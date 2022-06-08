EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Турне Кириенко обозначило планы Кремля в отношении освобождаемых на Украине территорий

Политика » Власть » Кремль

Визит Сергея Кириенко в Мелитополь, Херсон и Бердянск расставил точки над I в отношении планов Кремля по освобождённым от нацистов территориям.

Турне Кириенко обозначило планы Кремля в отношении освобождаемых на Украине территорий

Знаковые заявления после визита Кириенко

Ответственный за внутреннюю политику в администрации президента (АП) Российской Федерации Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил на этой неделе Бердянск, Херсон и Мелитополь. После этого местные руководители сделали знаковые заявления.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители всей Украины вне зависимости от места регистрации теперь смогут подать заявление на получение российского паспорта в Херсонской области.

По его словам, многие люди, которые приехали из других областей и сейчас находятся на территории Херсонской области, хотели бы получить российский паспорт.

До вчерашнего дня им отказывали в приеме документов, однако теперь эти ограничения сняты, сказал Сальдо.

Глава военно-гражданской-администрации (ВГА) Мелитополя Галина Данильченко посетила отделение Федеральной миграционной службы Мелитополя, где отдала полный пакет документов для оформления гражданства Российской Федерации. Она сказала, что город "начинает готовиться к референдуму".

Эти слова подтвердил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Он заверил, что подготовка к референдуму займет несколько месяцев, а сам он пройдёт в этом году. Владимир Рогов добавил, что первая партия паспортов РФ в области будет выдана в День России, 12 июня.

Это говорит об уверенности чиновников в том, что РФ не уйдёт из Херсонской и Запорожской области.

По аналогии с вхождением Крыма

О визите Кириенко в Херсон написал в своем Телеграм-канале депутат Госдумы и координатор "Единой России" по молодежной политике Игорь Кастюкевич. По его словам, замглавы АП заявил, что включение региона в состав России "будет полноценным, по аналогии с вхождением Крыма".

Кириенко, как пишет Костюкевич, сообщил также, что РФ планирует финансировать из бюджета все направления деятельности, которые ранее финансировались Украиной. Это касается соцвыплат, пенсий и зарплат бюджетникам.

Крымский сценарий ждёт все исконно русские земли на Украине

11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что освобождённые от националистов южные территории Украины войдут в состав России.

По его словам, "Россия больше не позволит попирать основополагающие права наших соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада".

Президент Владимир Путин пообещал перед началом спецоперации провести на Украине "настоящую декоммунизацию", то есть вернуть России подаренные большевиками Украинской ССР исконно русские земли.

Читайте по теме: Амбиции президента: Дмитрий Медведев стал главным "ястребом" России

Визит Лаврова в Сербию провалился из-за негибкости системы МИД

Молдавию готовят к открытию второго фронта против России

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы херсон владимир рогов сергей кириенко
Новости
Капитан Ераносян: Польша собирается занять Западную Украину
Лавров ответил украинскому журналисту на обвинение в "воровстве" зерна
Между Крымом и Запорожской областью восстановили железнодорожное сообщение
Закарпатье пошло против Киева и отказалось делиться топливом
Депутат Бессараб: пособия в России вырастут в полтора раза к 2025 году
ВСУ обстреляли центр Донецка: есть раненые
Московский школьник создал приложение по распознаванию дорожных знаков
Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса
Британский наёмник рассказал, что приехал на Украину из-за жизненных проблем
Sohu: Россия перехватывает у НАТО инициативу в Арктике
Популярное
Мир. Новости мира
American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма

Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.

American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Силовые структуры
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Мир. Новости мира
Iltalehti: Макрон напугал Киев словами о недопустимости "унижения РФ"
Силовые структуры
Су-30 ВКС РФ заходит на Ми-14 ВСУ перед его уничтожением над островом Змеиный
Олег Подгорецкий У России нет идеологии, но есть надежда на советское прошлое Олег Подгорецкий Игорь Буккер Запад ищет альтернативные пути решения "конфликта на Украине" Игорь Буккер Людмила Черткова Цели СВО должны включать деоккупацию сознания украинцев Людмила Черткова
Силовые структуры
Аналитик Рожин: задача ВС РФ уничтожить как можно больше живой силы ВСУ
Мир. Новости мира
Financial Times: Зеленский снова захотел вступить в переговоры с Путиным
Главу МИД Италии напугало то, как Медведев объяснил резкость своих высказываний
Политика. Новости и аналитика
Главу МИД Италии напугало то, как Медведев объяснил резкость своих высказываний
Последние материалы
Лавров ответил украинскому журналисту на обвинение в "воровстве" зерна
Создание союзной армии и вывоз украинского зерна обсудили главы ФРГ и Литвы
Между Крымом и Запорожской областью восстановили железнодорожное сообщение
Закарпатье пошло против Киева и отказалось делиться топливом
Депутат Бессараб: пособия в России вырастут в полтора раза к 2025 году
ВСУ обстреляли центр Донецка: есть раненые
Московский школьник создал приложение по распознаванию дорожных знаков
Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса
Турне Кириенко обозначило планы Кремля в отношении освобождаемых на Украине территорий
Британский наёмник рассказал, что приехал на Украину из-за жизненных проблем
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников