Катерине Босов не удалось завладеть активами погибшего мужа

17 июня 2022 г. Одинцовский городской суд поставил точку в тяжбе вокруг активов погибшего два года назад угольного олигарха Дмитрия Босова: судья Арина Кузьмина удовлетворила иск родителей и детей предпринимателя, лишив прав на наследство его вдову Катерину Босов. Теперь будет арестовано всё имущество, которым она пользовалась в России, деньги на счетах, акции угольной компании и т. д.

Этот очевидный и правомерный, по мнению многих наблюдателей, вердикт, тем не менее, стоил больших переживаний и нервов, усилий и расходов действительно законным наследникам бизнесмена.

Дмитрию Босову принадлежала группа "Аллтек", которая контролировала ведущего мирового производителя металлургических углей "Сибантрацит". После трагической гибели мужа в мае 2020 года Катерина Босов немедленно заявила о своём праве на половину принадлежавшего покойному мужу пакета акций "Аллтек" стоимостью около 40 млрд рублей. Интересы и права других семерых наследников, в том числе родителей Дмитрия и его детей, "антрацитовую вдову", как стали её называть, не волновали.

Она воспользовалась доверием родственников, встала с их помощью во главе совета директоров "Сибантрацита", после чего решила их оставить без законной доли наследства, по сути, присвоив себе их акции компании "Аллтек". Буквально за несколько дней она внесла изменения в ЕГРЮЛ с помощью действий рублёвского нотариуса и налоговой инспекции, оценку действий которых ещё должны дать следователи. Суды всех инстанций признали действия вдовы незаконными и вернули похищенное в наследственную массу. А правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Более того, возникли подозрения, что Катерина, в своё время работавшая в сфере эскорта, сознательно довела мужа до самоубийства, чтобы завладеть его имуществом.

Тем не менее до сих пор ей удавалось остаться безнаказанной.

Решение Одинцовского суда, несомненно, станет важным прецедентом в этом деле и новой отправной точкой для восстановления справедливости.

Упомянутое уголовное дело о мошенничестве сперва было возбуждено не против Катерины Босов, а против "неустановленных лиц", но потом было внезапно закрыто в противоречие нормам уголовно-процессуального законодательства. Сбежавшая было за границу "антрацитовая вдова" вернулась в Россию и развернула кампанию травли против матери своего погибшего мужа. Причём она не постеснялась разыграть актуальные "украинскую" и "американскую" темы, сделав упор на том, что защитники матери якобы связаны с этими странами.

Теперь, похоже, ситуация становится зеркальной: вновь покинувшая страну Катерина Босов по примеру других беглецов пытается представить себя "жертвой российского режима". Вдова бизнесмена заявила, что для защиты "своих прав и законных интересов" её дочери инициировали судебный процесс в окружном суде города Лимасол (Кипр). В заграничном суде, как обычно, рассказываются истории о преследованиях по политическим мотивам, о вынужденном отъезде из-за несогласия с действиями российских властей и поддержки одного скандального оппозиционера.

Впрочем окружной суд Лимасола в этом деле вряд ли окажется авторитетнее Одинцовского городского суда, который фактически признал факт попытки незаконного обогащения Катерины Босов за счёт покойного мужа. При вынесении решения российский федеральный судья, скорее всего, приняла к сведению и факты того, что супруга предпринимателя подмешивала мужу психотропные препараты, тем самым приближая трагический финал.

Сегодня цели некогда претендовавшей на многомиллиардные активы Катерины Босов сводятся к одному: не быть выданной из Италии, куда она бежала, российским правоохранительным органам, у которых к "антрацитовой вдове" накопилось много вопросов. Мосты в Россию у молодой вдовы сожжены и по другой причине: очень уж много в статьях, опубликованных в зарубежных СМИ, было вылито грязи на руководство страны. Во всех публикациях говорилось, что она "жертва режима" и преследуется за свои "демократические" взгляды.

В ответ на депутатский запрос председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной о ситуации с уголовным делом в отношении вдовы известного предпринимателя — угольщика Дмитрия Босова — Катерины — заместитель министра внутренних дел генерал Сергей Лебедев уведомил Госдуму РФ, что главным следственным управлением ГУ МВД по Московской области проводится расследование уголовного дела, "возбужденного по факту приобретения Босов К. Е. путем обмана права на принадлежавшую скончавшемуся Босову Д. Б долю в уставном капитале коммерческой организации". При этом замглавы МВД РФ подчеркнул, что "принятое 11 октября 2021 г. решение о прекращении названного уголовного дела в рамках проверки отменено". Речь идёт о деле, возбужденном в отношении вдовы бизнесмена Катерины Босов 9 сентября прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

История Катерины Босов стала ещё одним, к сожалению, неоригинальным примером того, как женщина "с низкой социальной ответственностью" получила шанс начать и прожить новую достойную жизнь. Однако алчность и желание заполучить желаемое любой ценой, как показывает практика, увы, могут довести до уголовного преступления и привести на скамью подсудимых, несмотря на попытки скрыться в эмиграции.