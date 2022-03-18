У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна"

Российская военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины вскрыла гнойник, долгое время назревавший в самом российском обществе. "Вероломное" принуждение Незалежной к миру обнажило такие глубины духа человеческого, что Марианская впадина покажется мелкой канавкой.

Аллея Ангелов в Донецке

Публика, расслабленная привычным развлекательным контентом а-ля "очередная инстасамка вывезла своего очередного инстасамца на очередные Мальдивы" (или наоборот, неважно), первое время с изрядным изумлением взирала на удивительный флешмоб "мне стыдно быть русским", когда популярные инфлюэнсеры стройными рядами принялись каяться за "российское вторжение на Украину".

Некоторые, на всякий случай, на английском языке — ну чтоб сразу было понятно, кто адресат сих месседжей.

Ожидаемо рыдания с проклятьями посыпались из аккаунтов украинских звёзд, причём чаще всего в хоре причитаний раздавалось исконное "А нас-то за шо?" Резонный встречный вопрос: "Что ж вы не рыдали о растерзанном на Майдане "Беркуте", о людях, заживо сожжённых в одесском Доме профсоюзов, о тех, кого в Донбассе восемь лет утюжит ВСУ запрещённым оружием?" в лучшем случае риторически повисал в воздухе… Причина редкостно синхронных слёз и показательных соплей вскрылась спустя пару дней: банально проплаченная пиар-акция. Да, некоторым всё равно что рекламировать — фуфломицин или пацифизм, а расценки на рекламные посты топовых блогеров можно найти в Сети.

На этом фоне неожиданные грани личности проявили Николай Басков, Тарзан (Сергей Глушко), Тимати (Тимур Юнусов). В частности, натуральный блондин российской эстрады, ранее прославившийся зашкварными коллаборациями и трэшовыми клипами, заявил:

"Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. И хватит вытирать ноги об Россию!"

Импозантный Тарзан сообщил обомлевшей публике, что его как офицера запаса российской армии не напугать лишением возможности "носить чужие трусы", а одиозный Тимати, в свою очередь, напомнил украинским звёздам, какой именно стране они обязаны своей популярностью и гонорарами.

"О как!" — сообразила вконец обалдевшая от таких метаморфоз публика. И напихала "полные панамки" в аккаунтах разнокалиберных селебряшек, у которых в конце февраля внезапно и массово вдруг приключился сезон отпусков, каникул и приступов любви к заграничным родственникам.

Апофеозом "борьбы за всё хорошее против всего плохого" на данный момент стал инцидент на Первом канале. Барышня с плакатиком No War стала героиней первых полос зарубежных таблоидов. А о случившейся в тот же день чудовищной атаке Донецка упомянула от силы пара изданий.

Понятно, что на Первом канале барышня, выступившая против "российской пропаганды", больше работать не будет. Но она уже дала интервью рупору британской пропаганды BBC. Назвала себя патриоткой, пожаловалась, что её маму "зазомбировал Владимир Соловьёв". И даже новую работу ей уже предложили — в издании-иноагенте.

Ура-патриоты сейчас требуют для неё максимально сурового наказания — "чтоб другим неповадно было". Но всё-таки дураков, а особенно дур, у нас принято жалеть. Жизнь сама накажет: вряд ли этой "патриотке" удастся когда-либо снова найти хорошую работу в России.

Второй акт "марлезонского балета"

Zнак в поддержку спецоперации РФ на Украине

Когда стало более-менее ясным, что "последних китайских предупреждений" от Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина больше не будет, и российская армия не понарошку выполняет поставленные задачи по демилитаризации и денацификации соседней жёлто-синей страны, начался "массовый исход". Наконец-то начали схлопываться одна за другой инфопомойки, годами лившие грязь и другие вонючие субстанции на Россию и её граждан, поувольнялись с федеральных телеканалов некоторые медийные персоны, шустрой стайкой прыснули за границу "оппозиционные деятели", а ещё Роскомнадзор громко захлопнул двери Рунета перед двумя детищами корпорации Meta, разрешившими призывы к насилию в отношении граждан РФ.

Ох, что тут началось! Словно с началом марта общество, в большинстве своём, очнулось от длительной спячки и с энтузиазмом утренней гимнастики взялось за уборку всего, что завалялось и запылилось. И забурлило, и понеслось, как река в половодье.

Из России уходит Макдоналдс? Да и скатертью дорога, здоровее будем! Модные бренды? Эй, российские дизайнеры, где там ваши новые коллекции? Запад отказывается от российских углеводородов? Китай скажет за это большое спасибо. Ну, что там ещё в вашем санкционном "пакете с пакетами"? Запрет на импорт "предметов роскоши, чёрной икры и водки" вызвал уже просто откровенный ржач.

При этом ни для кого не секрет, что Россия ещё даже не начинала вводить контрсанкции, а коллективный запад уже взвыл от роста цен на бензин, коммуналку и продукты питания.

В Кремле на происходящее смотрят философически.

"На фоне спецоперации проявляются и предатели, они исчезают из нашей жизни — кто-то покидает должность, кто-то страну. … Так это очищение и происходит", — прокомментировал текущую ситуацию пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Действительно, когда президент России оставил свою обычную дипломатическую сдержанность и начал называть вещи своими именами:

пока ещё правительство пока ещё Украины — "шайкой наркоманов и неонацистов";

людей, которые в России зарабатывают, а ментально живут на Западе — "пятой колонной" и национал-предателями,

"Многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, с нашим народом, не с Россией. И это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Такие люди могут и мать родную продать, только лишь бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты", — уточнил президент.

— многое стало понятно.

"Новый тридцать седьмой"

Российский бронепоезд на Украине

В принципе, достаточно снять "розовые очки" (а у поколения, пережившего "святые 90-е", они разбились вдребезги ещё тогда), чтобы увидеть: против России действительно идёт война. На истребление. На уничтожение самого понятия "русский". Запад окончательно перестал стесняться и сбросил свои толерантные улыбчивые маски. И эта война — без правил.

"Не тешьте себя иллюзиями — вы никогда не станете родными западному миру. Вас могут подкупать, обманывать, путать и запугивать. Однако суровая правда жизни такова, что мировая повестка — нас уничтожить. Пусть не сразу, но наверняка. … Русский — это больше национальности. Это мировоззрение, это позиция, это долг, это личное откровение. … Вам сейчас будет тяжело, потому что на русских объявлена охота. Тот, кто надеется, что это минует его — идиот", — охарактеризовал действительность Иван Охлобыстин.

Пропагандисты и ура-патриоты требуют "новый 37-й". Погодите, охолоните: этак в угаре мы от "самоочищения общества" влёгкую скатимся к "чисткам" и доносам на "недостаточно патриотично настроенных". Действительно ли это то, что нам нужно?

"Надо понимать, что мы находимся в такой ситуации, что если ты не со своей армией, то с чужой. А с другой стороны, если мы начнём сейчас сведение счётов, то не знаю, что мы от этого выиграем", — высказался по этому вопросу вице-спикер Госдумы Пётр Толстой на радио "КП".

Вот и я не знаю.

"Русская весна"

"Русская весна" в Севастополе, Крым

Пресловутая "пятая колонна" не является пропагандистским мифом. Людей с подходом "что ещё я могу поиметь с этой страны?" у нас достаточно. Но общество, как будто "вдруг", начинает понимать, что настоящие герои и звёзды — это никакие не успешные инстасамки и модные тиктокеры. И они среди нас: это такие же обычные

врачи, вытаскивавшие людей с того света во время недавней пандемии;

военные, вразумляющие сейчас потерявшую всякие берега шайку наркоманов и неонацистов;

и десятки миллионов других обычных людей, которые просто делают свою работу.

В этом нет разухабистого, шапкозакидательского ура-патриотизма. Но есть твёрдая и спокойная уверенность, что здесь и сейчас ты нужен своей стране. И для страны ты — не просто "винтик в системе", а человек и гражданин. Так должно быть. И господа с фигой в кармане и камнем за пазухой в эту парадигму, конечно, не вписываются.

Понятно, что будет трудно и спокойной жизни нам не дадут — слишком сильно Россия раздражает Запад самим фактом своего существования. Ну так то известные трудности: нам в открытую говорят, что будут и далее "рвать нашу экономику в клочья", но при этом продолжать выкачивать ресурсы из нашей страны. Так что и нам следует идти до конца в этом противостоянии. И лишь когда до всех дойдёт, что

Страна героев — это мы. Каждый из нас.

— тогда и настанет настоящая "русская весна". И это будет явление уже не регионального порядка, как в случае с Крымом, который ровно восемь лет назад, 18 марта 2014 года, вернулся в Россию, а цивилизационного масштаба.

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