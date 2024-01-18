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Александр Приходько
Инодиверсант Потапенко

Экономиста Потапенко назвали инодиверсантом, сотрудничающим с ЦИПсО и украинскими СМИ

5:41
Общество

Телеграм-каналы поднимают тему активизации вражеской пропаганды на старте президентской кампании в России. Так, "Оперативные сводки" сообщают, что "в преддверии электорального цикла обозначились новые направления в информационных операциях зарубежного идеологического аппарата посредством внутренней "несистемной" оппозиции. Речь идет о выступлениях полузабытого "резонера" Дмитрия Потапенко, известного своими обвинениями в адрес государства.

Экономиста Потапенко назвали инодиверсантом, сотрудничающим с ЦИПсО и украинскими СМИ
Фото: Скриншот из YouTube-канала ДА ЭТО ТАК

Основные площадки его активности ныне связаны с украинскими "незалежными" блогами, где он от имени "внутрироссийского сопротивления" дает рекомендации, советы и прогнозы с тематикой СВО. В частности, Потапенко высоко оценил визиты "главнокомандующего ВСУ в Прибалтику, прогнозируя, что прибалтийский лимитрофы Запада станут "центром сборки нового НАТО", которое, конечно же, примет в свой состав Украину. Призвал не тревожиться по поводу сокращения помощи США и ЕС, которая в течение месяца-полутора будет усилена, а поставки оружия из разных источников законны и безопасны, "маст хев" (должны быть). Но для этого Киев должен "ставить на разные центры влияния", поддерживая, к примеру, возможные удары по Ирану".

"Аналитик" Потапенко: главное — ненависть к России

Телеграм-канал упоминает интервью Дмитрия Потапенко Ютуб-проекту "Да, это так" украинских блогеров Макса Назарова и Ярославы Масловой. В нем "стратег-аналитик" договорился до того, что пообещал незалежной поставки из самой России (!) — мол, чиновники во все времена торговали оружием с врагами собственного государства.

Украине Потапенко предлагает искать во всем выгоду, даже в кровавой бойне на Ближнем Востоке. Потому что, когда (даже не "если") США нанесут удар по Ирану, Россия перестанет получать беспилотники. Выступая на украинских медиа-площадках, позиционирующий себя российским предприниматель и экономист пропагандирует как политическую движущую силу миграционные потоки из России и предлагает ЦИПсО использовать как инструмент давления на Евросоюз предателей-релокантов, которые спят и видят переворот в России и превращение страны в придаток коллективного Запада.

В собственной стране Дмитрия Потапенко не устраивает все. В экономике он не видит ничего хорошего, называя любые инициативы по импортозамещению "совкодрочеством" и предрекая инфляцию на уровне 25-35%. Зато его комментарий — "нам есть еще куда падать" — очень обрадовал блогера с русофобского канала ФБК* "Популярная политика", который воскликнул: "Вот это отрадно! Вот это позитив!" Поэтому так называемый эксперт и популярен у иностранных площадок, чья деятельность финансируется западными спецслужбами и направлена на развал страны.

Экономист с гранатой

Дмитрий Потапенко и сам, похоже, работает по тем же методичкам, только изображая независимость мнения — отсюда и противоречия, и алогичность в высказываниях. Прямо так и признается украинскому Ютуб-каналу — "я взаимодействую с вашими руководителями". Он прекрасно понимает — чем огульней риторика в адрес российского руководства, тем выше гонорары западных кураторов:

  • такие понятия, как "государство", "национальность" и "религия", он называет "фейками";
  • в российско-украинском конфликте его волнуют не человеческие жертвы с обеих сторон, а "переход права собственности другой стране, какого не было нигде";
  • СВО — это, по словам Потапенко, "кровавый режим" демонстрации права сильного, начатой, как он считает, еще в 2008 году, но тогда, мол, был "разогрев".

Потапенко не скрывает своего презрения к действующей власти в России, называя чиновников "тварями". Социальную стабильность он ассоциирует с тюрьмой, обещая появление новой оппозиционной силы в лице участников СВО, часть из которых может стать последователями "Евгения Викторовича, случайно решившего поиграть в жонглера цирка гранатами у себя на борту самолета". Фактически Потапенко всеми фибрами души — за силовой захват власти в России и как будто мечтает сам оказаться в гуще "следующей военной хунты".

Внутренний агент влияния

Удивляет, что открыто демонстрируемая антигосударственная позиция, фейки о СВО, огульная критика власти до сих пор не повлияли на изменение статуса Потапенко. Хотя, учитывая его послужной список медиа-критикана и сотрудничество с ЦИПсО, должны были давно перевести его из разряда просто сочувствующих оппозиции в агентов влияния, ведущих подрывную деятельность на территории России.

Телеграм-каналы так и пишут:

"Рассуждения-прогнозы Потапенко, исполненные в терминах "совкодрочество" и "государство тупое и вороватое", примечательны только тем, что никогда не сбываются, имея мало общего с экономическими реалиями. Однако алгоритм его нынешней активности через информационные каналы, поддерживаемые западными спецслужбами, направлен на зеркальное тиражирование известных антироссийских тезисов на внутреннюю аудиторию от имени "внутреннего оппозиционера".

Это должно придавать по методикам психологических операций некую убедительность выступлениям Потапенко.

При этом речь идет о системной организации, поскольку Потапенко публично заявляет украинской информационной обслуге: "Я взаимодействую с вашими руководителями, извольте не писать ерунду под моими постами, а полноценную аналитику". Такие обстоятельства актуализируют не только необходимость формализовать деятельность Потапенко статусом иноагента, но и рассмотреть его выступления по критериям антигосударственной деятельности".

* - признана решением Московского городского суда от 09.06.2021 экстремистской организацией и ликвидирована.

ЕЩЕ ОДНА ВОЙНА! НА ТРЕХ СТУЛЬЯХ ОДНОЙ ЗАДНИЦЕЙ! СУНАК ПРИВЕЗ РАКЕТЫ - ВОЙНА НАДОЛГО? ПОТАПЕНКО
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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