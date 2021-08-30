Журналисты обратились к президенту с требованиями

Представители некоторых российских СМИ обратились с письмом к президенту России с требованием прекратить преследование журналистов.

Подали челобитную

Ряд отечественных массмедиа подписали открытое воззвание к президенту России Владимиру Путину с требованием к властям прекратить преследование независимых массмедиа и "отказаться от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций".

Текст письма опубликовали на своих сайтах как пока ещё нетронутые маркировщиком "иноагентов", так и сами причисленные к этой незавидной категории массмедиа. Среди адресатов, помимо главы государства значатся, в частности:

глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ;

; секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ;

; директор ФСБ РФ Александр Бортников ;

; глава Роскомнадзора Александр Липов ;

; спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

В обращении приведён список как СМИ, которые были внесены в реестр иностранных агентов, так и журналисты, которые были персонально удостоены этого клейма:

"Происходящее носит характер кампании по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать… Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов. Также мы настаиваем на пересмотре уголовных и административных дел против журналистов и расследовании случаев их избиения".

Авторы воззвания настаивают на проведении расследования и дополнительных проверок сотрудников МВД России и Росгвардии, которые применяли физическую силу и спецсредства в отношении представителей прессы во время освещения ими акций протеста.

Солидарность трудящихся

Обращение инициативной группы журналистов поддержал и Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Председатель этого профессионального объединения Андрей Радин солидаризировался с требованием коллег, подчеркнув, что внесение СМИ в реестр иноагентов, является "злоупотреблением правом":

"Это политическое решение, которое противоречит статье 29 Конституции РФ о запрете цензуры… Солидарен с Председателем СЖР (Союза Журналистов России — ред.) Владимиром Соловьёвым, который высказался "против любых ограничений, которые накладываются на средства массовой информации как у нас в стране, так и за рубежом".

Андрей Радин пожелал отстаивающим в суде права журналистов успеха и отметил:

"Печально констатировать, что в последние месяцы чиновники аналогичными способами неоднократно ограничивали возможность коллег из различных медиа заниматься профессиональной деятельностью".

В Кремле всё знают

Письмо президенту России, конечно, обратило на себя внимание, в том числе и Кремля. Федеральные телеканалы традиционно "не заметили" послания коллег. По теме высказался пресс-секретарь главы государства, по сути, не сказав ничего нового, кроме как привёл традиционный аргумент про соответствие российскому законодательству.

Создаётся впечатление, что власти бессильны что-либо изменить, потому что законы в стране, наверно, пишут вторгшиеся инопланетяне, которые то и дело вмешиваются во внутренние дела России. Можно подумать, что законопроекты не рождаются в Кремле, после чего дружно принимаются обеими палатами парламента, в который попадают тщательно отфильтрованные граждане.

Собственно, и изменять тут нечего, если взять во внимание, что тема иноагентов гармонизируется с другими репрессивными трендами, которые позволяют буквально на ровном месте свалить с ног любого инакомыслящего:

борьбой с экстремизмом;

защитой исторической правды и ветеранов;

оскорблением верующих, властей и силовиков;

"антиковидными" ограничениями.

Иноагент "топил" за Sputnik-V

Представители правящей политической элиты последовательно рассказывали общественности про заговор международного закулисья против России, которой "все завидуют". При этом степень аргументации всё чаще стала сводиться до уровня "Сам дурак!".

Зрителям федерального телевещания предлагают верить на слово любому посылу "сверху", хотя компетентные юристы не раз обращали внимание, что в тех же программах из агитпроповского цикла "Я вас не перебивал!" 90% ссылок на международное право — откровенная ложь.

Вот об этом, в частности, и рассказывали массмедиа, теперь признанные в России иноагентами. При этом все цитаты главы государства, министров, пресс-секретаря президента России и официального представителя МИД всегда давались ими без купюр. Есть событие, журналисты не только говорят о нём, как о свершившемся факте, но и предлагают ознакомиться с различными мнениями, в том числе и реальных экспертов.

В своих публикациях массмедиа, признанные властями иноагентами, в своей новостной повестке ссылаются на государственные информационные агентства, страницы в соцсетях чиновников и мнения граждан, предоставляя своей аудитории максимально полную картину событий, а не только выгодную кому бы то ни было.

Это как грамотный анамнез, который позволяет врачу принять правильное решение при лечении того или иного недуга. Если бы врач руководствовался в своей профессии только той информацией, которая считается допустимой для сохранения выгодного образа, то на медицине можно было бы поставить жирный крест. К слову, именно занесённое в реестр иноагентов СМИ обстоятельно и аргументированно, без казачьих хоров и коллективных молебнов, объяснило "крутость" российской вакцины от коронавируса Sputnik-V.

Тень компрачикосов

Да, можно, как теперь в Китае, начать компанию по удалению из социальных сетей "очерняющего" экономику и политику властей страны контент, но ведь проблемы от этого не исчезнут. Это как издать закон о хорошем настроении и репрессивными методами заставить всех улыбаться, как это делали беспринципные компрачикосы. Психиатры, конечно, потом напишут множество диссертаций на тему, но ни людям, ни государству пользы никакой не будет.

С исчезновением в российском информационном пространстве СМИ с независимой редакционной политикой исчезнет и баланс медийной картины, поддерживаемый плюрализмом мнений. Речь не о болтовне, а именно о том, что может подвергнуть критической оценке любые идеи, чтобы решения работали на граждан и государство, а не тешили амбиции отдельных политиков или заинтересованных групп.

Возможность для граждан быть услышанными может легко свестись лишь к образцово-показательным "прямым линиям". Если же ещё по дутому предлогу прикроют и доступ к мировым социальным сетям, то останется ждать, когда на ТВ вернутся дикторы, предварительно прошедшие стажировку на телевидении КНДР.

Видимо, поэтому профессиональное журналистское сообщество и забило тревогу, пока трубадуры агитпропа, которые тоже называют себя журналистами, продолжают рассказывать с телеэкрана о день ото дня хорошеющей стране. Правда, советские люди тоже верили, что, если товарищ Сталин узнает о чудовищных репрессиях в стране, то обязательно со всей строгостью накажет виновных.

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