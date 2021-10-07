"Люди не верят власти": Кремль о проблемах с вакцинацией

В России 7 октября был поставлен рекорд по суточному заражению COVID с начала года — заболело 27 550 человек. Несмотря на то, что на протяжении уже длительного времени власти призывают россиян к вакцинации, преодолеть пандемию пока не получается.

"Многие люди, безусловно, не доверяют"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в четверг информацию о росте числа заболевших, признал, что многие российские граждане не доверяют властям в том, что касается вопросов безопасности вакцинации.

"Многие люди, безусловно, не доверяют. Многие ошибочно принципиально не воспринимают вакцины. Многие верят и становятся жертвами слухов. Для того, чтобы людей переубедить, власти видят своей задачей активизацию пропаганды вакцинации", — сказал Дмитрий Песков.

Он также заявил, что стимуляции вакцинации на федеральном уровне в ближайшее время не будет. Этим должен заниматься каждый отдельно взятый регион.

"Каждый регион может использовать свои полномочия, чтобы в целом выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации. В разных регионах дела обстоят по-разному. Но всем нужно прикладывать максимум усилий, чтобы привилось как можно больше людей", — заключил Песков.

Что предлагают в регионах

В регионах, между тем, к "активизации темпов вакцинации" подходят по-разному. Например, в среду губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что те районы, в которых уровень вакцинации будет меньше 55 процентов, в следующем году будут полностью исключены из областных дотаций на благоустройство территорий и реконструкцию автомобильных дорог. По его словам, таких муниципалитетов 13 из 28.

А губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее предложил внести вакцинацию от коронавируса в Национальный календарь прививок. Он отметил, что в абсолютном большинстве случаев в больницы с диагнозом коронавирус попадают те люди, которые не прошли вакцинацию.

Губернатор Подмосковья обратил внимание, что темпы вакцинации снизились в пять раз. При этом регион входил в число лидеров по вакцинации населения. Так что можно себе представить, каков уровень в тех российских регионах, которые в число лидеров не входят. А таких большинство.