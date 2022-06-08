Турне Кириенко обозначило планы Кремля в отношении освобождаемых на Украине территорий

Визит Сергея Кириенко в Мелитополь, Херсон и Бердянск расставил точки над I в отношении планов Кремля по освобождённым от нацистов территориям.

Знаковые заявления после визита Кириенко

Ответственный за внутреннюю политику в администрации президента (АП) Российской Федерации Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил на этой неделе Бердянск, Херсон и Мелитополь. После этого местные руководители сделали знаковые заявления.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители всей Украины вне зависимости от места регистрации теперь смогут подать заявление на получение российского паспорта в Херсонской области.

По его словам, многие люди, которые приехали из других областей и сейчас находятся на территории Херсонской области, хотели бы получить российский паспорт.

До вчерашнего дня им отказывали в приеме документов, однако теперь эти ограничения сняты, сказал Сальдо.

Глава военно-гражданской-администрации (ВГА) Мелитополя Галина Данильченко посетила отделение Федеральной миграционной службы Мелитополя, где отдала полный пакет документов для оформления гражданства Российской Федерации. Она сказала, что город "начинает готовиться к референдуму".

Эти слова подтвердил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Он заверил, что подготовка к референдуму займет несколько месяцев, а сам он пройдёт в этом году. Владимир Рогов добавил, что первая партия паспортов РФ в области будет выдана в День России, 12 июня.

Это говорит об уверенности чиновников в том, что РФ не уйдёт из Херсонской и Запорожской области.

По аналогии с вхождением Крыма

О визите Кириенко в Херсон написал в своем Телеграм-канале депутат Госдумы и координатор "Единой России" по молодежной политике Игорь Кастюкевич. По его словам, замглавы АП заявил, что включение региона в состав России "будет полноценным, по аналогии с вхождением Крыма".

Кириенко, как пишет Костюкевич, сообщил также, что РФ планирует финансировать из бюджета все направления деятельности, которые ранее финансировались Украиной. Это касается соцвыплат, пенсий и зарплат бюджетникам.

Крымский сценарий ждёт все исконно русские земли на Украине

11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что освобождённые от националистов южные территории Украины войдут в состав России.

По его словам, "Россия больше не позволит попирать основополагающие права наших соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада".

Президент Владимир Путин пообещал перед началом спецоперации провести на Украине "настоящую декоммунизацию", то есть вернуть России подаренные большевиками Украинской ССР исконно русские земли.

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