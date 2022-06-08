Германия забыла, кто вёл жестокие войны, и будет за это наказана

Ангела Меркель назвала СВО "жестоким нападением". Немцы должны молчать, как рыбы, и не рассуждать на такие темы, как войны. И, тем более, не должны давать им определения.

Меркель обвинила РФ в "жестоком нападении" на Украину

"Вторжение России в Украину — это жестокое нападение, не уважающее права человека, и этому нет оправдания", — заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своём первом интервью после ухода с поста.

Она добавила, что нападение было большой ошибкой Владимира Путина, но она никоим образом не будет извиняться за свои попытки на посту канцлера найти дипломатическое решение растущей напряженности в отношениях с РФ.

"Мы не должны обвинять дипломатию только в том, что она не сработала", — сказала политик.

Меркель отметила, что никогда не была наивной в отношении "ненависти" президента России к западной модели демократии.

Она уточнила, что несколько раз предупреждала своих коллег, что Путин хочет разрушить Европейский Союз, который, по его словам, является дочерним проектом оборонного пакта НАТО.

Германию надо поставить на её историческое место жестокого агрессора

Когда Меркель, сказала, что "нападение было жестоким", ей надо было напомнить, как Германия разожгла и вела Вторую мировую войну. Впрочем, немецкие журналисты на это не способны.

Во время немецкого вторжения в Россию за четыре года были сожжены дотла сотни тысяч деревень и городов, а советских людей погибло более 26 миллионов. Из них военные потери составляли лишь около 7 миллионов, а остальные погибшие были гражданскими людьми, убитыми, в том числе, в концлагерях.

Немцы вырывали золотые зубы, делали из кожи абажуры, а из костей — мыло. Экспериментировали над женщинами, детьми и стариками, чтобы посмотреть, как долго они смогут выдерживать боль, сопротивляться болезням, голоду и так далее.

Поэтому немцы должны молчать, как рыбы, и даже не рассуждать на такие темы, как войны и, тем более, не должны давать им определения.

Путин упредил войну на территории России

Путин не совершил ошибку, он упредил Запад с его новым планом "Барбаросса", и теперь чётко руководит военной операцией. Когда он уничтожит фашистскую Украину, подойдёт очередь и фашистской Германии. Это будет неизбежно после всего того, что они вкупе сотворили с русским населением Украины.

Россия на протяжении 30 лет Европу дёшево кормила, снабжала нефтью, газом, рудой, удобрениями, лесом и т. д.

Германия, в том числе, жила на широкую ногу, строила своё государство благосостояния. Одно лишь было у Путина условие: не втягивать постсоветские страны в игры с НАТО.

Но, увы, для Запада мало было обладания двумя третями мира, он захотел всё.

Германия не исполнила гарантии по миру на Украине

Германия была гарантом соглашений с Януковичем и Порошенко, но первого Берлин предал, а второму, как и Зеленскому велел и дальше убивать русских.

Не кто иной, как Меркель, отдала Украину на откуп нацистам, чтобы убить этим Россию. Порошенко хотел, чтобы русские дети не ходили в школу, а прятались по подвалам, чтобы они не говорили по-русски, и бомбил их в Донецке и Луганске. И это вы не считаете геноцидом?

Путин всех вас предупредил, что может произойти, если продолжится геноцид, если Украину будут затягивать в НАТО, но вы не поверили, поэтому теперь настало время совсем другой дипломатии — канонерок, и она очень хорошо убеждает.

Меркель подала в отставку с поста канцлера после прошлогодних парламентских выборов после правления Германией с 2005 по 2021 год. На прошлой неделе она объявила, что поддерживает все усилия правительства Германии, ЕС, США, НАТО, G7 и Организации Объединенных Наций, направленные на "прекращение этой варварской агрессивной войны против России".

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