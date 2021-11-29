В отечественной новостной повестке любые сообщения вне шквала агитпропа стали восприниматься как позитивные.
Листая ленту новостей, нетрудно обратить внимание, что редкая информационная птица долетит до середины реки российского агитпропа.
Вести с европейских или американских полей адаптируются для отечественной аудитории с помощью искромётного юмора представителя МИД России Марии Захаровой и реприз сенатора Алексея Пушкова, который в очередной раз кого-то "высмеял". Очень же смешно, когда-то и дело возобновляются дискуссии быть или не быть войне России со странами НАТО.
Пожурит кого-то президент России на онлайн-совещании, поговорит о борьбе с бедностью в стране, да и успокоит граждан притчей о новой чудо-ракете. Председатель правительства страны расскажет о том, что всё должно быть хорошо, потому что выделили энное количество миллиардов, и вроде стоящая на постаменте пресловутая "лодка", не подлежащая раскачке, больше не даёт течь.
В рамках репрессивно-запретительной системы обстоятельно и открыто обсуждать без последствий для массмедиа проблемы серьёзнее охоты Валерия Рашкина на лося стало хлопотным делом. О том, чтобы называть вещи своими именами, и вовсе речи не идёт — кругом же потенциальные оскорбившиеся.
Ежедневное муссирование истории с Рашкиным перешло на следующий уровень анекдотичности. Отыскался же "главный злодей России", значит и важнее нет ничего в новостной повестке. Как пошутило одно из сатирических интернет-изданий, Геннадий Зюганов инициировал созыв чрезвычайного съезда КПРФ с целью развенчания культа личности Валерия Рашкина. Тема стала настолько популярна в Рунете, что те же самые сатирики снова блеснули заголовком:
"В заповеднике "Лосиный остров" начались гулянья по случаю лишения Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности".
Завиральная же идея об отказе от упоминания национальности правонарушителей быстро нашла отклик в рядах отечественной номенклатуры. Уже есть предложение не указывать должности чиновников, попавших в резонансные криминальные истории, в том числе и ДТП, чтобы "не бросать тень на организацию". Пользователи Facebook предложили свои идеи и выступили с инициативой запретить СМИ упоминать:
Запретительное законотворчество Государственной думы уже давно стало интернет-мемом. История же с законом о введении QR-кодов для вакцинированных граждан добавила новых красок, поместив тему в разряд "и смех, и грех". Известное сатирическое интернет-издание поделилось со своими читателями шуточной новостью:
"РЖД задействует товарные вагоны для перевозки невакцинированных пассажиров".
Протестная активность граждан, которые считают сегрегацию людей преступной, всё-таки обратила на себя внимание властей. Разместивший пост на эту тему председатель Госдумы Вячеслав Володин получил более 600 тысяч комментариев в одной из соцсетей и признался, что не ожидал такой активности людей:
"Очевидно, одному с таким объёмом справиться не получится. Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время. Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены".
Как принято изучать и учитывать в соответствии с номенклатурными традициями, переданными нам предками, граждане уже не раз имели возможность узнать. Судя по тому, как дружно региональные парламенты стали выражать согласие с новым законопроектом, уже всё учтено. Там, где региональные депутаты проголосовали не так, как надо, уже провели "переучёт".
Пока ведущими специалистами создавалась методичка, как с помощью QR-кода отмахиваться от коронавируса, пользователь Facebook из Израиля поделился своими впечатлениями об антиковидных мероприятиях:
"Поздравляю нас всех с очередным апгрейдом ковида! "Новый штамм успешно обходит все вакцины" (из новостного сообщения — Прим. ред.). Какую новую обязательную прививку нам предложат сейчас гении от управления и медицины?"
Отдушиной в новостной повестке всё чаще становятся известия уровня обнажившихся Бритни Спирс и Луизы Чикконе, известной общественности как Мадонна. В подобном ключе критики властей Новосибирска возобновили начатую в 2019 году дискуссию о местном катке, форма которого напоминает очертания пениса.
Вице-мэр города Анна Терешкова защитила городскую достопримечательность, ставшую в Рунете интернет-мемом, и сообщила, что катку уже не первый год и сроки эксплуатации объекта и далее будут обнуляться:
"Жители не жалуются на прекрасный каток в Театральном сквере! В том году были безумные очереди, чтобы на нём покататься. Не было ни одного обращения официального".
Вполне возможно, люди уже устали от занудной повестки федеральных массмедиа, которые перманентно пережёвывают:
Дождаться "обычных новостей", пусть даже о какой-нибудь ерунде, но без агитпропа и готовых оценочных суждений, люди, было, уже отчаялись, как вдруг мелькнуло название известной детской игры, знакомой многим поколениям россиян.
Учительница из села Пензенское на Сахалине сыграла в школе с учащимися 8 класса в "Камень, ножницы, бумага" на раздевание. Шум подняла мать одного из учеников, заметив распространение задорного видео в соцсетях:
"Некоторые из родителей встали на сторону учителя, называя её педагогом от бога. Но я считаю, что хороший педагог просто не допустит такого. Такое поведение неуместно в стенах школы. Поэтому мы обратились к директору образовательного учреждения, но внятного ответа не получили".
С одной стороны, негоже в школе такое устраивать, тем более учителю. С другой, когда политинформация советского пошиба заполняет практически всё медийное пространство, незатейливая игра представляется не самым ужасным выходом из идеологически перенасыщенной отечественной новостной повестки.
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