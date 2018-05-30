Пока упорно носятся слухи о повышении пенсионного возраста, Путин заговорил об увеличении продолжительности жизни россиян. Неужели нас хотят сделать здоровенькими, чтобы мы пахали до самой смерти? Истина оказывается куда более интересней досужих разглагольствований.
Болезненная тема ухода на пенсию вполне работоспособного человека была обыграна в советской кинокомедии "Старики-разбойники". Герой обожаемого зрителем Юрия Никулина пошел даже на преступление ради возможности поработать следователем годик-другой.
Понятное дело, что сделано это было не во имя меркантильных интересов! Большинству советских людей не были свойственны столь низменные инстинкты. К тому же пенсия у большинства граждан СССР была вполне достойной.
К сожалению, мы не можем этого сказать сегодня. Часть общества кровно заинтересована в возможности получать пенсию, при этом работая. Не хочется верить, что, повышая пенсионный возраст, наше государство вознамерилось сэкономить. Не секрет, что на пенсию сейчас массово повалили представители так называемого "беби-бума" 1960-х годов.
Такого всплеска рождаемости в СССР более не наблюдалось. И хотя 40-45 мужчин из ста не доживают до пенсионного возраста, а кто-то преждевременно уйдет в самый канун — в любом случае количество пенсионеров по сравнению с предыдущими годами неизмеримо возрастет.
Если не брать в голову гипотетические соображения о поползновениях на наши мизерные доходы, то с неумолимостью встает вопрос о целесообразности повышения пенсионного возраста. Здоровому мужику вроде как не хочется бросать работу. Особенно если эта работа любимая, да и желание молодиться перед женщинами еще не совсем пропало.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, академик РАМН Николай Герасименко в беседе с корреспондентом "Правды.ру" сказал: "Важна не столько продолжительность жизни у мужчин, которая достигла 67 лет, а продолжительность здоровой жизни. Это разные вещи! Продолжительность жизни может быть 70 и больше, а человек, если он прикован к больничной кровати, инвалидной коляске или к костылям, не может трудиться. На сегодняшний день не существует потребности насильственно увеличить пенсионный возраст".
Традиционно продолжают работать военные, некоторые из которых выходят на пенсию в сорокалетнем возрасте. Выйдя на пенсию, много сил продолжают отдавать работе учителя и лица творческих профессий. Однако здесь необходима дифференциация.
Как отметил Николай Герасименко в интервью "Правде.Ру", "продолжать работать в шахте или на тяжелых работах, связанных с физическими и эмоциональными нагрузками, — это серьезный вопрос. Острой необходимости увеличить пенсионный возраст, на мой взгляд, сейчас нет. Как говорится в русской пословице, нужно семь раз отмерить, а потом уже отрезать".
В ежегодном послании президента Федеральному собранию в марте нынешнего года Владимир Путин заявил, что Россия должна увеличить к концу следующего десятилетия продолжительность жизни в стране с 73 лет до 80 и выше.
Как неоднократно подчеркивал собеседник "Правды.Ру", нужно увеличить продолжительность "здоровой жизни". Больной человек вполне может сподобиться приобрести инвалидность еще до наступления срока выхода на пенсию. Собственное здоровье — личное дело каждого. Но государственные чиновники и частные предприниматели обязаны внести свою лепту для создания климата, при котором вести нездоровый образ жизни станет морально ущербным и экономически нецелесообразным.
"Самое главное, — уточнил в интервью "Правде.Ру" Николай Герасименко, — нам необходимо снижать заболеваемость. У нас очень высокая заболеваемость. Выше, чем в Европе, на 30-35 процентов. Особенно высокая смертность мужчин трудоспособного возраста. Мотивация к ведению здорового образа жизни должна идти от государства и бизнеса. Нужно, чтобы они поощряли людей, которые ведут здоровый образ жизни: премиями, спортивными абонементами, отпусками и т. д.".
Никакое благое начинание не обходится без необходимых запретов. "На первом месте идет реклама продуктов питания, в том числе и на детских каналах. Потом идет реклама лекарств. Надо ограничить рекламу вредных продуктов: кока-колы, фастфуда, попкорна, колбасы "Папа может", которой детей кормить нельзя", — подчеркнул в интервью "Правде.Ру" Николай Герасименко.
Также эксперт "Правды.Ру" добавил: "Роспотребнадзор разработал "методику светофора", позаимствованную в Европе: продукты полезные — зеленый свет, продукты с нормальным содержанием сахара, соли или чуть-чуть повыше — оранжевый цвет, и продукты с большим содержанием трансжиров, сахара, соли — это уже красный цвет. Нужно так маркировать продукты, чтобы люди понимали, что они берут. Но многие предложения торпедируются правительством, минэкономразвития, минпромторгом, ФАС, которые больше думают о бизнесе, о производителе, но не думают о людях, которые это потребляют. Мы сможем добиться результата, если будем все работать на одну цель".
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