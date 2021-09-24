EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Василий Амирджанов

Бастрыкин обвинил интернет и ток-шоу в культе насилия

Общество

Председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин назвал причины массовых убийств в учебных заведениях страны.

 

Фокусирование целей

По следам трагедии в Пермском национальном исследовательском университете, где от рук убийцы погибли шесть человек и около 40 были ранены, председатель СК Александр Бастрыкин поделился с журналистами своим видением причин случившегося:

"Основные причины этого и других подобных случаев связаны с тем, что подростки не получают достаточного уровня воспитания, культуры. Многие нравственные ценности и ориентиры у них размыты. Главным стремлением стало получение любым путём материального достатка".

Есть же с кого молодым людям брать пример. Вероятно, в краткосрочной перспективе глава СК предложит провести в элитных посёлках страны выездные лекции на темы:

  • размытия нравственных ценностей;
  • повышения уровня воспитания и культуры;
  • умеренности в обретении материального достатка.

Особое внимание, видимо, уделят большим начальникам, в том числе и в погонах, чтобы повысить эстетическую планку, в том числе и при выборе элитной сантехники в свои особняки. Важно только вовремя правильную дату на часах установить и следить, чтобы они не отражались на тщательно отполированном столе.

Ликвидация оппонентов

Енот
Енот

Несмотря на то, что федеральные телеканалы в своей редакционной политике не в состоянии самостоятельно даже покашлять, оказалось, что отечественное телевидение, как и интернет, несёт в себе угрозу:

"Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги".

Разумеется, призывы к насилию и террористической деятельности, темы популяризации наркотиков и преступлений сексуального характера должны пресекаться властями. Правда, вместо этого уже не первый год твёрдая рука в "ежовой рукавице" постепенно перекрывает кислород свободному распространению информации, гарантированному конституцией России.

Всё чаще под соусом предотвращения распространения "деструктивных" идей, которые противоречат представлениям правящей политической элиты о России будущего, происходит неприкрытое преследование инакомыслия.

В России проходят судебные процессы над гражданами за посты и репосты в социальных сетях публикаций организаций, которые на время размещения материала ещё не были причислены к "запрещённым" и "нежелательным". Александр Бастрыкин поделился, по его мнению, более важными тревогами:

"Деструктивная информация, получаемая подростками в Сети, ведёт к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях. В этом и есть большая опасность… Подростки ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы "просто" — ликвидируя оппонента… ".

Не только на компьютерных героев. Вспоминая прошедшую недавно предвыборную кампанию в Госдуму, трудно не заметить, как "ликвидировали оппонентов". Злые языки болтают, что результаты электронного голосования сфальсифицированы, да и не только электронного. Говорят, что в Москве во всём виноват енот, а в остальном — клевета и происки иноагентов. Один популярный блогер оптимистично заметил на своей странице в Facebook:

"Выборы были настолько прозрачными, что следующие граждане просто не заметят".

Советские кальки

 

В очередной раз глава СК констатировал, что Пермь показала отсутствие каких-либо выводов из случившейся трагедии в Казани. По словам Бастрыкина, у ответственных лиц администрации и персонала учебных заведений до сих пор нет чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях. Но ключевую негативную роль высокопоставленный чиновник по-прежнему отводит интернету:

"Цифровизация помогает в достижении многих целей и упрощает отдельные процессы, что, несомненно, положительно, но при этом она упрощает сознание и поведение людей. Онлайн-коммуникация при отсутствии личного общения также может иметь негативные последствия".

Может и иметь, как и автомобиль с водителем-идиотом. Что теперь, запретить автомобили или всё-таки персонифицировать угрозу? Бастрыкин, как и большинство представителей номенклатуры старшего поколения, ратует за расширение офлайн общения молодёжи в формате студенческих отрядов и пионерских лагерей.

Беда в том, что попытки приложить советские кальки на современных молодых людей практически обречены. У нынешней молодёжи, кстати благодаря цифровизации, больше возможностей занять себя, нежели в советское время. Они более мобильны и раскованы, чем советские люди, и в мировоззренческом понимании более гуманны.

Новые запреты

 

Злобы, ненависти и жестокости и в советское время было хоть отбавляй. Просто тогда только по слухам можно было узнать о трагедиях, в том числе и глобального масштаба, не говоря уже об убийствах, грабежах и жестоких изнасилованиях. Золотое было время для властей и правоохранителей: без интернета — никто на мозг не давит, а по телику звучит предельно толерантная песня "Если кто-то кое-где у нас порой…"

Председатель СК уверен, что в стране назрели новые запреты, а не только неумное замазывание в телетрансляциях женской груди и других пикантных частей человеческого тела, будто молодые люди этого никогда не видели и свято верят, что их принёс аист:

"Ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодёжь".

Революционное предложение. Любопытно, во что в итоге мутирует отечественное телевидение. Хотя стоило бы и уточнить, что Александр Бастрыкин считает аморальным, безнравственным и десоциализирующим. Опыт показывает, что словари у граждан и у правящей политической элиты не всегда совпадают.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Стрельба в Перми вызывает множество вопросов
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы александр бастрыкин
Новости
Нужно ли человеку контролировать эмоции, объяснил психолог
Методами восстановить отношения с токсичными родителями поделился психолог
В Минздраве РФ зафиксировали исторический минимум по смертности от туберкулеза
Евросоюз разработал секретный план "газовой войны" с Россией
Уникальным по сезонному гриппу назвали 2021 год в Роспотребнадзоре
Способами сепарироваться от токсичных родителей поделился семейный психотерапевт
Пермского стрелка определили в VIP-палату под охрану
Превышение эпидпорога по ОРВИ зафиксировали в 61 регионе РФ
О мотивах Польши замедлить сертификацию СП-2 рассказал аналитик
Собчак о компромате Канделаки: "Агрессивный лексический каламбур”
Последние материалы
Бастрыкин обвинил интернет и ток-шоу в культе насилия
Бизнес-элита Германии лоббирует курс на Россию
Нужно ли человеку контролировать эмоции, объяснил психолог
Методами восстановить отношения с токсичными родителями поделился психолог
В Минздраве РФ зафиксировали исторический минимум по смертности от туберкулеза
Евросоюз разработал секретный план "газовой войны" с Россией
Эвелина Блёданс: "Я никогда не стану вегетарианкой"
Уникальным по сезонному гриппу назвали 2021 год в Роспотребнадзоре
Способами сепарироваться от токсичных родителей поделился семейный психотерапевт
Мальчик-инвалид получил протез из Lego
Популярное
Здоровье
Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19

Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, у кого иммунитет сильнее — у переболевших "ковидом" или у вакцинированных от коронавируса. Звезда ТВ рассказала также о результатах эксперимента с вакцинированием переболевших "ковидом".

Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Политика. Новости и аналитика
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Происшествия
"Володе передайте": неизвестный мужчина попросил предупредить Путина о теракте
Российский шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк возмутили слова Утяшевой о недоженщинах
Василий Амирджанов Бастрыкин обвинил интернет и ток-шоу в культе насилия Василий Амирджанов Ирина Гусакова Мальчик-инвалид получил протез из Lego Ирина Гусакова Усам Оздемиров "Водородный скачок" в России осуществят энтузиасты Усам Оздемиров
Общество
Какие ошибки допустил "железный препод" ПГНИУ, экс-подполковник угрозыска
Криминал
Глава СК связал трагедию в Перми и влияние Интернета
Гошу Куценко удивили странные заявления Жириновского
Общество
Гошу Куценко удивили странные заявления Жириновского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников