог не отразиться на духовном облике будущего великомученика за веру.

Мать Георгия переселилась с сыном в Палестину. Когда он вырос, то предпочтение отдал военной службе, дослужился до высокого звания тысяченачальника. Житие рисует нам образец идеального воина — храбрый, мужественный, сильный, разумный, видный собой. Недаром император Диоклетиан (284-305), печально известный в истории жесточайший гонитель христиан, отличал Георгия, не зная, что тот тайно придерживается ненавистной императору веры.

"Черты блестящего аристократа ("комита") сделали Георгия образцом сословной чести: в Византии — для военной знати, в славянских землях — для князей, в Западной Европе — для рыцарей" (Сергей Аверинцев, "Георгий Победоносец"). И тем не менее, отказавшись от преподносимых ему судьбою даров, святой

Георгий раздает имущество бедным и открыто исповедует себя христианином. Предание повествует, что он явился на совещание императора и патрициев, где речь зашла об истреблении христиан, и мужественно обличил гонителей в жестокости и несправедливости.

То, что произошло потом, укладывается в одно слово — великомученичество. Неделя жесточайших пыток — и удивительные знаки помощи и укрепления Свыше, необычайное мужество, потрясающее не меньше, чем явленные Богом чудеса… В конце концов святому Георгию отсекли голову. Его стойкость в вере изумила царицу Александру (предание называет ее женой императора Диоклетиана), и она также исповедала себя христианкой, за что и была обезглавлена.

Святого великомученика Георгия называют Победоносцем, и это именование несет в себе глубокий смысл, оно многопланово. При земной жизни молодой военачальник победил страдание и страх смерти, в жизни небесной помогал христианским воинам по молитвам к нему одерживать победы над врагами. И, конечно же, прямое отношение к этому имени имеет знаменитое сказание — чудо Георгия о змие.

Близ Ливанских гор, в окрестностях города Бейрута, которым правил нечестивый царь-идолопоклонник, змей, живущий в озере, нападал на людей. По велению царя горожане один за другим отдавали чудищу своих детей, чтобы умилостивить его. Дошла очередь и до царской дочери. "Святой же и великий мученик, страдалец за веру Христову Георгий, чтимый небесным царем воин, который жил и по смерти, сияя великими чудесами, по Божьему соизволенью желая спасти нас, гибнущих, избавить город наш от этой напасти, в тот же час оказался на месте том в виде простого воина…" ("Чудо Георгия о змие", список XVI века).

Георгий пообещал отчаявшейся царевне спасти ее. А затем, осенив себя крестным знамением, со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа", "устремился на коне своем на змея, потрясая копьем и, ударив змея с силою в гортань, поразил его и прижал к земле; конь же святого попирал змея ногами" (святитель Димитрий Ростовский). Именно этот миг торжества святого Георгия над воплощенным злом изображается на многочисленных иконах, а также на гербах Москвы и России.

Поразив змея, святой привел ко Христу множество людей: "царь и народ, живший в городе том, уверовали в Господа Иисуса Христа и приняли святое крещение".

"Этот рассказ, в котором Георгий выступает одновременно как богатырь, как проповедник истинной веры и как рыцарственный заступник обреченной невинности, известен уже в низовой, полуофициальной византийской агиографии, — писал Сергей Аверинцев. — Особой популярностью эпизод драконоборчества пользовался со времен крестовых походов в Западной Европе, где он воспринимался как сакральное увенчание и оправдание всего комплекса куртуазной культуры.

Крестоносцы, побывавшие в местах легендарной родины Георгия, разносили его славу на Западе, рассказывая о том, что во время штурма Иерусалима в 1099 г. он участвовал в сражении, явившись как рыцарь с красным крестом на белом плаще… "Приключение" битвы со змеем, бесстрашно принятое на себя ради защиты дамы, вносило в религиозно-назидательную литературу и живопись дух рыцарского романа; эта специфическая окраска легенды о Георгия приобрела особое значение на исходе западного средневековья, когда приходящий в упадок институт рыцарства делается предметом нарочитого культивирования (созданный именно с этой целью около 1348 г. английский Орден Подвязки был поставлен под особое покровительство Георгия)".

У нас в народе святого Георгия называли Егорием Храбрым. Начиная от князя Ярослава Мудрого (1019-1054), который в святом крещении носил имя великомученика Георгия и основал храм и мужской монастырь в его честь, образ этого святого проходит через всю историю христианской Руси-России. Его имя носил и основатель Москвы — Юрий Долгорукий. Поэтому великомученик Георгий издревле считается покровителем нашей столицы.

С XIV века изображение святого Георгия на коне, поражающего змея копьем, становится эмблемой Москвы, в 1730 году — официальным гербом Москвы, а позже входит в состав государственного герба Российской империи. В 1769 году Екатерина Великая учреждает военный орден святого Великомученика и Победоносца Георгия. 13 (25) февраля 1807 года манифестом императора Александра I был учрежден Знак отличия Военного ордена, как награда для нижних воинских чинов за "неустрашимую храбрость", с 1913 года он станет официально именоваться Георгиевский крестом. Из века в век Георгий Победоносец становится все более почитаемым как покровитель российского воинства и державной мощи Российского государства.

В 1945 году главный православный праздник Пасха, день Светлого Христова Воскресения, совпал с днем празднования памяти святого Георгия Победоносца, 6 мая, и непосредственно предшествовал дню Победы. Германская капитуляция была подписана ровно в середине Светлой седмицы. Эти совпадения, отнюдь не кажущиеся случайными, очень воодушевили русских людей. И сейчас не перестают вспоминать об этом.

Что же касается дня сегодняшнего, то любопытно еще и то, что в последнее время святого Георгия Победоносца стали называть "святым покровителем депутатов Государственной думы".

У крестьян же некогда был "свой" святой Георгий. Помощник в хозяйстве, покровитель земледельцев, животноводов. Его праздник, 23 апреля по старому стилю — это день уже полностью вступившей в свои права весны, скот выгоняли на пастбища после долгого зимнего перерыва и пели: "Егорий ты наш храбрый… ты спаси нашу скотину в поле и за полем, в лесу и за лесом, под светлым месяцем, под красным солнышком, от волка хищного, от медведя лютого, от зверя лукавого"… И подобное действо происходило отнюдь не только на Руси.

Святой великомученик Георгий Победоносец роднит нас со всем миром. Покровитель Москвы, он в то же время — покровитель старинной Англии. Со времен короля Эдмунда III английский флаг представляет собой Георгиевский крест. Английская литература неоднократно обращалась к образу святого Георгия как воплощения "старой доброй Англии".

Но для нас, наверное, наиболее важно то, что это духовное единение, это святое побратимство соединяет нас со страной, которая еще, кажется, совсем недавно была с Россией частью единого государства — с Грузией. А сейчас нас терзают непонимание, политическое противостояние. Но ведь по вере православной мы остаемся братьями, мы обращаемся к общим для нас святым, и Георгий Победоносец — первый среди них. Да, великомученик Георгий считается святым покровителем Грузии, одним из самых в ней почитаемых святых. Во многих языках мира Грузия называется "Георгией".

По преданию, сохраняемому Грузинской Православной Церковью, святая равноапостольная Нина (+ 335), просветительница Грузии, была двоюродной сестрой святого Георгия. Она особо почитала его, установила праздновать день его колесования, и завещала новообращенным грузинам любить великого святого. Первый храм в честь святого Георгия был построен в Грузии уже в 335 году царем Мирианом на месте погребения святой Нины, а с IX века строительство церквей в честь Георгия стало массовым.

В сражениях его часто наяву видели среди грузинского войска. Большинство грузинских церквей, особенно сельских, возведены в честь святого Георгия, так что каждый день в Грузии праздновался как связанный с какой-либо из церквей имени святого великомученика Георгия, или же с его с иконой, или с чудом святого Георгия Победоносца. Георгиевский крест, впервые появившийся на грузинских знаменах при святой царице Тамаре, украшает грузинский флаг.

Святой, любимый всем миром. О котором сейчас этот мир стал забывать, как стал забывать вообще о христианстве, о его святынях и о подвигах его святых. Гробница с мощами великомученика Георгия находится в храме в честь его имени в городе Лидда (Лод) в Палестине (ныне Израиль).

Глава — в посвященном ему храме в Риме. Живший некогда человек, от которого сейчас остался у многих просто смутный образ "всадника на коне, убивающего змия", был реальным, живым человеком, горевшим настоящей пламенной верой, испытавший нестерпимые страдания и преодолевший их ради Христа. Ради Спасителя, бывшего для святого Георгия истинным Богом, во имя которого он мужественно пошел на смерть. Он умер не на поле брани, но от рук палача — но это было судьбой истинного воина Христова.