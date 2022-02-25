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Автор Елена Былкина

Кто из российских звёзд поддержал спецоперацию на Украине

Общество

Многие звёзды РФ после начала спецоперации на Украине публиковали "чёрные квадраты" с призывом "нет войне", однако некоторые знаменитости восторженно отреагировали на военные новости.

Кто из российских звёзд поддержал спецоперацию на Украине

В Instagram-аккаунте Ивана Охлобыстина появились снимки с митингов в защиту русского языка на Украине.

"Да" — русскому языку на Украине!" — написал под снимками артист.

Подписчики делились своим мнением под постом звезды сериала "Интерны".

"За мир и найти общий язык! Как хорошо было в СССР! Все были братья!";

"А мы хотим мир. Мы хотим жить спокойно";

"Люди, что с вами? Одесса проснулась в 5 утра от взрывов. И в течение дня по городу слышны взрывы. Вам нужна эта война? Мне и моим четверым детям — нет! наступает вечер, и мы не знаем чего ждать. Как укладывать детей спать и как переживём следующую ночь. Потому что ложиться спать просто страшно", — писали в Сети под постом Охлобыстина.

Никита Джигурда тоже вступился за русский язык на Украине.

"Когда 2-го мая 2014-го года нацики в Одессе заживо сожгли мирных людей в доме профсоюзов, а в студии Савика Шустера циничные политики Украины и массовка рукоплескали этому факту и говорили о том, что "коларадам" так и надо… Я за русский язык на века!" — написал артист в своём микроблоге.

Прохор Шаляпин обрушился на "чрезмерно стыдливых" коллег по шоу-бизнесу, отметив, что артистам нужно "боготоворить Россию".

Неоднозначный пост появился на страничке молодой супруги Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой.

"За минувшие 24 часа мне написали сотни сообщений от пожеланий скорейшей кончины до банальных "отписка". А этот идиотский хэштег #МнеСтыдно. Изучайте историю, включайте мозги и погуглите такие события: детский пляж в Зугрэсе и Горловская Мадонна. И вам не будет стыдно, перед украинской армией, уверяю. Мы же не стадо! Сберегите в себе человека", — разразилась пламенной речью супруга юмориста.

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Хроника первого дня спецоперации на Украине / Спецоперация на Украине
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы прохор шаляпин никита джигурда иван охлобыстин татьяна брухунова
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