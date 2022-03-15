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Автор Людмила Черткова

Бешеных животных не лечат — их отстреливают

Мир » Бывший СССР » Украина

Украины больше нет. Переговоры вести не с кем. Украинская государственность прекратила своё существование 24 февраля по приказу Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Однако засевшая в Киеве шайка наркоманов и неонацистов считает иначе.

Переговоры Россия-Украина
 

Эти "бандерлоги" ведут себя так, словно не ВС РФ сейчас находятся близ Киева, а ВСУ маршируют по Красной площади и вот-вот ворвутся в ворота Спасской башни Кремля. Заявления киевской хунты о "неприемлемости" российских условий и выдвигаемые встречные требования о "полном отводе войск" раз за разом демонстрируют отсутствие даже проблесков какой-либо договороспособности. Впрочем, это даже и неважно: любой подписанный ими документ будет иметь ровно такую же юридическую силу, как известная надпись на заборе. Примером тому — Минские соглашения.

Но озверевшим нацистам мало того кровавого беспредела, который они устроили в захваченной ими стране. В понедельник, 14 марта, обстрелу подвергся центр Донецка. Украинская ракета "Точка-У" с кассетным боезарядом унесла жизни более чем двадцати мирных жителей ДНР, ранения получили несколько десятков человек.

"Снимал сегодня последствия взрыва в Донецке. Ко мне подошла бабушка. Её следователи не пускали к трупам. Говорит мне: "Сынок, ты можешь туда пройти?" Могу, говорю. "Сделай милость, подойди к погибшим. Мой муж пошёл в магазин, и его до сих пор нет. Боюсь, он среди погибших. Я ему сейчас позвоню. А ты послушай: будет ли телефонный звонок?" Я пошёл к трупам. У одного из них в брюках зазвонил телефон…" — рассказал документалист RT Вячеслав Гузь.

 

Это невозможно спокойно читать. Фото и видео последствий этого взрыва невозможно смотреть без содрогания. Однако, несмотря на то, что на месте трагедии оказались в том числе иностранные журналисты, показавшие всё как есть без прикрас, Запад привычно нацепил бельма на глаза и набрал полный рот — не воды, а крови. Ибо, продолжая своё We stand with Ukraine, является пособником и соучастником продолжающегося геноцида "неправильных" русских.

Но ещё кошмарней то, что эта атака готовилась заранее и жертв должно было быть гораздо больше. Накануне в Telegram была создана группа, некий "Союз матерей Донбасса", в которой утверждалось, что "наших мужей принудительно мобилизовали и без какой-либо подготовки кинули в горячие точки". Женщин, вступивших в группу по разосланным приглашениям, призывали в 12 часов дня прийти к зданию ОГА (областной госадминистрации) в центре Донецка, якобы "поинтересоваться судьбой насильно мобилизованных".

Именно в это время и в этом месте всё и произошло.

Пока осталось невыясненным, почему собрание не состоялось и при атаке пострадали случайные люди. Но уже доподлинно известно, что на эту фантасмагорическую мерзость оказались способны украинские "психвойска" (ЦИПсО). И даже более: вчерашние фотографии из Донецка они выдали за то, что якобы происходит сегодня в Киеве, и разгоняют коряво слепленный фейк в пока ещё доступном информационном пространстве. Так что можно уверенно прогнозировать, что пока спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины не будет завершена полностью, этот фашизм не прекратится.

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Поэтому, если и продолжать разговор о чём-то с киевской шайкой наркоманов и неонацистов, то вести переговоры с нашей стороны должен не Владимир Мединский, а Рамзан Кадыров — он лучше знает, как надо поступать с "бандерлогами". А в целом Украина, как

  • государство-террорист;
  • государство-шантажист;
  • государство-попрошайка;
  • государство-нацист;
  • государство-проститутка,

должна прекратить своё существование. Впрочем, по факту это уже так и есть. Формально ещё существует нелепое "жовто-блакитное" пятно на карте, но Сергей Шойгу скоро исправит это недоразумение. Потому что взбесившихся животных не лечат — их отстреливают.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина рамзан кадыров владимир путин
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