Новостная повестка напомнила советскую политинформацию

В отечественной новостной повестке любые сообщения вне шквала агитпропа стали восприниматься как позитивные.

Культ личности Рашкина

Листая ленту новостей, нетрудно обратить внимание, что редкая информационная птица долетит до середины реки российского агитпропа.

Вести с европейских или американских полей адаптируются для отечественной аудитории с помощью искромётного юмора представителя МИД России Марии Захаровой и реприз сенатора Алексея Пушкова, который в очередной раз кого-то "высмеял". Очень же смешно, когда-то и дело возобновляются дискуссии быть или не быть войне России со странами НАТО.

Пожурит кого-то президент России на онлайн-совещании, поговорит о борьбе с бедностью в стране, да и успокоит граждан притчей о новой чудо-ракете. Председатель правительства страны расскажет о том, что всё должно быть хорошо, потому что выделили энное количество миллиардов, и вроде стоящая на постаменте пресловутая "лодка", не подлежащая раскачке, больше не даёт течь.

В рамках репрессивно-запретительной системы обстоятельно и открыто обсуждать без последствий для массмедиа проблемы серьёзнее охоты Валерия Рашкина на лося стало хлопотным делом. О том, чтобы называть вещи своими именами, и вовсе речи не идёт — кругом же потенциальные оскорбившиеся.

Ежедневное муссирование истории с Рашкиным перешло на следующий уровень анекдотичности. Отыскался же "главный злодей России", значит и важнее нет ничего в новостной повестке. Как пошутило одно из сатирических интернет-изданий, Геннадий Зюганов инициировал созыв чрезвычайного съезда КПРФ с целью развенчания культа личности Валерия Рашкина. Тема стала настолько популярна в Рунете, что те же самые сатирики снова блеснули заголовком:

"В заповеднике "Лосиный остров" начались гулянья по случаю лишения Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности".

Завиральная же идея об отказе от упоминания национальности правонарушителей быстро нашла отклик в рядах отечественной номенклатуры. Уже есть предложение не указывать должности чиновников, попавших в резонансные криминальные истории, в том числе и ДТП, чтобы "не бросать тень на организацию". Пользователи Facebook предложили свои идеи и выступили с инициативой запретить СМИ упоминать:

партийную принадлежность депутатов Госдумы;

наименования национальных команд — соперников сборной России по футболу;

любую критику правящей политической элиты.

Битва IQ с QR-кодами

Запретительное законотворчество Государственной думы уже давно стало интернет-мемом. История же с законом о введении QR-кодов для вакцинированных граждан добавила новых красок, поместив тему в разряд "и смех, и грех". Известное сатирическое интернет-издание поделилось со своими читателями шуточной новостью:

"РЖД задействует товарные вагоны для перевозки невакцинированных пассажиров".

Протестная активность граждан, которые считают сегрегацию людей преступной, всё-таки обратила на себя внимание властей. Разместивший пост на эту тему председатель Госдумы Вячеслав Володин получил более 600 тысяч комментариев в одной из соцсетей и признался, что не ожидал такой активности людей:

"Очевидно, одному с таким объёмом справиться не получится. Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время. Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены".

Как принято изучать и учитывать в соответствии с номенклатурными традициями, переданными нам предками, граждане уже не раз имели возможность узнать. Судя по тому, как дружно региональные парламенты стали выражать согласие с новым законопроектом, уже всё учтено. Там, где региональные депутаты проголосовали не так, как надо, уже провели "переучёт".

Пока ведущими специалистами создавалась методичка, как с помощью QR-кода отмахиваться от коронавируса, пользователь Facebook из Израиля поделился своими впечатлениями об антиковидных мероприятиях:

"Поздравляю нас всех с очередным апгрейдом ковида! "Новый штамм успешно обходит все вакцины" (из новостного сообщения — Прим. ред.). Какую новую обязательную прививку нам предложат сейчас гении от управления и медицины?"

Терешкова обнулила "пенис"

Новосибирск

Отдушиной в новостной повестке всё чаще становятся известия уровня обнажившихся Бритни Спирс и Луизы Чикконе, известной общественности как Мадонна. В подобном ключе критики властей Новосибирска возобновили начатую в 2019 году дискуссию о местном катке, форма которого напоминает очертания пениса.

Вице-мэр города Анна Терешкова защитила городскую достопримечательность, ставшую в Рунете интернет-мемом, и сообщила, что катку уже не первый год и сроки эксплуатации объекта и далее будут обнуляться:

"Жители не жалуются на прекрасный каток в Театральном сквере! В том году были безумные очереди, чтобы на нём покататься. Не было ни одного обращения официального".

Вполне возможно, люди уже устали от занудной повестки федеральных массмедиа, которые перманентно пережёвывают:

тему Украины;

вероломных США и НАТО;

негуманного Евросоюза, который просто обязан поверить, что мигранты из стран Ближнего Востока спонтанно приплыли в Белоруссию на надувных лодках;

выходки известных артистов и креативных депутатов.

Бегство от политинформации

Дождаться "обычных новостей", пусть даже о какой-нибудь ерунде, но без агитпропа и готовых оценочных суждений, люди, было, уже отчаялись, как вдруг мелькнуло название известной детской игры, знакомой многим поколениям россиян.

Учительница из села Пензенское на Сахалине сыграла в школе с учащимися 8 класса в "Камень, ножницы, бумага" на раздевание. Шум подняла мать одного из учеников, заметив распространение задорного видео в соцсетях:

"Некоторые из родителей встали на сторону учителя, называя её педагогом от бога. Но я считаю, что хороший педагог просто не допустит такого. Такое поведение неуместно в стенах школы. Поэтому мы обратились к директору образовательного учреждения, но внятного ответа не получили".

С одной стороны, негоже в школе такое устраивать, тем более учителю. С другой, когда политинформация советского пошиба заполняет практически всё медийное пространство, незатейливая игра представляется не самым ужасным выходом из идеологически перенасыщенной отечественной новостной повестки.

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