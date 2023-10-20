Новая модель ROIDMI EVA 2023: функция подъёма щётки для облегчения уборки

4:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Современные роботы-пылесосы сочетают в себе функции сухой уборки, мойки и самоочистки и могут автоматически справляться со всем этим без вмешательства человека.

Фото: ROIDMI

Однако многие пользователи сомневаются: при использовании обычного робота-пылесоса всё ещё возникают некоторые проблемы. Например, в режиме мойки можно намочить ковёр, а щётка, проходящая через чистую зону, может привести к вторичному загрязнению.

Чтобы решить вышеуказанные проблемы, компания ROIDMI выпустила новую модель роботов-пылесосов ROIDMI EVA 2023. Машина оснащена функцией подъёма щётки, эффективно решающей вышеуказанные проблемы.

Функция подъёма щётки облегчает уборку

Когда ультразвуковой датчик обнаруживает, что ковёр вот-вот будет очищен, EVA 2023 автоматически поднимает влажную щётку на шесть миллиметров, предотвращая непосредственное касание ковра и избегая его намокания. Эта функция позволяет мыть полы и ковры одновременно без необходимости вынимать влажную щётку или заранее устанавливать зоны отчуждения ковров. Конструкция модели EVA 2023 не только сокращает ручное вмешательство, но и значительно повышает эффективность уборки.

На обратном пути к базовой станции для чистки щётки EVA 2023 так же поднимает грязную щётку, что предотвращает её соприкосновение с полом и загрязнение уже очищенного участка.

Щётка автоматически поднимается и на обратном пути к грязному месту при подметании с короткими интервалами, что позволяет избежать соприкосновения чистой щётки с полом и её загрязнения.

Функция подъёма щётки таким образом позволяет пользователям экономить время и энергию, облегчает уборку и обеспечивает чистоту и порядок в доме без каких-либо усилий.

EVA 2023 — это универсальный робот для подметания и мытья полов, с мощностью всасывания 32 тыс. Па.

Кроме того, его универсальная базовая станция обладает идеальной системой самоочистки. Она не только тщательно очищает грязную щётку, но и автоматически сушит её. Сам пылесос, его щётка и базовая станция всегда остаются чистыми и гигиеничными.

В процессе уборки EVA 2023 эффективно удаляет грязь и пыль из углов, с полов и ковров. Система робота-пылесоса вращается 180 раз в минуту с понижающим давлением 12 Н, что позволяет тщательно удалять даже стойкие пятна. Спустя определённые интервалы (можно установить на 6, 9 или 12 минут) EVA 2023 возвращается на базовую станцию для очистки.

Универсальная базовая станция робота-пылесоса оснащена трёхлитровым мешком для сбора пыли и четырёхлитровыми резервуарами для чистой и грязной воды.

Персонализированные интеллектуальные функции

Модель ROIDMI EVA 2023 поддерживает десять вариантов персонализированных настроек. Пользователи могут просто переключать режимы уборки без необходимости каждый раз их перенастраивать. Например, если у вас вечеринка, вам не нужно сбрасывать режим повседневной уборки, вы просто переключитесь на нужную вам программу.

EVA 2023 позволяет также настроить количество раз подметания и протирания и запланировать время уборки.

Усовершенствованная технология навигации и обхода препятствий

ROIDMI EVA 2023 оснащён передовыми лазерной навигационной системой LDS4.0 и технологией обхода препятствий, которые позволяют пылесосу всегда оставаться мобильным и обеспечивают беспроблемную уборку дома.

Итак, ROIDMI EVA 2023 — это мощный, универсальный и полностью автономный робот-пылесос, сочетающий в себе множество новаторских технологий и обеспечивающий пользователям беспрецедентный опыт уборки.