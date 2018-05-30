Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Общество » Семья
Здравоохранение Житейские истории Кошелек Воспитание
Автор Игорь Буккер

Пенсионная реформа: "Если хилый - сразу в гроб"?

Общество » Семья » Здравоохранение

Пока упорно носятся слухи о повышении пенсионного возраста, Путин заговорил об увеличении продолжительности жизни россиян. Неужели нас хотят сделать здоровенькими, чтобы мы пахали до самой смерти? Истина оказывается куда более интересней досужих разглагольствований.

Пенсионная реформа:
Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

Болезненная тема ухода на пенсию вполне работоспособного человека была обыграна в советской кинокомедии "Старики-разбойники". Герой обожаемого зрителем Юрия Никулина пошел даже на преступление ради возможности поработать следователем годик-другой.

Понятное дело, что сделано это было не во имя меркантильных интересов! Большинству советских людей не были свойственны столь низменные инстинкты. К тому же пенсия у большинства граждан СССР была вполне достойной.

К сожалению, мы не можем этого сказать сегодня. Часть общества кровно заинтересована в возможности получать пенсию, при этом работая. Не хочется верить, что, повышая пенсионный возраст, наше государство вознамерилось сэкономить. Не секрет, что на пенсию сейчас массово повалили представители так называемого "беби-бума" 1960-х годов.

Такого всплеска рождаемости в СССР более не наблюдалось. И хотя 40-45 мужчин из ста не доживают до пенсионного возраста, а кто-то преждевременно уйдет в самый канун — в любом случае количество пенсионеров по сравнению с предыдущими годами неизмеримо возрастет.

Если не брать в голову гипотетические соображения о поползновениях на наши мизерные доходы, то с неумолимостью встает вопрос о целесообразности повышения пенсионного возраста. Здоровому мужику вроде как не хочется бросать работу. Особенно если эта работа любимая, да и желание молодиться перед женщинами еще не совсем пропало.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, академик РАМН Николай Герасименко в беседе с корреспондентом "Правды.ру" сказал: "Важна не столько продолжительность жизни у мужчин, которая достигла 67 лет, а продолжительность здоровой жизни. Это разные вещи! Продолжительность жизни может быть 70 и больше, а человек, если он прикован к больничной кровати, инвалидной коляске или к костылям, не может трудиться. На сегодняшний день не существует потребности насильственно увеличить пенсионный возраст".

Традиционно продолжают работать военные, некоторые из которых выходят на пенсию в сорокалетнем возрасте. Выйдя на пенсию, много сил продолжают отдавать работе учителя и лица творческих профессий. Однако здесь необходима дифференциация.

Как отметил Николай Герасименко в интервью "Правде.Ру", "продолжать работать в шахте или на тяжелых работах, связанных с физическими и эмоциональными нагрузками, — это серьезный вопрос. Острой необходимости увеличить пенсионный возраст, на мой взгляд, сейчас нет. Как говорится в русской пословице, нужно семь раз отмерить, а потом уже отрезать".

В ежегодном послании президента Федеральному собранию в марте нынешнего года Владимир Путин заявил, что Россия должна увеличить к концу следующего десятилетия продолжительность жизни в стране с 73 лет до 80 и выше.

Как неоднократно подчеркивал собеседник "Правды.Ру", нужно увеличить продолжительность "здоровой жизни". Больной человек вполне может сподобиться приобрести инвалидность еще до наступления срока выхода на пенсию. Собственное здоровье — личное дело каждого. Но государственные чиновники и частные предприниматели обязаны внести свою лепту для создания климата, при котором вести нездоровый образ жизни станет морально ущербным и экономически нецелесообразным.

"Самое главное, — уточнил в интервью "Правде.Ру" Николай Герасименко, — нам необходимо снижать заболеваемость. У нас очень высокая заболеваемость. Выше, чем в Европе, на 30-35 процентов. Особенно высокая смертность мужчин трудоспособного возраста. Мотивация к ведению здорового образа жизни должна идти от государства и бизнеса. Нужно, чтобы они поощряли людей, которые ведут здоровый образ жизни: премиями, спортивными абонементами, отпусками и т. д.".

Никакое благое начинание не обходится без необходимых запретов. "На первом месте идет реклама продуктов питания, в том числе и на детских каналах. Потом идет реклама лекарств. Надо ограничить рекламу вредных продуктов: кока-колы, фастфуда, попкорна, колбасы "Папа может", которой детей кормить нельзя", — подчеркнул в интервью "Правде.Ру" Николай Герасименко.

Также эксперт "Правды.Ру" добавил: "Роспотребнадзор разработал "методику светофора", позаимствованную в Европе: продукты полезные — зеленый свет, продукты с нормальным содержанием сахара, соли или чуть-чуть повыше — оранжевый цвет, и продукты с большим содержанием трансжиров, сахара, соли — это уже красный цвет. Нужно так маркировать продукты, чтобы люди понимали, что они берут. Но многие предложения торпедируются правительством, минэкономразвития, минпромторгом, ФАС, которые больше думают о бизнесе, о производителе, но не думают о людях, которые это потребляют. Мы сможем добиться результата, если будем все работать на одну цель".

Читайте также:

Старость не радость: за что россиян лишают пенсии

Как россиянам повысят пенсионный возраст в 2019 году

Вор прислал хозяину авто фото уничтожаемой машины Вор прислал хозяину авто фото уничтожаемой машины
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Пенсия — источник тревоги?
Темы охрана здоровья пенсионный возраст Николай Герасименко увеличение продолжительности жизни
Обсудить
Актуальная аналитика
Здравоохранение
Пенсионная реформа: "Если хилый - сразу в гроб"?
Евросоюз
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Аналитика
Жилье уходит с молотка!
Читательский топ
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Почему американцы бегут из Калифорнии
Сейчас читают
Трампу передали "привет" с Дальнего Востока
Авторские статьи
Трампу передали "привет" с Дальнего Востока
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
"Майский указ" Путина реализуют на пенсионные деньги
Прогнозы и статистика
"Майский указ" Путина реализуют на пенсионные деньги Видео 
Паспорт за час? Это реально!
Как отстоять права
Паспорт за час? Это реально! Видео 
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе Видео 
Новости Все >
Москва и Тель-Авив делят Ливан
Очки наденьте: к 2050 году половина человечества будет близорукой
Банкиры предложат Госдуме снять с финсектора ответственность за соблюдение санкций
У 43% американцев нет возможности платить за еду и за аренду квартир
В Хабаровском крае мужчина ввязался в конфликт с одноклассником сына
"Масштабное наступление ИГ* на Пальмиру" назвали вымыслом
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину

Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.

СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Мир
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Политика
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Мир
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Экономика
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа

Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить  льготы на энергорынке. 

Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
Китай официально обвинил США во вторжении
Мир
Китай официально обвинил США во вторжении
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Игорь Буккер Пенсионная реформа: "Если хилый - сразу в гроб"? Игорь Буккер Любовь Степушова Как сделать из Азербайджана врага России Любовь Степушова Василий Амирджанов Иван Васильевич подвергся репрессии Василий Амирджанов
Комментарии
В правительстве Украины призвали сжечь Москву
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
В правительстве Украины призвали сжечь Москву
У 43% американцев нет возможности платить за еду и за аренду квартир
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
У 43% американцев нет возможности платить за еду и за аренду квартир
Что теперь будет: США объявили Россию убийцей MH-17
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
ПВО уничтожит дроны и разведчики НАТО над Крымом
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
ПВО уничтожит дроны и разведчики НАТО над Крымом
"Смерть" Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой
"Смерть" Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
"Смерть" Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой
"Смерть" Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Россиян начнут штрафовать за неправильную парковку в каждом дворе
Не ждали: пациента с полисом ОМС с руганью выгнали из клиники
"Смерть" Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой
Семья полковника Захарченко рассказала о подкинутых миллиардах
Евросоюз
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов

Спецслужбы Великобритании изгоняют Джеймса Бонда, чтобы освободить место женщинам и цветным мигрантам. Это революция или кризис для них?

В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
Мир
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Мир
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Как была запущена вторая "холодная война"
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался