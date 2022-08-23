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Автор Ирина Гусакова

Психолог Серебрякова: "Не надо в последнюю неделю заставлять ребёнка читать все 135 книг"

Общество

Последняя неделя лета. Многие родители уже начинают испытывать тревогу, ведь скоро снова начнётся: ранний подъем, уроки, придётся справляться с усталостью своей и ребёнка, преодолевать многочисленные трудности… Но мы уже знаем, что всё это преодолимо. Начнутся и друзья, и праздники, и интересные занятия, и каникулы, и золотая осень с романтичными дождями, семейные посиделки, а также много всего нужного и полезного, что дарит нам пусть и не простая порой школьная жизнь. Итак, как мы можем помочь нашему ребёнку не впадать в ужас и невротичные переживания перед тем, что скоро, совсем скоро снова в школу. Лайфхаками поделилась с читателями Pravda.Ru детский и семейный психолог Мария Серебрякова.

Психолог Серебрякова: "Не надо в последнюю неделю заставлять ребёнка читать все 135 книг"

Как подготовить ребёнка в школу: советы психолога

Если вы и ребёнок вспомнили неожиданно, что задавали на лето много домашних заданий — не надо в последнюю неделю заставлять ребёнка сделать весь этот гигантский объем и прочитать все 135 книг, которые, конечно, очень хочется срочно запихнуть в голову и сделать невозможное. Мы, к сожалению, не сможем это сделать, а только усилим стресс у ребёнка. Лучше сделать эту неделю спокойной, чтобы ребёнок смог вспомнить, чем бы он хотел позаниматься, и поделал это расслабленно.

Лучше к этому времени вернуться из всех поездок, чтобы ребёнок смог выдохнуть и спокойно прийти в себя. Можно начинать потихоньку возвращать режим. Ложиться на полчаса раньше и вставать на полчаса раньше, и так к 1 сентября ребёнку будет легче встать утром.

Хорошо созвониться с друзьями и устроить перед 1 сентября гусятник воспоминаний о лете, где ещё до школы ребёнок сможет увидеть своих одноклассников, пообщаться с ними, поиграть в игры, и тогда ему не так страшно будет уже идти в школу.

Можно давать маленькие задания, задачки, для тренировки, для повторения материала, но такие, где мы не будем выпускать свою тревогу примерно таким образом:

"Вот! Я так и знала, знал, что ты ничего не помнишь! Все мозги за лето растерял! Быстро решай эти пять задач! А то как ты пойдёшь в школу!"

А наоборот, создадим ситуацию успешности:

"Сколько будет 3 умножить на 7? О, помнишь! Обычно за лето всё выветривается. А почерк у тебя за лето стал ещё лучше, хотя ты совсем немного писал! Назови три прилагательных! Отлично! Вот видишь, ты быстро вспоминаешь. Неделя другая, и всё мозг вспомнит, и всё пойдёт как по маслу, ещё лучше, чем в прошлом году!"

Перед первым сентября усиливается тревога как у ребёнка, так и у его родителей. Хорошо провести последнюю неделю с удовольствием для всех. Много гулять, по возможности обниматься, вспоминать лето, и вместе решать, чем интересным можно заняться после первого сентября — планировать какие-то задачи на учебный год. Желательно, прежде всего, спросить ребëнка, чего бы он хотел достичь, что освоить. Можно обсудить, какие секции и кружки он хочет посещать. Но всë это не как договор, подписанный кровью, а скорее как намерение. Можно вспомнить какие-нибудь интересные моменты из прошлого учебного года. И в плане достижений, и в плане того, что было весело и интересно.

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Как подготовить ребенка к ШКОЛЕ
Куратор: Наталия Красовская
Темы школа
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Психолог Серебрякова: "Не надо в последнюю неделю заставлять ребёнка читать все 135 книг"
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