Бастрыкин обвинил интернет и ток-шоу в культе насилия

Председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин назвал причины массовых убийств в учебных заведениях страны.

Фокусирование целей

По следам трагедии в Пермском национальном исследовательском университете, где от рук убийцы погибли шесть человек и около 40 были ранены, председатель СК Александр Бастрыкин поделился с журналистами своим видением причин случившегося:

"Основные причины этого и других подобных случаев связаны с тем, что подростки не получают достаточного уровня воспитания, культуры. Многие нравственные ценности и ориентиры у них размыты. Главным стремлением стало получение любым путём материального достатка".

Есть же с кого молодым людям брать пример. Вероятно, в краткосрочной перспективе глава СК предложит провести в элитных посёлках страны выездные лекции на темы:

размытия нравственных ценностей;

повышения уровня воспитания и культуры;

умеренности в обретении материального достатка.

Особое внимание, видимо, уделят большим начальникам, в том числе и в погонах, чтобы повысить эстетическую планку, в том числе и при выборе элитной сантехники в свои особняки. Важно только вовремя правильную дату на часах установить и следить, чтобы они не отражались на тщательно отполированном столе.

Ликвидация оппонентов

Енот

Несмотря на то, что федеральные телеканалы в своей редакционной политике не в состоянии самостоятельно даже покашлять, оказалось, что отечественное телевидение, как и интернет, несёт в себе угрозу:

"Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги".

Разумеется, призывы к насилию и террористической деятельности, темы популяризации наркотиков и преступлений сексуального характера должны пресекаться властями. Правда, вместо этого уже не первый год твёрдая рука в "ежовой рукавице" постепенно перекрывает кислород свободному распространению информации, гарантированному конституцией России.

Всё чаще под соусом предотвращения распространения "деструктивных" идей, которые противоречат представлениям правящей политической элиты о России будущего, происходит неприкрытое преследование инакомыслия.

В России проходят судебные процессы над гражданами за посты и репосты в социальных сетях публикаций организаций, которые на время размещения материала ещё не были причислены к "запрещённым" и "нежелательным". Александр Бастрыкин поделился, по его мнению, более важными тревогами:

"Деструктивная информация, получаемая подростками в Сети, ведёт к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях. В этом и есть большая опасность… Подростки ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы "просто" — ликвидируя оппонента… ".

Не только на компьютерных героев. Вспоминая прошедшую недавно предвыборную кампанию в Госдуму, трудно не заметить, как "ликвидировали оппонентов". Злые языки болтают, что результаты электронного голосования сфальсифицированы, да и не только электронного. Говорят, что в Москве во всём виноват енот, а в остальном — клевета и происки иноагентов. Один популярный блогер оптимистично заметил на своей странице в Facebook:

"Выборы были настолько прозрачными, что следующие граждане просто не заметят".

Советские кальки

В очередной раз глава СК констатировал, что Пермь показала отсутствие каких-либо выводов из случившейся трагедии в Казани. По словам Бастрыкина, у ответственных лиц администрации и персонала учебных заведений до сих пор нет чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях. Но ключевую негативную роль высокопоставленный чиновник по-прежнему отводит интернету:

"Цифровизация помогает в достижении многих целей и упрощает отдельные процессы, что, несомненно, положительно, но при этом она упрощает сознание и поведение людей. Онлайн-коммуникация при отсутствии личного общения также может иметь негативные последствия".

Может и иметь, как и автомобиль с водителем-идиотом. Что теперь, запретить автомобили или всё-таки персонифицировать угрозу? Бастрыкин, как и большинство представителей номенклатуры старшего поколения, ратует за расширение офлайн общения молодёжи в формате студенческих отрядов и пионерских лагерей.

Беда в том, что попытки приложить советские кальки на современных молодых людей практически обречены. У нынешней молодёжи, кстати благодаря цифровизации, больше возможностей занять себя, нежели в советское время. Они более мобильны и раскованы, чем советские люди, и в мировоззренческом понимании более гуманны.

Новые запреты

Злобы, ненависти и жестокости и в советское время было хоть отбавляй. Просто тогда только по слухам можно было узнать о трагедиях, в том числе и глобального масштаба, не говоря уже об убийствах, грабежах и жестоких изнасилованиях. Золотое было время для властей и правоохранителей: без интернета — никто на мозг не давит, а по телику звучит предельно толерантная песня "Если кто-то кое-где у нас порой…"

Председатель СК уверен, что в стране назрели новые запреты, а не только неумное замазывание в телетрансляциях женской груди и других пикантных частей человеческого тела, будто молодые люди этого никогда не видели и свято верят, что их принёс аист:

"Ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодёжь".

Революционное предложение. Любопытно, во что в итоге мутирует отечественное телевидение. Хотя стоило бы и уточнить, что Александр Бастрыкин считает аморальным, безнравственным и десоциализирующим. Опыт показывает, что словари у граждан и у правящей политической элиты не всегда совпадают.

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