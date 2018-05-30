Пенсионная реформа: "Если хилый - сразу в гроб"?

Пока упорно носятся слухи о повышении пенсионного возраста, Путин заговорил об увеличении продолжительности жизни россиян. Неужели нас хотят сделать здоровенькими, чтобы мы пахали до самой смерти? Истина оказывается куда более интересней досужих разглагольствований.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

Болезненная тема ухода на пенсию вполне работоспособного человека была обыграна в советской кинокомедии "Старики-разбойники". Герой обожаемого зрителем Юрия Никулина пошел даже на преступление ради возможности поработать следователем годик-другой.

Понятное дело, что сделано это было не во имя меркантильных интересов! Большинству советских людей не были свойственны столь низменные инстинкты. К тому же пенсия у большинства граждан СССР была вполне достойной.

К сожалению, мы не можем этого сказать сегодня. Часть общества кровно заинтересована в возможности получать пенсию, при этом работая. Не хочется верить, что, повышая пенсионный возраст, наше государство вознамерилось сэкономить. Не секрет, что на пенсию сейчас массово повалили представители так называемого "беби-бума" 1960-х годов.

Такого всплеска рождаемости в СССР более не наблюдалось. И хотя 40-45 мужчин из ста не доживают до пенсионного возраста, а кто-то преждевременно уйдет в самый канун — в любом случае количество пенсионеров по сравнению с предыдущими годами неизмеримо возрастет.

Если не брать в голову гипотетические соображения о поползновениях на наши мизерные доходы, то с неумолимостью встает вопрос о целесообразности повышения пенсионного возраста. Здоровому мужику вроде как не хочется бросать работу. Особенно если эта работа любимая, да и желание молодиться перед женщинами еще не совсем пропало.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, академик РАМН Николай Герасименко в беседе с корреспондентом "Правды.ру" сказал: "Важна не столько продолжительность жизни у мужчин, которая достигла 67 лет, а продолжительность здоровой жизни. Это разные вещи! Продолжительность жизни может быть 70 и больше, а человек, если он прикован к больничной кровати, инвалидной коляске или к костылям, не может трудиться. На сегодняшний день не существует потребности насильственно увеличить пенсионный возраст".

Традиционно продолжают работать военные, некоторые из которых выходят на пенсию в сорокалетнем возрасте. Выйдя на пенсию, много сил продолжают отдавать работе учителя и лица творческих профессий. Однако здесь необходима дифференциация.

Как отметил Николай Герасименко в интервью "Правде.Ру", "продолжать работать в шахте или на тяжелых работах, связанных с физическими и эмоциональными нагрузками, — это серьезный вопрос. Острой необходимости увеличить пенсионный возраст, на мой взгляд, сейчас нет. Как говорится в русской пословице, нужно семь раз отмерить, а потом уже отрезать".

В ежегодном послании президента Федеральному собранию в марте нынешнего года Владимир Путин заявил, что Россия должна увеличить к концу следующего десятилетия продолжительность жизни в стране с 73 лет до 80 и выше.

Как неоднократно подчеркивал собеседник "Правды.Ру", нужно увеличить продолжительность "здоровой жизни". Больной человек вполне может сподобиться приобрести инвалидность еще до наступления срока выхода на пенсию. Собственное здоровье — личное дело каждого. Но государственные чиновники и частные предприниматели обязаны внести свою лепту для создания климата, при котором вести нездоровый образ жизни станет морально ущербным и экономически нецелесообразным.

"Самое главное, — уточнил в интервью "Правде.Ру" Николай Герасименко, — нам необходимо снижать заболеваемость. У нас очень высокая заболеваемость. Выше, чем в Европе, на 30-35 процентов. Особенно высокая смертность мужчин трудоспособного возраста. Мотивация к ведению здорового образа жизни должна идти от государства и бизнеса. Нужно, чтобы они поощряли людей, которые ведут здоровый образ жизни: премиями, спортивными абонементами, отпусками и т. д.".

Никакое благое начинание не обходится без необходимых запретов. "На первом месте идет реклама продуктов питания, в том числе и на детских каналах. Потом идет реклама лекарств. Надо ограничить рекламу вредных продуктов: кока-колы, фастфуда, попкорна, колбасы "Папа может", которой детей кормить нельзя", — подчеркнул в интервью "Правде.Ру" Николай Герасименко.

Также эксперт "Правды.Ру" добавил: "Роспотребнадзор разработал "методику светофора", позаимствованную в Европе: продукты полезные — зеленый свет, продукты с нормальным содержанием сахара, соли или чуть-чуть повыше — оранжевый цвет, и продукты с большим содержанием трансжиров, сахара, соли — это уже красный цвет. Нужно так маркировать продукты, чтобы люди понимали, что они берут. Но многие предложения торпедируются правительством, минэкономразвития, минпромторгом, ФАС, которые больше думают о бизнесе, о производителе, но не думают о людях, которые это потребляют. Мы сможем добиться результата, если будем все работать на одну цель".

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