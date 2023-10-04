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Олег Володин

РГСУ создает национальный соцрейтинг гражданина

5:10
Общество » Практика » Как отстоять права

Расхожая фраза "Чёрное зеркало" становится реальностью" про тотальный контроль за гражданином и его "рейтингование" больше не сарказм.

РГСУ создает национальный соцрейтинг гражданина
Фото: Mayday_7700

В России действительно начали создавать национальный социальный рейтинг гражданина, спрогнозированный крупнейшими банками к 2030-2035 году.

Студентам РГСУ дано задание разработать систему социального рейтинга для России по образцу Китая. Кальку с китайского опыта предлагают внедрить в России. Молодые специалисты будут участвовать в тестировании платформы "Мы", формирующей социальный рейтинг для россиян.

Планируется, что социальный рейтинг будет связан со СНИЛС, ИНН, паспортом и телефоном. На начальных этапах данные платформы будут использовать также данные (по разным сведениям) такси, банков и региональные инфосистемы.

Идея эта уже вполне успешно внедряется в Китае, где гражданин с низким социальным рейтингом в тестовых регионах просто не может совершать определённые действия: брать билеты, кредиты, заселяться в отели, получать субсидии, устроиться на хорошую работу или учёбу и т. д.

Выглядит это действительно впечатляюще. Согласно рекламным роликам, которые показывают в Китае, человек с низким рейтингом не может вылететь, снять номер в отеле и даже получить банковские услуги. Кредита ему тоже не получить.

Ряд провинций Китая уже вовсю тестирует этот инструмент, поскольку это действительно удобно для властей, полиции, банков, работодателей, медиков и даже окружающих (есть радары "нет ли рядом злостных алиментщиков, должников и асоциальных граждан).

Правительство Великобритании также признало китайский опыт положительным и планирует анализировать

  • сообщения гражданина в соцсетях,
  • полицейские записи,
  • камеры видеонаблюдения,
  • записи местных органов власти,
  • записи об образовании,
  • медицинские записи
  • и даже онлайн-покупки.

В Австралии же теперь для доступа в интернет необходимо будет оформить "цифровую идентификацию". Доступ к торговле криптовалютами там остаётся лишь один — через хороший социальный рейтинг.

В России лаборатория кибербезопасности "СБЕРа" в конце прошлого года опубликовала отчёт "Прогноз влияния перспективных технологий". Среди "технологий, которые будут реализованы в течении пяти-десяти лет", — тот самый пресловутый социальный рейтинг.

Кроме того, Госдума приняла закон о биометрии и базе генетической информации граждан. А до этого о грядущем социальном рейтинге россиян наши сограждане услышали, ни много ни мало, от телеведущего Дмитрия Киселёва.

"Сначала подобная система будет работать только в плюс и давать какие-то бонусы, но позже интегрируется с государственными базами (налоговая, ГИБДД, приставы, суды, выезд-невыезд, призыв, долги, медицина, транспорт и т. д.)", — делятся эксперты.

Напомним, сама идея "системы социального кредита" заключается в предложении наделить граждан определённой суммой баллов, как у пассажиров или водителей такси (или у заведений в поисковиках).

Дальше своими поступками и проступками, поведением (волонтёрством или хулиганством), своевременностью оплаты кредитов, штрафов, алиментов, ЖКХ, диспансеризациями, поведением на дороге и т. д. человек может прибавить себе рейтинг или убавить его.

Видимо, не зря 42% опрошенных в соцсетях респондентов опасаются введения "социального рейтинга граждан" из-за уверенности в малых значениях своего вероятного рейтинга.

"Ждём распространения в повседневном общении фраз типа "сдам комнату коренному москвичу с рейтингом не ниже крепкой "четвёрки" или "на вакансию продавца рассматриваются соискатели с рейтингом не менее 3,5 баллов", — уже иронизировали эксперты.

Они также вспоминали диалог из другого фильма-антиутопии:

— Мы не можем взять вас на работу менеджером, потому что у вас рейтинг 3,66 из десяти, вы просрочили ЖКХ и кредит, не проходите диспансеризаций (и нам придётся оплачивать вам больничные или платить страховки), живёте далеко и будете опаздывать, а ещё делаете ставки и недавно публиковали посты с пьянок.

— Но я не могу платить за кредит и ЖКХ и этим поднять свой рейтинг, потому что у меня нет хорошей работы! Мне поэтому и жильё сдают только далеко от центра, и в нормальную поликлинику не пускают, а платно нет денег из-за отсутствия работы….

— Предлагаем вам прекрасную должность подсобного разнорабочего на агроферме за городом, за год заработаете "четвёрку". И волонтёрство в приюте для собак-инвалидов рядом, там сразу 0,2 балла дают!

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Как социальный рейтинг работает в Китае и будет работать в РФ
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Людмила Айвар
Людмила Áйвар — российский юрист, общественный деятель *
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