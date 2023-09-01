Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях

10:49 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Воспитание

К очередному, 42-му, году своей педагогической карьеры я готовлюсь с определённым душевным сопротивлением. И не потому, что придётся работать в переполненных классах и при нагрузке в одну ставку моя зарплата составит примерно 20 тысяч рублей, то есть меньше, чем пенсия.

Фото: Openverse

И даже не по причине того, что в нашем школьном педагогическом коллективе, насчитывающем почти 120 человек, осталось всего пять или шесть мужчин, а сам этот коллектив подвержен постоянной ротации: иногда не успеешь поближе познакомиться с коллегой, а его уже и след простыл.

В силу огромного профессионального и жизненного опыта я умею ладить с учащимися, их родителями, администрацией, не беру большую нагрузку, чтобы, не дай Бог, не отнять вожделенные часы у коллег, то есть никаких особых проблем у меня на работе нет и как будто не предвидится.

Однако с некоторых пор я стал сильно сомневаться в том, что моя педагогическая деятельность приносит Отечеству хоть какую-то пользу. Разумеется, я не скрытый агент "пятой колонны", не украинский шпион и не сторонник ЛГБТ. Напротив, считаю себя просвещённым гражданином, патриотом Русского мира, что доказал своими книгами и статьями.

К сожалению, моё стремление приносить общественное благо не соответствует основным задачам нынешней системы российского просвещения, которая была последовательно и успешно перестроена нашими хитроумными модернизаторами-реформаторами по западным рецептам и стандартам. В сущности, эта перестройка, гибельная, на мой взгляд, для будущего России, завершилась как раз к началу специальной военной операции на Украине.

Реформы школы, которые можно охарактеризовать как безоглядную и всеохватную вестернизацию, продолжались с конца 80-х годов прошлого века. Прежнее советское образование, одно из лучших и передовых в мире, очень долго сопротивлялось этому процессу, проявив удивительную жизнеспособность, но в результате точно рассчитанных ударов всё-таки обрушилось, похоронив под своими обломками прежде всего прекрасно отлаженную систему воспитательной работы.

Как известно, советская школа ставила перед собой задачу формирования всесторонне развитой творческой личности, гражданина и патриота своего Отечества, строителя коммунизма. Если отбросить марксистскую идеологию и заменить в этом целеполагании утопическое светлое будущее на Русский мир или Российскую империю, то не только желательно, но и вполне возможно вернуться к главным традициям отечественной педагогики.

Её основными направлениями (я не касаюсь современных технологий передачи и усвоения знаний) являются

патриотическое,

нравственное

и трудовое воспитание.

Кстати, о последнем. Советские школьники получали на уроках труда навыки различных профессий, собирали макулатуру и металлолом, убирали пришкольную территорию и свои классные кабинеты, принимали участие в субботниках и сборе урожая. Сейчас же не всякий ученик согласится вытереть доску или убрать мусор под партой, считая это унижением его достоинства!

Пришедшая к власти в России в 1991 году прозападная либеральная клика незамедлительно взялась за переформатирование школы. На смену прежним идейно-нравственным ценностям пришли официально декларируемые и агрессивно продвигаемые "успешность" и "толерантность". То есть ученик получает знания не для того, чтобы стать гражданином Родины и работать на общественное благо, а лишь во имя собственных материальных интересов и карьеры.

Кроме того, как бы исподволь поощрялось терпимое отношение к различным отклонениям от нормы, в том числе сексуальным. Как известно, потребительское общество построено на эксплуатации человеческих пороков и недостатков. Российская либеральная власть без особого стеснения очень скоро раскрыла свои карты, объявив целью современной школы формирование "цивилизованного потребителя" и переведя сам процесс образования в ранг "предоставления услуг".

А когда началась ускоренная цифровизация нашей жизни, определился и конечный смысл перманентных школьных реформ — идеальным выпускником для власть предержащих оказался "организм с гаджетом", то есть человеческое существо, начисто лишённое гражданского чувства, потребляющее материальные блага, навязываемые ему вездесущей рекламой. Между прочим, такой духовно ограниченный и лишённый моральных принципов обыватель, особенно подвержен нацистской пропаганде, что доказывает опыт злополучной Украины, из меркантильных соображений решившей стать марионеткой Запада и под бравые вопли "Слава героям!" добровольно отправившейся на убой.

В течение трёх десятков лет российское образование держало курс на Запад, отвергнув прежние педагогические наработки и открытия. Некоторые выдающиеся педагоги прошлого вообще подверглись осмеянию или модной сейчас отмене. Например, Макаренко, утверждавший, что личность воспитывается в коллективе и при этом нуждается в понимании, поддержке и доверии.

На смену коллективизму и сотрудничеству пришли эгоизм и соперничество. Это особенно отчётливо проявилось в педагогических коллективах, где главенствующее положение повсеместно заняли агрессивные тётки, готовые в борьбе за административную должность или выгодную учебную нагрузку без всяких угрызений совести заклевать друг друга. Директорами школ сейчас являются в основном "успешные", коррумпированные женщины, имеющие поддержку местных чиновников и распоряжающиеся своими подчинёнными как холопами.

Введение "аббревиатурных" экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) — это тоже один из аспектов вестернизации, польза от них весьма сомнительна, а вред очевиден для любого учителя. Как пример, приведу ОГЭ нынешнего года. Ответы по многим экзаменационным предметам, в том числе по русскому языку, можно было купить в интернете за 700-1000 рублей. Вот почему в классе, где работала одна моя близкая знакомая, поставившая всего одну годовую пятёрку, вдруг обнаружилось 20 отличников! Очевидно, что слив ответов в интернет — это умная и умелая диверсия против российского образования, да и государства в целом, однако я что-то не слышал, чтобы проводилось соответствующее расследование или были на министерском уровне сделаны правильные выводы из этого вопиющего случая. Впрочем такая ситуация прекрасно устраивает чиновников: можно рапортовать наверх о необыкновенных достижениях учащихся в освоении главных школьных дисциплин!

Когда началась СВО, российская школа принялась, правда очень медленно и как бы неохотно, реагировать на объективную реальность, которая настоятельно потребовала воспитания не "организмов с гаджетами", а героев, творцов и подвижников, которые способны и голову положить за други своя, и спасти Отечество с годину роковых испытаний. Так, на классных часах теперь ведутся "разговоры о важном", возвращается предмет НВП, переписываются или дорабатываются учебники по гуманитарным предметам.

Однако министерские чиновники, поставленные перед необходимостью определить правильный курс развития школы, порой демонстрируют столь рьяный энтузиазм, что он граничит с идиотизмом или саботажем. Например, на уроках начальной военной подготовки предполагается обучать школьников управлению беспилотниками! Но где взять примерно сто тысяч учителей, умеющих обращаться с дронами, и до полумиллиона этих самых БПЛА? Если бы в России имелось такое количество военных специалистов, то наверняка наша армия давно бы захватила Киев!

Система образования в любой стране весьма консервативна и не только отвечает на запросы времени и общества, но и управляется властной элитой. Сейчас, когда Россия вступила в противостояние с коллективным Западом, которое обрело экзистенциальный характер, интересы общества и власти в значительной мере совпадают. И у чиновников уже не получится скрывать вопиющие провалы в системе образования ни от президента, ни от народа.

Кто-то может мне возразить, заявив, что российские школьники регулярно побеждают на различных международных олимпиадах. Однако знания без патриотических убеждений и твёрдой гражданской позиции никакой пользы нашей стране не приносят: многие "успешные" победители конкурсов почему-то оказываются на благословенном Западе. Могу привести недавний пример из своего опыта. Я четверть века был организатором и спонсором семинара "Юная литература Новороссийска". Один мой подопечный, весьма талантливый и продвинутый в компьютерных технологиях юноша, писавший пламенные патриотические стихи, а затем закончивший престижный столичный вуз, как только началась СВО, тут же эмигрировал в Израиль. Теперь он ярый израильский патриот!

Мало декларировать любовь к Родине, проводить гигантское количество мероприятий с обязательным подъёмом флага и хоровым исполнением гимна.

Лев Толстой верно заметил, что патриотизм — это глубоко интимное, скрытое в русской душе чувство, его ни в коем случае нельзя навязывать.

Отношение к Отечеству должно иметь сознательный характер и опираться на внятную государственную идеологию, которая может быть выражена всего тремя словами:

справедливость, развитие, патриотизм.

Именно в такой последовательности, поскольку невозможно по-настоящему любить и уважать страну, в которой нет социальной справедливости, которая пребывает в застое и гордится своими недостатками.

Я не отношусь к безудержным оптимистам-мечтателям, но уверен в том, что в очередной раз выпавшие на долю России суровые испытания пробудят во всём нашем обществе, и в простых людях, и в представителях элиты, чувство самосохранения, заставят вернуться к нашим национальным ценностям. А значит, и школа осуществит необходимую корректировку курса, не налетит на айсберг либерализма и, наконец, вернётся в родную гавань. То есть возродит лучшие традиции отечественной педагогики.