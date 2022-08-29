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Автор Сергей Лебедев

Российские правительство убеждает предпенсионеров, что трудовой стаж — это сон

Общество

Недавно премьер Мишустин заявил, что в России ускорят создание нового пенсионного фонда.

Российские правительство убеждает предпенсионеров, что трудовой стаж — это сон

"Правительство активизирует работу над нормативной базой для создания в России единого Фонда пенсионного и социального страхования. Объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС) сделает получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан", — сказал второй человек после президента.

А тут ещё сообщают, что у нашего цирка есть проблемы. Например, говорят, что нет средств на латание крыши столичного цирка, уничтожается уникальная школа российского циркового искусства.

Да бросьте вы. Один сатирический номер поиска работы "кому за 60" в нынешних московских центрах госуслуг наберёт достаточно средств у зрителей и на крышу, и на вкусняшки для тигров. Тем более, что премьер почему-то не сообщил, куда делись деньги из старого пенсионного фонда.

Сегодня работу ищут не только те, кто вчера окончил школу, но и те, кого отправили в разряд "пенсионных рабов". В частности, это коснулось моего поколения: год рождения — 1961.

Буквально одним росчерком пера все наши миллионные отчисления в ПФР оказались в топке. А вернее, скорее всего, за 30 лет разворованы. Здесь не хватит места, чтобы перечислить всё сообщение СМИ о миллиардах рублей, которые осели в чьих-то карманах. Материалы о возвращении средств не проходили. Крайними власть сделала стариков.

В начале года те, кому за 60 лет, приходя на "биржу труда" в "мои услуги", практически всегда получали пособие по безработице. 10 тысяч рублей, в лучшем случае. По сути, государство перекладывало червонец из нашего кармана в свой карман. Это стоимость оплаты ЖКУ, а там — живи как хочешь. С мая всё изменилось.

Как выяснилось, теперь вы не получите даже "клопейки". Но зато забавен сам процесс поиска работы, который чиновники по чьему-то указанию начали применять для стариков-предпенсионеров.

Сюжет. Клоун Карандаш приходит за пособием. Мадам с улыбкой берёт его паспорт — чёрт, за 60. Улыбка сходит с лица. Вопрос: а где вы искали работы. Ответ: "ху ху ру", "джубы ру" и другие "ру".

Чиновница начинает лазать по этим сайтам минут двадцать. Судя по тому, что на нынешнюю "биржу труда" никто не идёт (в очереди в кабинеты со страждующими найти работу —  практически никого, хотя здесь сидят и скучают человек 15 чиновниц), приход Карандаша для них — это развлечение.

Карандашу распечатывают пару страниц текста. В частности, склад, куда надо ехать 3 часа, курьер и ещё что-то с потолка. Причём, все эти адреса надо объехать и привезти визы, что они Карандашу отказали. Кому за 60 лет, напомните Карандашу, какие у вас болячки. А это и язва желудка, почки, аритмия и ещё чёрт знает чего. А уж на боли в руках и ногах не жалуются только покойники.

"Биржа труда" — мираж

Издевательство это или профанация работы? Полагаю, что многие предпенсионеры так же, лазая по сайту, за деньги могут искать работу страждущим. А если ещё государство выделит деньги на бумагу, я готов лично за полчаса распечатывать страждущим вакансии на десяти страницах. Неважно, какая и кому. Главное, помощи вы от властей не получите.

Может быть, разогнать или сократить, хотя бы наполовину, скучающих дам "на бирже труда" и по рублику дать нам? А ведь у них, вероятно, есть и начальник, а у него — замы и прочее.

Судя по сообщениям нынешних СМИ, действительно, мужик после 60 должен умереть. Об этом говорят и мои знакомые, родственники, одноклассники и сокурсники. Увы, и женщины постепенно подтягиваются к хорошему определению: "Мы —  низшее звено в нынешней пищевой цепи". Любимые болячки этого звена — онкология, инсульт и сердечко.

Неслучайно в одном из опросов сообщалось, что сегодня работу находят, в основном, только через знакомых и родственников. Права была чиновница из соседнего кабинета, которая мне с сожалением сказала в коридоре — не ходите сюда, здесь вам никто не поможет.

Обвально в СМИ идёт информация о том, что кому-то на карту "Мир" придёт тысяча рублей, какие-то пенсионеры получат червонец, а кто-то вообще утонет в рублях.

Хотя, всё чаще сегодня можно увидеть бабушек с пластмассовыми коробками у магазинов "Пятерочка" или "Дикси". Почему бабушек? А потому, что наши мужики оказались более слабыми в борьбе за жизнь. Бабули ничего не просят — они просто стоят. По годам видно, что у них есть пенсия (вопрос — какая), а что делать тем, у кого её отняли?

Забудьте о своём трудовом стаже — это всё сон

В позапрошлом веке у русского писателя Ф. М. Достоевского была забавная повесть "Дядюшкин сон". Сюжет гениален: старику внушают, что всё, что он сделал, — это сон.

Вот и ложатся российские предпенсионы на голодный желудок спать (совет от Муми-тролля — надо набить живот хвойными иголками) в ожидании светлого будущего. Умирать-то не хочется, хотя от Госуслуг уже и получено сообщение, что вас через пару лет ожидает пенсион, а вашего стажа хватит на две пенсии. Но её нет, то бишь пенсии, а надо рыботать.

И, судя по нынешним реалиям, нет гарантии, что вы получите пенсию и через три года. Если доживёте. Сменится президент, опять обворуют ПФР или столицу перенесут в Вологду.

Вот и слетается к засыпающему российскому предпенсионеру всё наше нынешнее руководство страны вкупе с избранниками народа из Федерального Собрания, взяв на себя роль древнегреческого бога сна Гипноса: "Ах, у тебя трудовая книжка с 1978 года, ты работал на заводе Счётно-аналитических машин, телевизионном НИИ, с тебя брали налоги за работу в стройотрядах, публикациях в СМИ. Чёрт, ну зачем ты так убивался. А вообще-то, это всё сон. Спи спокойно… 61 год — это уже слишком. Даже мы иногда себе такого не позволяем".

Ну, а если проснулся, дай совет ровесникам-предпенсионам: заранее озаботиться памятниками на могилку. Хоть и обещает московский мэр нищету похоронить даром, но цены на ритуальные услуги растут. А эпитафия для предпенсиона будет одна:

"Жил честно, целый век трудился и умер гол, как гол родился".

Первый русский баснописец Иван Хемницер знал, о чём писал…

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы пенсия работа зарплата пенсионный фонд михаил мишустин
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