Кровные и родные: Многодетная приёмная семья из Рыбинска воспитала 28 детей

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Когда Светлана позвонила и сказала, что они с ребятами хотят внести свой вклад в победу нашей армии в СВО и решили вязать шерстяные пояса и носки для солдат, я в очередной раз подивилась, сколько же у неё и у Валерия силы, энергии, любви! Любви к детям, которых уже 28, к родине, к жизни. Но едва я подивилась носкам и поясам, как опять новость: семью Румянцевых пригласили в марте в республику Беларусь, чтобы поделиться опытом с белорусским юнармейским движением. И вот они уже мчатся в Минск. И вот уже присылают из поездки фотографии… А, вернувшись, почти сразу начинают готовиться к празднованию Дня победы. Теперь без них этот праздник ни в Ярославле, ни в Рыбинске не обходится.

Да, сейчас Валерием и Светланой Румянцевыми восторгаются. Рыбинские чиновники уже не мучают их проверками, выдвигают на различные конкурсы, в которых они становятся бесспорными лауреатами, областные власти без них не проводят ни один семейный праздник. Их то и дело приглашают на различные шоу и телепередачи федеральные каналы. А пять лет назад бывший тогда губернатором Ярославской области Дмитрий Миронов подарил семье Румянцевых машину.

А ведь было время, когда им приходилось побороться за права своих детей! Несколько жалоб от семьи в вышестоящие организации на произвол рыбинских чиновниц от педагогики…и реакция последовала незамедлительно! Проверки, попытки возбуждения уголовных дел, даже хотели изъять детей и раскидать их опять по детским домам и приютам… Да не тут-то было! Мальчишки встали горой за своих приёмных родителей, заступились и другие приёмные семьи. И бывший тогда главой Рыбинска Юрий Ласточкин жёстко сказал чиновницам:

— Семью не трогать!

Не послушались. Подали в суд разного рода иски, в том числе и об изъятии детей, которым якобы (смешно и трагично!) грозит опасность. Все иски, все судебные процессы семья Румянцевых выиграла.

Сменились в Рыбинске чиновницы. И теперь к семье Светланы и Валерия — почёт и уважение. И есть за что! 28 детей вырастили и воспитали. И сейчас в семье воспитываются девять мальчиков. Светлана говорит о сыновьях так: "Двое — кровные, остальные — родные".

А дело было так. Валерий и Светлана поженились в 1984-м году. Спустя 20 лет, когда два сына выросли, супруги решили стать приёмными родителями для двух маленьких братиков, родителей которых лишили родительских прав. И получилось сразу! Светланины организаторские и педагогические способности, Валерин опыт военной службы и привычка к дисциплине и, главное, огромное желание иметь большую дружную семью… Что ещё надо, чтобы стать успешной многодетной семьей?

Приёмные родители с самого начала поняли: важно не просто накормить, одеть, обуть и отправить в школу детей, главное — сделать из них полноценных молодых людей, творчески и физически развитых, хорошо ориентирующихся в жизни и умеющих не только уважать других, но и постоять за себя. Стали учить детей шить, вязать, вышивать — чтобы развивалась мелкая моторика. Отдали в танцевальный кружок. Стали успешно выступать, но вскоре просто кружка стало мало. И Румянцевы создали творческое объединение "Русские традиции", в котором участвуют все мальчики.

Посыпались приглашения на различные мероприятия, выступления на самых высоких уровнях, участия в конкурсах и проектах. А в августе прошлого года многодетная приёмная семья Румянцевых стала победителем Всероссийского конкурса "Семья года".

А в апреле 2022 года все воспитанники нашей семьи дали присягу и вступили в ряды патриотического движения "Юнармия". И вот спустя без малого год — в Беларусь в составе делегация юнармейцев из Ярославской области. Им выпала честь представлять Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение Ярославской области "ЮНАРМИЯ". Мальчики выступали со своими зажигательными танцами, дарили коврики, носки, поделки собственного производства, поздравили белорусский военно-патриотический клуб "Орлята" с годовщиной образования. Побывали они в Храме всех святых, Мирском замке, военно-историческом комплексе в деревне Станьково. Но особенное впечатление произвела на них встреча с композитором Эдуардом Ханком — автором гимна Юнармии. Эдуард Ханок — известный советский, белорусский и российский музыкант и композитор, Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР, Народный артист Беларуси, автор таких популярных песен как "Лягу, прилягу", "То ли ещё будет", "Малиновка", "Два поля", "Я у бабушки живу", "Зима", "Завируха", "Жавраначка" и многих др.

И вот — дорога домой. А дома ждут новые дела и идеи. Впрочем, много чего нужно совершенствовать и из старых…

Как Роман Румянцев и его "подмастерья" грузовик воскресили.

Кровный сын Светланы и Валерия Роман, человек очень творческий и креативный, несколько лет назад задумал восстанавливать раритетные машину. Вместе с остальными мальчиками, конечно. К 75-летию Великой Победы был запущен федеральный проект "Машины Победы". Люди объединились, чтобы восстановить "Машины Победы" с личной историей, показать современникам воочию, какой была легендарная военная техника. И тогда ярославские власти вспомнили про многодетную семью Румянцевых, которая, казалось им, может практически всё! И вот взялись за восстановление машины ГАЗ-69. Получилось. Потом решил восстановить ГАЗ-63 с "гуськом". Помогали всей семьей! Все мальчишки Румянцевых с удовольствием стали "подмастерьями" у старшего брата. Трудились три года! А как поехали они по городу на военной машине с "гуськом", так им прохожие чуть не кланялись.

Потом решили воскресить грузовик, на котором мама Светланы, проработавшая всю жизнь шофёром.И взялся за восстановление ГАЗ-63. Фамильную реликвию ГАЗ-63 восстанавливали под руководством Романа опять же всей семьей! О ней знали в Рыбинске, и когда чиновники услышали о проекте "Машины Победы", то поспешили к Румянцевым — мол, у вас есть такая машина, выручайте! Так ГАЗ-63 — памятник истории семьи Румянцевых — попал в проект "Машины Победы". И 25 апреля 2020 года автомобиль своим ходом отправился в Ярославль. "ГАЗ-63" в Великую Отечественную не воевал, немного не успел. Спроектировали автомобиль как раз в самый разгар войны, а выпустили сразу после Победы. Поэтому он и вошел в проект "Машины Победы". Вместе с другими машинами 9 мая "ГАЗ-63" Романа Румянцева проехал в колонне на параде Победы на Советской площади в Ярославле.

Сейчас всей семьёй восстанавливают другие раритетные машины. Ну и, конечно же, не могли Румянцевы остаться в стороне, когда объявили СВО. Светлана прядет нитки из шерсти собак, и всей семьей дружно вяжут они носки и пояса. Уже отправлены бойцам две партии носков — две сотни пар. И двадцать поясов.

А живут они в большом деревянном доме в деревне, в двух шагах от города. Уехали из большой городской квартиры на простор. И опять же — для мальчишек лучше. Помогать матери по хозяйству, отцу и старшим братьям по строительству, ведь в жизни это — наипервейшие навыки. И жизнь в деревне вовсе не мешает несколько раз в неделю ездить в город на репетиции участвовать во всех самых престижных фестивалях и конкурсах, побеждать и придумывать новые проекты.