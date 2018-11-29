От Донбасса до Ирландии: дети рисуют мир и просят защиты

На этих произведениях нет особых художественных изысков, но дети войны всегда рисуют пронзительно искренне. Войны, что сделали их взрослыми, в большинстве случает продолжаются, а они стараются остановить их доступными способами — хотя бы кистью и карандашом.

Эти рисунки из Донецка, Луганска, Сирии, Ливии и многих других стран, где идет война, гибнут и страдают невинные маленькие дети, уже побывали во многих городах мира. Обо всем этом и многом другом "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказал основатель и директор Благотворительного фонда "Дети рисуют мир" Александр Борисов.

— Александр Иванович, в ряде стран эту выставку поддерживают властные структуры, в других она сталкивается со всевозможными трудностями и препятствиями. Например, в каком-нибудь американском университете или в публичном месте такую выставку провести не позволят. Также — в Германии.

Мы пытались устроить выставку фотографии о Донбассе в бундестаге Германии. У нас была поддержка фракции немецкого парламента — партии Die Linke. Депутаты оформили это как свою инициативу, все уже было согласовано, выставка уже была подготовлена к отправке. Но вдруг, буквально за несколько дней до этой выставки, спикер бундестага отказывает в ее проведении, несмотря на то, что это — инициатива фракции. Вы сами тоже часто встречаете препятствия на Западе? А бывает ли поддержка от властей тех стран?

- Это выставка — не о Донбассе, в первую очередь это выставка не проблему Донбасса показывает, хотя началась она именно там. Это - антивоенная выставка. На ней ясно видны проблемы детей в разных горячих точках на территории бывшего Советского Союза и зарубежья.

В Донбассе выставка просто стартовала, проект продолжился, поехал по всему миру. Потому что проблема войны — это проблема всех стран, особенно малых народностей. В западных странах показывать нашу выставку, конечно, намного сложней. Власти там действительно не хотят ее показывать. Но бывает и наоборот.

Например, в Англии как раз активно смаковалась история со Скрипалями, и, одновременно, в это же самое время мы проводим выставку в соседней Ирландии. На ней было даже руководство страны, посольство российское, огромное количество взрослых и детей.

Но самое интересное другое, что буквально за месяц до этого, в феврале, стартовало еще одно интересное направление, продолжение проекта, то есть у проекта начинают появляться своего рода руки. Весь проект называется "Дети рисуют мир", а это ответвление — "Защитите нас от нацизма, мирового терроризма".

Это дети, которые в горячих точках рисуют, и призывают защитить их. Появилось и еще одно новое ответвление — "Дети мира - детям войны". Кстати говоря, проект стартовал в городе Донецке Ростовской области совсем не случайно.

Потому что там есть такой кусочек земли российской, уходящий клином на территорию Луганской республики. Как раз на этом кусочке находится два детских дома. И вот украинские силовики стреляли по району Северный, где был гуманитарный конвой…

— …А попадало и по российским землям.

— Да, летели снаряди, стреляли ГРАДы и другие мощные установки, танки стреляли в этом направлении. Дети из окон российских детских домов видали, как в их сторону летели снаряды. Инициаторами акции "Дети мира — детям войны" стали именно дети этих детских домов. Они говорят: мы тоже видели, мы тоже знаем.

В итоге мы подключили главу города Донецка Ростовской области, администрацию, и стартовал проект "Дети мира — детям войны" именно в этом городе. Собрали огромнейшую выставку, много было интересных людей, то есть стартовало еще одно ответвление и продолжение проекта.

Об этом проекте узнали сразу же в той же Ирландии. И моментально подхватили, поддержали власти и простые люди. Там дети начали рисовать призывы к своим родителям и к родителям в натовских странах - не ходить, не убивать других родителей, которые защищают своих детей и своих дома в других странах.

Естественно, подключились дети Ростова, там прошло уже несколько таких выставок. Одновременно подключились к этому Питер и Рига. В итоге получилось так, что выставки "Дети мира — детям войны" сразу одновременно в четырех городах прошли — это Питер, Ирландия и Ростов, а потом и дети из многих других городов и стран начали участвовать.

А продолжение всего этого заключалось в еще большем и интересном моменте. Дети в этом же городе Донецке предложили предложили: а давайте сделаем парад рисунков. И уже 1 мая мы сделали там такой парад рисунков детей. И опять же при поддержке руководства этого города. Весь город, как говорится, на уши поставили.

Сотни детей с рисунками вышли, потом дети в разных городах захотели с портретами-рисунками дедов выйти на площади. Более того, еще интереснее произошло в Санкт-Петербурге. Там дети с рисунками прошли крестным ходом по парку Победы, с этими рисунками вышли на Невский, и к ним примкнул к "Бессмертный полк".

Это — преемственность поколений, дети шли с портретами дедов своих. Организаторы и участники "Бессмертного полка" хотят в Питере постоянно это делать на 9 мая, а не только на 1 мая, как мы начали делать. Мы надеемся, что в следующий раз 1 мая нас поддержат в других городах и республиках.

Уже несколько десятков городов России и Европы хотят участвовать в этом параде рисунков мира 1 мая. Всех призываю поддержать эту акцию, чтобы дети вышли со своими работами. Потому что все-таки это реально — дети мира рисуют за мир, труд, они трудятся ради этого.

Беседовала Дарья Митина

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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