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Экс-активистку штаба Навального судят за использование эмодзи

Общество

Жительница Красноярска Наталья Петеримова предстала перед судом. Женщину, которая ранее состояла в штабе Навального, обвиняют в том, что она в своих постах использовала красные восклицательные знаки, в которых усмотрели экстремистскую символику.

Экс-активистку штаба Навального судят за использование эмодзи

В Красноярске бывшую активистку Штаба Навального судят за использование эмодзи восклицательного знака.

"Наталью Петеримову отвезли в Ленинский районный суд из-за постов в Instagram, ей грозит до 15 суток ареста по статье 20.3 КоАП РФ. Дело в том, что в ее постах обнаружены красные восклицательные знаки, что квалифицировано как распространение экстремистской символики" — сообщает Telegram-канал команды Ксении Собчак "Осторожно, новости".

В мессенжере также публикуется заключение экспертов, которое объясняет опасность деяния Петеримовой.

"Семиотические доминанты исследуемого символа отражают связь с фамилией Алексея Навального, также возможно установление примерного смыслового содержания, заложенного в символ !, — приводится фрагмент из заключения силовиков.

Также у правоохранительных органов есть вопросы к другим снимкам женщины, где есть логотип штаба (на стакане кофе).

"Внимание восклицательный знак Восклицательный знак теперь пишем словами восклицательный знак", - комментирует новость Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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