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Как распознать настоящую любовь

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Что такое настоящая любовь согласно астрологии? Почему она возникает между двумя людьми и почему заканчивается? И как узнать, сколько времени отпущено нам на каждый конкретный роман - несколько дней или вся жизнь?

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Как все события, которые случаются с нами в жизни, имеют свое подтверждение в нашем гороскопе, так и чувства, которые мы испытываем по отношению к другим людям — симпатия или антипатия, а уж тем более любовь — происходят не по воле случая, а потому что "так встали звезды".

Даже поверхностных знаний в астрологии достаточно, чтобы понять и объяснить такую, казалось бы, необъяснимую вещь, как любовь с первого взгляда.

Люди еще не успели толком познакомиться, лучше узнать друг друга, а между ними уже возникла какая-то невероятная связь, притяжение, заставляющее их стремиться друг к другу. Откуда это чувство, возникшее буквально на пустом месте?

А вот и не на пустом. В нашей жизни мы встречаем огромное количество людей, большинство из которых оставляют нас совершенно равнодушными — одноклассники, сокурсники, соседи по дому, попутчики или коллеги. Эти люди легко появляются в нашей жизни и также легко исчезают, не оставляя и тени сожаления.

Это значит, что между нашими гороскопами не возникло никаких завязок. На профессиональном языке астрологов эти "завязки" называются синастрией. Это значит, что личные планеты в гороскопе одного человека делают позитивные или негативные аспекты к личным планетам другого.

И если это происходит, тогда все и случается: нас необъяснимо влечет к конкретному человеку. И никакие реплики — "и что она в нем нашла?" или "чем она его приворожила?" — роли не сыграют.

Другое дело, что взаимодействие гороскопов может быть разной силы и продолжительности действия и вести к разным "последствиям": взаимной симпатии и уважению, успешному деловому сотрудничеству, яркому, но краткому роману, а может — к любви на всю жизнь.

И это самая большая загадка отношений между мужчиной и женщиной, которую пытаются разгадать все вступающие в очередное романтическое приключение. К чему оно приведет? Что именно он или она испытывает ко мне — дружескую симпатию, сексуальное влечение или нечто большее? И как об этом узнать? И вот тут нам просто необходимо обратиться к помощи астрологии, чтобы знать, чего нам ждать от этих отношений.

Вот типичный вопрос из практики астролога:

"Насколько благоприятен будет брак между нами?"Ответ: "Между вами и этим мужчиной — очень симпатичный любовный роман. Но семью и брак вам строить совершенно не на чем".

Расшифруем этот "диагноз". Когда между мужчиной и женщиной возникает романтическое чувство, это значит, что их личные планеты — Солнце, Венера, Луна, Марс — делают между собой аспекты.

Чем больше таких аспектов — позитивных, разумеется, — тем более сильные чувства будут между ними и тем дольше эти отношения продлятся. Когда мы говорим — "у них настоящая любовь" — это значит, что Солнце и Марс женщины "вступают" в позитивные отношения (секстиль, полусекстиль, тригон) с Луной и Венерой мужчины.

Как вы понимаете, так совпасть двум людям очень непросто — все равно, что выиграть в лотерею. Поэтому и считается, что настоящая любовь случается с человеком один или два раза в жизни и то, если повезет. Чаще всего мы имеем дело с неким набором плюсов и минусов в отношениях.

Вот как в гороскопах мужчины и женщины из предыдущего вопроса, где есть как притягивающие, так и отталкивающие аспекты. За притяжение, в первую очередь, отвечает тригон (гармоничный аспект) между Луной в гороскопе мужчины и Солнцем в гороскопе женщины.

Это верный признак возникновения романтических отношений между ними. Тригон Марсов партнеров говорит о сильном физическом притяжении. Это же подтверждает и тригон между Плутоном одного и Венерой другого. То есть все признаки любовного романа, когда люди настроены на то, чтобы получать друг от друга удовольствие, налицо.

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Но ведь девушка спрашивает о возможности брака. А с этим явные проблемы. Прежде всего это оппозиция (негативный аспект) Лун партнеров. Для успешного брака гармоничные отношения Лун супругов — самое главное. Это значит, что они хорошо воспринимают друг друга на уровне подсознания.

А если Луны в плохом аспекте, партнеры начинают раздражать друг друга буквально в мелочах. Конечно, пока им хорошо в постели, это раздражение какое-то время удается гасить. Но мы уже говорили, что брак — это не только секс и даже часто совсем не секс, а терпение и уважение. Если никакого терпения нет, а есть только вечное недовольство и раздражение, никакого союза не получится.

Кроме того, у партнеров квадрат между Луной женщины и Венерой мужчины. Это значит, что между ними слишком много несовместимого — особенно в том, что касается роли женщины в семье. Квадратура Урана и Венеры говорит о том же. Кроме того, мы уже говорили, что квадрат Урана и Венеры — это аспект разводов. И вот что получается — романтическое чувство есть, страсть есть, но долго это не продлится.

Или вот еще хороший вопрос астрологу:

"Если наш союз такой замечательный (и это действительно так по ощущениям!), то почему мы должны расстаться так скоро? По какой причине может произойти разрыв, и какие астрологические показатели указывают на это?"

Короткий роман — это когда нет взаимодействия большинства важных планет гороскопов партнеров. Как правило, между собой "зацепились" Марсы партнеров или Марс и Венера.

Такой типичный вариант курортного романа: женщина и мужчина встретились в романтической обстановке, между ними проскочила искра, две недели они буквально сходили с ума друг от друга, а потом — ни ответа, ни привета. Ничего не поделаешь — так взаимодействуют ваши гороскопы.

Не лучше ли знать это заранее, чтобы не строить ненужных иллюзий и не обвинять человека в обмане. Наслаждайтесь жизнью здесь и сейчас — даже если это продлится не так долго, как вам бы того хотелось.

А самое главное — не наломать дров только лишь из-за того, что на вас нагрянуло внезапное чувство. Люди на таких аспектах часто начинают разводиться с одними и жениться на других. А потом выясняется, что это была ошибка.

Вообще, как считают астрологи, человек — это одна карта, а пара — совсем другая. Мы уже говорили о том, как женщина с определенными аспектами в своей карте провоцирует мужчину на то, чтобы он проявлял агрессию по отношению к ней — вплоть до мордобоя.

А бывает наоборот — когда скандалист и хулиган неожиданно становится если не паинькой, то вполне приемлемым для совместной жизни человеком. Это значит, что он правильно женился. В этом случае партнер выступает как личный психотерапевт — не идет на ответную резкость, смягчает ситуацию.

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Чтобы легче понять, как работает совместная карта, рассмотрим гороскоп Кайли Миноуг и ее экс-бойфренда — французского актера Оливье Мартинеса. Эта австралийская певица сделала блестящую карьеру в шоу-бизнесе.

При этом, помимо очевидного таланта, Кайли еще и чудо как хороша собой. В общем, все при ней — и красота, и фигура, и деньги. Нет только одного — счастья в личной жизни. Кайли катастрофически не везет с мужчинами. Все ее многочисленные романы были бурными, скоротечными и заканчивались внезапным разрывом.

При этом сама певица, давая интервью, не скрывает, что очень хочет выйти замуж и родить ребенка. Но почему-то никто ей этого не предлагает. "Если Оливье, в конце концов, не женится на ней, Кайли будет готова поверить, что на ней лежит проклятие безбрачия", — призналась однажды ее мама.

Странно, не правда ли? С такими данными и при деньгах не захомутать мужчину. При том, что тысячи других женщин, гораздо менее привлекательных, проделывают это буквально на "раз, два, три". Ну как тут не поверить в "роковое проклятье", тяготеющее над бедной девушкой!

На самом деле, как вы уже догадались, никакого проклятья нет, как бы иногда нам этого и не хотелось (всегда же легче все свои неудачи списать на чьи-то злые происки — это снимает с нас всю ответственность). А есть особенности конкретного гороскопа Кайли Миноуг.

У нее Солнце находится в соединении с Луной и Марсом. Это дает ей сильный бойцовский характер, что, безусловно, хорошо для карьеры, но совершенно не подходит для брака. С ней очень непросто в личных отношениях — своей мощной энергетикой Кайли задавит любого мужика.

Певица страстно хочет замуж и ребенка, но как мать и жена она никакая: все женские качества, за которые отвечает Луна, задавлены Марсом. Поскольку и Марс и Солнце у нее в легком знаке Близнецов, Кайли тянет к мужчинам, которые не созданы для брака и семьи — скорее, для приятных, ни к чему не обязывающих романов. Впрочем, и сама она — со своими Луной и Венерой в тех же Близнецах — не способна к длительным отношениям.

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И тем не менее с Оливье Мартинесом у нее было настоящее серьезное чувство. Его Восходящий узел, отвечающий за кармическую задачу человека, соединяется с ее Солнцем и Венерой и значит, он приносит ей удачу, а она помогает ему в развитии. Это кармический аспект партнеров, которые, что называется, должны были встретиться в этой жизни. Его Луна делает тригон к ее Солнцу и Венере, что говорит о настоящей любви между ними. А тригон Марсов — о прекрасном сексе.

Получается, что в их совместном гороскопе задействованы все личные планеты, что встречается крайне редко. Права, все эти личные планеты находятся в воздушных знаках — им хорошо оставаться любовниками и друзьями, а не супругами.

Да и в гороскопе Оливье Мартинеса Марс в соединение с Венерой и Черной Луной: он типичный бабник, которому трудно поддерживать моногамные отношения. Причем из-за его многочисленных случайных связей с женщинами он постоянно влипает в какие-то скандалы (влияние Черной Луны).

К тому же его Сатурн делает квадрат к Марсу и Луне Кайли, и значит, что он хочет ограничить ее свободу, давит на нее, выдвигая условия совместной жизни. И в браке, если бы он все-таки состоялся, все это обострилось бы еще больше.

И вот что получается — люди любят друг друга, приносят удачу и деньги своему партнеру, но в брак им лучше не вступать, чтобы не разрушить свои действительно замечательные отношения.

Кстати, в астрологии браком считаются именно официально зарегистрированные отношения, а не гражданский союз. Может, поэтому многие люди сегодня интуитивно предпочитают именно гражданские браки, утверждая, что такая "форма" отношений сохраняет в них любовь лучше и больше. И доля истины в этом есть.

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